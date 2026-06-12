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कच्चे तेल से भरे टैंक में फंसा था मिसाइल वॉरहेड, भारतीय नौसेना ने बीच समुद्र में चलाया हाई-रिस्क ऑपरेशन

एर्नाकुलम (केरल): भारतीय नौसेना ने एक कमर्शियल क्रूड ऑयल टैंकर के फ्यूल टैंक के अंदर फंसे एक जिंदा मिसाइल वॉरहेड (विस्फोटक) को सुरक्षित बाहर निकालकर निष्क्रिय कर दिया. जिससे समुद्र में एक बड़ा हादसा टल गया. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जहाज के झंडे या इसके विदेशी क्रू की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना की गई इस त्वरित कार्रवाई ने, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को एक भरोसेमंद सुरक्षा भागीदार के रूप में मजबूत किया है.

यह घटना 'एमटी ओलंपिक लाइफ' नाम के जहाज की है. टैंकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैरा से कोच्चि बंदरगाह की ओर आ रहा था, तभी 26 मई को ओमान तट के पास इसमें एक धमाका हुआ. चूंकि जहाज में तुरंत कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए इसने भारत की ओर अपनी यात्रा जारी रखी. बाद में जब जहाज के क्रू ने अंदरूनी जांच की, तो उन्हें जहाज के ढांचे के भीतर एक जिंदा सैन्य गोला-बारूद (मिसाइल का हिस्सा) फंसा हुआ मिला, जिसके बाद तुरंत अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन संदेश (डिस्ट्रेस कॉल) भेजा गया.

जैसे ही 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन' ने भारतीय नौसेना को यह बेहद जरूरी अलर्ट भेजा, वैसे ही कई एजेंसियों की आपातकालीन टीमें हरकत में आ गईं. कोच्चि स्थित 'साउदर्न नेवल कमांड' ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा संभाला. तुरंत बम निरोधक विशेषज्ञों की बारीक तकनीकी जांच में एक बेहद डरावनी स्थिति सामने आई. एक अत्याधुनिक मिसाइल इस कमर्शियल जहाज की मोटी बाहरी परत को चीरती हुई, अंदर की कई मजबूत दीवारों को तोड़कर सीधे मुख्य फ्यूल स्टोरेज टैंक के अंदर जाकर फंस गई थी.

कच्चे तेल से भरे इतने बड़े टैंक के भीतर एक जिंदा हथियार की मौजूदगी बेहद खतरनाक थी. इसे बाहर निकालने के दौरान मामूली सा घर्षण (रगड़), स्टेटिक चार्ज या एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर ब्लास्ट की वजह बन सकती थी. ऐसा होने पर पूरा जहाज तबाह हो जाता, क्रू मेंबर्स की जान चली जाती और कोच्चि के पास समुद्री पर्यावरण व बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता.