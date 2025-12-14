ETV Bharat / bharat

भारतीय नौसेना में शामिल होंगे INAS 335 हेलीकॉप्टर, उन्नत हथियारों से लैस, बढ़ेगी क्षमता

भारतीय नौसेना में शामिल होंगे INAS 335 हेलीकॉप्टर, उन्नत हथियारों से लैस, बढ़ेगी क्षमता ( PIB )

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना को 17 दिसंबर को अपना दूसरा MH 60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, INAS 335 (Ospreys) मिलेगा. नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में गोवा स्थित आईएनएस हंसा में हेलीकॉप्टर की कमीशनिंग होगी. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह अवसर भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिशों में अहम पल होगा.

बयान में कहा गया है कि उन्नत हथियारों, सेंसर और एवियोनिक्स प्रणाली से लैस यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए बहुमुखी और सक्षम संसाधन साबित होता है, जो पारंपरिक और असममित दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करता है. यह हेलीकॉप्टर नौसेना संचालन में पूरी तरह से एकीकृत हो चुका है और कई अवसरों पर अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है. इस स्क्वाड्रन के शुरू होने से भारतीय नौसेना की समग्र विमानन क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा.

आईएनएस हंसा (PIB)

इस बीच, भारतीय नौसेना 16 दिसंबर (मंगलवार) को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) के पहले जहाज DSC A20 को कमीशन करने वाली है. वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (दक्षिणी नौसेना कमान) की मौजूदगी में जहाज को औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया जाएगा.

नौसेना के अनुसार, यह कार्यक्रम नौसेना की इन्वेंट्री में एक महत्वपूर्ण परिचालन परिसंपत्ति को जोड़ेगा, जिससे उसकी डाइविंग और पानी के नीचे सपोर्ट क्षमता बढ़ेगी.