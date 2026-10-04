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पाकिस्तानी महिला जासूस को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में भारतीय नौसेना का नाविक गिरफ्तार

पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में नौसेना का नाविक गिरफ्तार. ( प्रतीकात्मक फोटो- (INS Trishul) ANI )

By PTI 2 Min Read

कोयंबटूर (तमिलनाडु) : भारतीय नौसेना के एक नाविक को पाकिस्तानी जासूस को समुद्री खुफिया जानकारी ‘‘भेजने’’ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.