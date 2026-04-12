अमेरिकी दूल्हों की डिमांड घटी; जानिए- शादी के लिए किस देश के NRI को पसंद कर रहे भारतीय मां-बाप?
इमिग्रेशन पॉलिसी और वीजा नियमों की सख्ती से भारतीयों के भविष्य पर संकट, बदलते ट्रेंड को लेकर वीसावर्ज ने जारी की रिपोर्ट.
Published : April 12, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 12:55 PM IST
हैदराबाद : अमेरिकी NRI दूल्हे कभी भारतीय दुल्हनों और उनके परिवारों के लिए स्टेटस सिंबल हुआ करते थे. अमीर लोग आसानी से अपनी बेटियों के रिश्ते वहां के युवकों से जोड़ लिया करते थे. वे अपने इस फैसले को बेटी के सुरक्षित भविष्य की गारंटी मानते थे. अब इस ट्रेंड में बदलाव आया है. अमेरिकी NRI दूल्हों की डिमांड में 25% की गिरावट आई है. नतीजतन युवतियां कनाडा-ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पार्टनर से दिल जोड़ रहीं हैं.
हाल ही में वीसावर्ज ने एक रिपोर्ट जारी की. इसके अनुसार भारतीय शादी बाजार अब 'विदेशी ठप्पे' के बजाय अन्य पहलुओं को भी अहमियत दे रहा है. इसमें यह बात भी सामने आई कि पार्टनर ढूढंने की औसत उम्र भी बढ़कर 29 साल हो गई है. जबकि अन्य रिपोर्ट के अनुसार पहले करीब 20 से 25 साल की उम्र से ही जीवनसाथी की तलाश शुरू हो जाती थी. पिछले साल आई प्यू की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों के मध्यम वर्गीय परिवार शादी की सही उम्र 25 साल ही मानते हैं.
क्यों अमेरिकन एनआरआई से रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं भारतीय?, अपने देश के लोग किन देशों के एनआरआई से शादी के लिए ज्यादा महत्व दे रहे हैं?, कौन सा देश ऐसा है जहां के युवकों से भारतीय युवतियां शादी करना ज्यादा पसंद कर रहीं हैं?. कितने एनआरआई दूल्हों पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं?. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में हम ऐसे कई सवालों की गुत्थी को सुलझाएंगे...
सबसे पहले जानिए देश में कब से बढ़ा NRI से शादियों का चलन : देश में 1990 के दशक के बाद एनआरआई से शादियों का चलन बढ़ा. इससे बाद के वर्षों में एनआरआई पतियों की ओर से पत्नियों के उत्पीड़न की शिकायतें भी आम होने लगीं. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए वर्ष 2019 में सरकार ने एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक पेश किया. इसके बाद चलन में और बूम आया. अमीर परिवार बेटियों की शादी विदेश में रहने वाले लड़कों से करने में अपनी साख समझने लगे.
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अब वीसावर्ज की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं : वीसावर्ज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी एनआरआई दूल्हों की डिमांड पहले की तुलना में कम हुई है. इसके पीछे की वजह इमिग्रेशन पॉलिसी का पहले से सख्त होना है. वहां वीजा समेत अन्य नियम बार-बार बदलते रहते हैं. ऐसे में लोगों को यह डर सताता है कि अगर वीजा की अवधि खत्म हो गई या कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा?. लोगों में वहां के जीवन को लेकर स्थायित्व की भावना कम हुई है. इसकी वजह से भी भारतीय परिवार अमेरिकी दूल्हों से किनारा कस रहे हैं.
अमेरिका में पार्टनर को काम करने की इजाजत नहीं : एक कारण ये भी है कि अमेरिका में जीवनसाथी के कार्य अधिकारों को लेकर भी अनिश्चितताएं हैं. इसका मतलब ये है कि वहां के जो एनआरआई अपने देश में लड़कियों से शादी कर उन्हें वहां ले जाते हैं तो वहां उनके लाइफ पार्टनर को काम करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इस पर संशय रहता है. वे लंबे समय तक परिवार समेत अमेरिका में रह सकते हैं?, इस बात का भी पक्का भरोसा नहीं हो पाता है. लड़कियों के परिवार के लोग अब इन्हीं दिक्कतों को समझने लगे हैं. लिहाजा वे दूसरे विकल्पों पर विचार करने लगे हैं.
एक समय ऐसा था जब H‑1B वीजा रखने वाले NRI अमेरिका में एक स्थिर और आरामदायक जिंदगी की गारंटी माने जाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. इसके अलावा 'ट्रंप इफेक्ट' ने भी कई परेशानियों को जन्म दिया है.
अमेरिकन NRI से रिश्ता जोड़ना ज्यादा रिस्की : रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वीजा खर्च ज्यादा होने और सामाजिक सुरक्षा में कमी के कारण लोगों का झुकाव दूसरे देशों में रहने वाले एनआरआई (नॉन रेसिडेंट इंडियन) की ओर बढ़ा है. इन देशों में रहने के बहुत सारे विकल्प हैं. ये देश लंबे समय तक स्थायित्व भी देते हैं. अहम बात ये है कि अमेरिका के अलावा अन्य देशों में पति के अलावा पत्नी को भी योग्यता के अनुसार नौकरी के अवसर मिल जाते हैं. इसकी वजह से अमेरिकन एनआरआई अब लोगों की पहली प्राथमिकता नहीं हैं. इसके कारण भारतीय परिवार और दुल्हनें यूएस में रहने वाले NRI से रिश्ता जोड़ना ज्यादा रिस्की मानने लगे हैं.
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विदेशी रुतबे से ज्यादा तालमेल को अहमियत : वीसावर्ज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवार अब राष्ट्रीयता या जगह जैसे पारंपरिक मानदंडों को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं. बल्कि वे कम्पैटिबिलिटी यानी आपसी तालमेल को अहम मान रहे हैं. वे देख रहे हैं कि बेटी के स्वभाव होने वाले दामाद से कितने मिलते हैं?. वे भविष्य में साथ खुश रह पाएंगे या नहीं?. इसके अलावा लड़का-लड़की के विचार एक जैसे हैं या नहीं?, यह भी देखा जा रहा है. दोनों की लाइफ स्टाइल भी मैच कराई जा रही है. यानी शादी के लिए अब केवल एनआरआई होना ही काफी नहीं है.
अब पार्टनर चुनने में जल्दबाजी नहीं : वीसावर्ज के डेटा के अनुसार अब भारतीय युवा शादी करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं. वे पहले अपने करियर को सेट करना चाहते हैं. मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होना चाहते हैं. इसके बाद ही इस पर फैसला लेना चाहते हैं. यही वजह है कि पार्टनर चुनने की औसत उम्र अब बढ़कर 29 साल हो गई है. जबकि पहले यह कम थी. मतलब साफ है कि युवा पार्टनर चुनने में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं. वे किसी के दबाव में न आकर अपनी निजी पसंद को अहमियत दे रहे हैं. वहीं कई परिवार अब ऑस्टेलिया, कनाडा, सिंगापुर आदि देशों में रहने वाले एनआरआई को प्राथमिकता देने लगे हें.
धोखाधड़ी और बेवफाई के मामलों ने बढ़ाई चिंता : वीसावर्ज की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ वर्षों में एनआरआई शादियों में धोखाधड़ी के भी कई मामले सामने आ चुके हैं. कई ऐसी घटनाएं भी हुईं जिनमें NRI ने विदेश ले जाकर अपनी पत्नी से बेवफाई की, अपने स्टेटस के बारे में लोगों को गलत जानकारी दी. ऐसे कानूनी मामलों में हाल के वर्षों में काफी इजाफा हुआ. लिहाजा भारतीय परिवार अब किसी भी शादी के लिए राजी होने से पहले बैकग्राउंड चेक करने के अलावा सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर जोर दे रहे हैं. एनआरआई दूल्हों से उनकी ओर से दी गई जानकारियों के सबूत भी मांग रहे हैं.
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सोच मिलना जरूरी, दूल्हा चाहे विदेशी हो या स्वदेशी : रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में शादी के तौर-तरीके पूरी तरह बदल रहे हैं. अब एनआरआई दूल्हे केवल एक विकल्प बनकर रह गए हैं. भारतीय परिवार सोच, रहन-सहन, परिवार से तालमेल जैसी चीजों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं. युवतियां चाहती हैं कि पार्टनर उनके करियर, सपनों और जीने के तरीके को समझें. भले ही वह विदेश में रहते हों या फिर अपने ही देश में नौकरी करते हों. परिवार भी बेटियों की ख्वाहिशों का ख्याल रखता है. वे बेटी के लिए टेंशनफ्री मैरिड लाइफ के सपने संजोते हैं.
क्या हैं NRI शादी से जुड़े बड़े खतरे? : लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से साल 2024 में फरवरी में इसे लेकर रिपोर्ट जारी की गई थी. इसमें एनआरआई शादी से जुड़े बड़े जोखिमों के बारे में बताया गया था. इसके अलावा Ministry of External Affairs (MEA) ने भी इसे लेकर गाइड लाइन जारी की थी. इसमें एनआरआई से जुड़ी धोखे वाली शादियों के लिए 'हॉलिडे मैरिज' या 'नोवेयर ब्राइड्स' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. हॉलिडे मैरिज को इस तरह से समझ सकते हैं कि विदेश में रहने वाला कोई एनआरआई छुट्टियों में भारत आता है, और वह यहां किसी लड़की से शादी कर लेता है.
दुल्हन और उसके परिवार को ऐसे एनआरआई बड़े सपने दिखाते हैं कि कुछ दिनों बाद वे विदेश में पत्नी को बुला लेंगे, लेकिन उनका असल मकसद केवल भारी-भरकम दहेज लेना होता है. ऐसे एनआरआई कई बार अपनी दुल्हन को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर चले जाते हैं या फिर विदेश ले जाकर तुरंत वापस भारत भेज देते हैं. शादी के बाद विदेश पहुंचने पर वे दुल्हन और उसके परिवार से दूरी बनाने लगते हैं. हॉलिडे मैरिज की शिकार बनी युवतियों को ही नोवेयर ब्राइड्स कहा जाता है. इसकी पीछे की वजह ये है कि ऐसी लड़कियां ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती हैं कि वे न पूरी तरह से शादीशुदा रह पाती हैं, और न ही उन्हें कुंवारी या विधवा कहा जा सकता है.
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क्या एनआरआई छिपाते हैं अपने जीवन का सच? : लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कई बार एनआरआई घर, सैलरी, संपत्ति को लेकर झूठे दावे कर देते हैं. वे यह भी दावा करते हैं कि उनके पास ग्रीन कार्ड है. इसके अलावा वे पहले से शादीशुदा हैं या विदेश में उनका लिव-इन पार्टनर है?, वे इस जानकारी को भी छिपा सकते हैं. वे पत्नी की जानकारी के बिना या उसकी गैर मौजूदगी में विदेशी कोर्ट से तलाक का आदेश भी ले सकते हैं. ऐसे हाल में पीड़ित युवतियों को विदेश में न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है. भाषा समेत कई अन्य दिक्कतें पीड़िताओं को परेशान करती हैं. उन्हें विदेश में कोई सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है.
धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनाने होंगे ये तरीके : भारतीय विधि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और Ministry of External Affairs ने एनआरआई शादियों से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ मानक तय किए हैं. इनका पालन कर बचाव किया जा सकता है. इसके अलावा फ्रॉड होने पर अधिकार के साथ कानूनी सहारा भी लिया जा सकता है. इसके अनुसार यदि कोई एनआरआई भारत की किसी लड़की से शादी करता है तो भारत में इस विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना जरूरी माना जाना चाहिए. इससे रिश्ते बिगड़ने पर हक के लिए अपने देश में कानूनी लड़ाई लड़ना आसान हो जाता है.
मिडिल ईस्ट के युद्ध से भी बदली भारतीयों की सोच : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट के इजराइल-ईरान के अलावा अफगानिस्तान-पाकिस्तान समेत अन्य देशों के बीच चल रहे युद्ध ने भी भारतीयों की सोच को प्रभावित किया है. हाल ही में युद्ध से प्रभावित देशों में रह रहे लोगों को समय से भारत न पहुंचने पर अपनी शादियां टालनी पड़ी. इससे उनके परिवार परेशान हुए. लड़की वाले भी इससे प्रभावित हुए. इसकी वजह से समाज का एक तबका यह मानने लगा है कि ऐसी झंझटों से बचने के लिए भारत में रहने वाले लड़के ही बेहतर विकल्प हैं. अपने देश में जिस आजादी और सुरक्षा के साथ दंपत्ति अपना जीवन बिता सकते हैं, उतना किसी और देश में जाकर मुमकिन नहीं हो सकता है.
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पिछले 5 साल में NRI से जुड़ी कितनी शिकायतें आईं? : पंजाब के MP बलबीर सिंह सीचेवाल ने साल 2025 में राज्यसभा में इससे जुड़े प्रश्न पूछे थे. इसके लिखित जवाब में विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि पिछले 5 साल में 1617 शिकायतें आईं. इनमें एनआरआई पतियों ने कथित तौर पर अपनी पत्नियों को विदेश में बेसहारा छोड़ दिया था. वहीं पीटीआई के अनुसार इससे पूर्व साल 2015 की जनवरी से लेकर साल 2019 के अक्टूबर तक करीब 6 हजार शिकायतें आईं थीं. इसमें महिलाओं ने अपने एनआरआई पतियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. वहीं साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि भारत में करीब 40 हजार से अधिक महिलाओं के साथ NRI पतियों ने धोखाधड़ी की है.
बढ़ गई शादी करने की उम्र : मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म 'जीवनसाथी' के डेटा के अनुसार अब अधिकांश शादियां 28 से 36 साल की उम्र में हो रहीं हैं. यह कुल शादियों का करीब 70% है. बदलते परिवेश में इसे आम भी माना जा रहा है. वहीं प्यू की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंटीना के लोग शादी के लिए सबसे अच्छी उम्र 28.9 साल मानते हैं. बांग्लादेशी कहते हैं कि औसतन 21.2 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए. भारत में कुछ लोगों का मानना है कि शादी की सही उम्र 22.7 साल है. श्रीलंका के लोगों का कहना है कि शादी के लिए सही उम्र 24.6 साल है. यानी शादियों की उम्र को लेकर लोगों के मत अलग-अलग हैं, लेकिन यह बात साफ है कि शादी करने की उम्र में पिछले कुछ सालों में तेजी से इजाफा हुआ है.
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देश में हर साल होती हैं एक करोड़ शादियां : साल 2024 में आई ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 80 लाख से लेकर एक करोड़ शादियां होती हैं. जबकि चीन में यह आंकड़ा 70 से 80 लाख, वहीं अमेरिका में 20 से 25 लाख है. अपने देश का विवाह कारोबार सालान करीब 10 लाख करोड़ का है. रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई थी कि अपने देश के लोग जितना पैसा स्नातक तक की पढ़ाई पर खर्च करते हैं उसका करीब दोगुना शादियो में करते हैं. शादियों के कार्यक्रम अपने यहां कई दिनों तक चलते हैं. कई शादियां साधारण तरीके से होतीं हैं तो कई की भव्यता महीनों तक चर्चाओं में रहती है.
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