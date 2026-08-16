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नौसेना के नाविक, पत्नी और दो बच्चे मुंबई में घर पर मृत पाए गए, पुलिस जांच जारी

भारतीय नौसेना ने कहा कि नाविक, पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने घर पर मृत पाए गए. पुलिस जांच चल रही है.

Indian Navy sailor, wife and two children found dead at home in South Mumbai
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 1:07 PM IST

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मुंबई: भारतीय नौसेना के एक नाविक, उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे दक्षिण मुंबई के नेवी नगर इलाके कोलाबा में अपने घर पर मृत पाए गए. नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी.

कफ परेड पुलिस के अनुसार, नाविक शनिवार रात को अपने घर पर लटका हुआ मिला, और उसकी पत्नी और दो महीने और तीन साल के बच्चों के शव भी घर में मिले. मृतकों की पहचान नाविक पूरनमल शंभूलाल मेहरा, उनकी पत्नी ओमा (28), तीन साल के बेटे यश और दो महीने की बेटी के रूप में हुई है. पत्नी और बच्चों के शव बिस्तर पर थे.

एक अधिकारी ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि नाविक ने आत्महत्या की, जबकि पत्नी और बच्चों को जहर दिया गया. उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

उन्होंने कहा कि आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया गया है. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

नौसेना कर रही मदद
भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि नाविक, अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने घर पर मृत पाए गए. पुलिस जांच चल रही है, और नौसेना हर मुमकिन मदद कर रही है. आगे की जानकारी का इंतजार है.

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