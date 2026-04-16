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शख्स को गहरे समुद्र में तेल खोजने वाले रिग पर आया हार्ट अटैक, देवदूत बन पहुंची इंडियन नेवी

शख्स को गहरे समुद्र में तेल खोजने वाले रिग पर आया गंभीर हार्ट अटैक, भारतीय नौसेना ने बचाई जान ( ETV Bharat )

बुधवार सुबह-सुबह, दक्षिणी नौसेना कमान को एक तत्काल संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि एक ऑयल रिग कर्मचारी को दिल की गंभीर बीमारी हो गई है और उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है. यह महसूस करते हुए कि गंभीर रूप से बीमार मरीज को समुद्र के रास्ते ले जाने में बहुत समय बर्बाद होगा और उसकी जान को सीधा खतरा होगा, अधिकारियों ने तुरंत हवाई रेस्क्यू मिशन शुरू करने का फैसला किया.

इंडियन नेवी ने अपनी बहादूरी का परिचय देते हुए कोच्चि तट से लगभग 110 किलोमीटर दूर मौजूद एक ऑयल रिग 'ग्रेटड्रिल छाया' से किया गया. अचानक हार्ट अटैक आने से कर्मचारी की हालात तेजी से खराब होने लगी. इस दौरान नेवी फोर्स ने तुरंत उसे चिकित्सा सहायता प्रदान की और उसे समुद्र की तेज लहरों से उठाकर किनारे पर लेकर आए.

एर्नाकुलम: भारतीय नौसेना ने केरल के तट पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन में बीच समुद्र में एक 42 साल के कर्मचारी की जान बचाई. शख्स को गहरे समुद्र में तेल खोजने वाले रिग पर गंभीर हार्ट अटैक आया था.

कोच्चि में नेवल एयर स्टेशन आईएनएस गरुड़ से स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाओं से लैस एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) तैनात किया गया. खराब मौसम और समुद्री मुश्किलों का सामना करते हुए, हेलीकॉप्टर एक खास मेडिकल टीम के साथ ऑफशोर फैसिलिटी की ओर उड़ा. बिना एक मिनट बर्बाद किए टारगेट पर पहुंचने पर, मेडिकल स्टाफ ने मरीज की सेहत का शुरुआती आकलन किया.

जरूरी फर्स्ट एड देने के बाद, मरीज को बेहतर इलाज के लिए सख्त मेडिकल देखरेख में सावधानी से हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर किया गया. एयरक्राफ्ट इस दौरान तेजी से उड़ान भरते हुए सुबह कोच्चि में सुरक्षित लैंड किया. मरीज़ को तुरंत एयरपोर्ट पर पहले से तैयार एक तटीय चिकित्सा दल को सौंप दिया गया, और उसे बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से कोच्चि के एक अस्पताल में तुरंत शिफ्ट कर दिया गया.

यह सफल मिशन इंडियन नेवी की जबरदस्त काबिलियत को दिखाता है कि वह समुद्री सुरक्षा पक्का करने के अपने काम के साथ-साथ, अचानक आने वाली इमरजेंसी के दौरान जरूरी जान बचाने वाले ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है.

यह ऑपरेशन इस बात की पुष्टि करता है कि सदर्न नेवल कमांड किसी भी गहरे समुद्र के संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सतर्क है. कीमती मिनट बर्बाद किए बिना किया गया यह बहुत ही समन्वित प्रयास एक इंसान की जान बचाने में बिल्कुल अहम साबित हुआ. विशाल समुद्र में जिंदगी और मौत के बीच ऐसे मुश्किल पलों में नेवी ने जो जबरदस्त काम किया है वह तारीफ के काबिल है. खास बात यह है कि नेवी फोर्स ने पहले भी केरल तट पर ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं.

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