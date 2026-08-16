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नौसेना के नाविक, पत्नी और दो बच्चे मुंबई में घर पर मृत पाए गए, पुलिस जांच जारी

मुंबई: भारतीय नौसेना के एक नाविक, उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे दक्षिण मुंबई के नेवी नगर इलाके कोलाबा में अपने घर पर मृत पाए गए. नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी.

कफ परेड पुलिस के अनुसार, नाविक शनिवार रात को अपने घर पर लटका हुआ मिला, और उसकी पत्नी और दो महीने और तीन साल के बच्चों के शव भी घर में मिले. मृतकों की पहचान नाविक पूरनमल शंभूलाल मेहरा, उनकी पत्नी ओमा (28), तीन साल के बेटे यश और दो महीने की बेटी के रूप में हुई है. पत्नी और बच्चों के शव बिस्तर पर थे.

एक अधिकारी ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि नाविक ने आत्महत्या की, जबकि पत्नी और बच्चों को जहर दिया गया. उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.