भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के हमले को नाकाम किया, व्यापारी जहाज को सुरक्षित निकाला
अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के कमांडो ने समुद्री डकैती की कोशिश को नाकाम कर दिया और व्यापारी जहाज को बचाया.
Published : July 3, 2026 at 8:14 AM IST
एर्नाकुलम: भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक व्यापारी जहाज पर समुद्री डाकुओं के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया. इलाके में एक सिक्योरिटी मिशन पर मौजूद स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद ने जहाज और उसके क्रू को बचाने के लिए तुरंत अलर्ट हुआ.
यह घटना 1 जुलाई को हुई थी. जिस जहाज पर हमला किया गया उसका नाम बल्क कैरियर एमवी गोल्डन आर्सेनल था, जिस पर सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का झंडा लगा था. यमन के अदन से निकले इस जहाज पर जिबूती से लगभग 300 नॉटिकल मील पूरब-उत्तर-पूर्व में हमला हुआ. जब समुद्री डाकुओं ने जहाज पर चढ़ने की कोशिश की, तो जहाज के अधिकारियों ने तुरंत इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर - इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) को इन्फॉर्म किया. इमरजेंसी मैसेज पर तुरंत एक्शन लेते हुए नेवी हेडक्वार्टर ने पास में तैनात आईएनएस त्रिकंद को दखल देने और बचाव ऑपरेशन करने का निर्देश दिया.
Indian Naval Ship Trikand, a mission-deployed stealth frigate of the Indian Navy operating in the Gulf of Aden, responded swiftly to a piracy attempt on MV Golden Arsenal, a St. Vincent and the Grenadines-flagged bulk carrier— PIB India (@PIB_India) July 2, 2026
The merchant vessel, carrying 21 crew members,… pic.twitter.com/UaT8f2VCjr
नुकसान और क्रू की सुरक्षा
जहाज पर एक भारतीय नागरिक समेत कुल 21 क्रू मेंबर सवार थे. हमले के दौरान, जहाज के ब्रिज के सुपरस्ट्रक्चर और आस-पास के हिस्सों को नुकसान हुआ. हालांकि क्रू ने तुरंत एक्शन लिया और खुद को ‘सिटाडेल’ नाम के एक बहुत सुरक्षित कम्पार्टमेंट में सुरक्षित कर लिया. इससे कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ. पूरी घटना के दौरान क्रू सुरक्षित रहे.
रैपिड रिस्पॉन्स और रेस्क्यू
2 जुलाई की सुबह आईएनएस त्रिकंद से एक स्पेशल कमांडो टीम इंस्पेक्शन करने के लिए जहाज पर चढ़ी. नेवी ने यह पक्का करने के लिए पूरी तलाशी ली कि जहाज में कोई समुद्री डाकू नहीं है. ऑपरेशन के दौरान जहाज पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला. फोर्स की मौजूदगी कन्फर्म होने के बाद क्रू सिटाडेल से बाहर निकल गया.
इसके बाद इंडियन नेवी के अधिकारियों और क्रू ने मिलकर नुकसान का अंदाजा लगाया और कन्फर्म किया कि जहाज अपनी यात्रा जारी रख सकता है. रेस्क्यू और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए, इंडियन नेवी ने इलाके में एक लेटेस्ट पी-8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात किया. एरियल सर्विलांस से जरूरी इंटेलिजेंस मिली, जिससे यह पक्का हुआ कि आगे कोई समुद्री डाकू मूवमेंट न हो और इलाके की सुरक्षा बढ़ गई.
समुद्री सुरक्षा के लिए भारत का कमिटमेंट
जहाज की सुरक्षा की पुष्टि के बाद, एंटी-पायरेसी ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया, और एनवी गोल्डन आर्सेनल अपनी मंजिल के लिए फिर से रवाना हो गया. यह घटना व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं पर समुद्री डकैती से निपटने में भारतीय नौसेना की अहम भूमिका को दिखाती है.
एक रक्षा प्रवक्ता ने भारत के पक्के कमिटमेंट पर जोर देते हुए कहा, 'भारतीय नौसेना भारतीय जलक्षेत्र से गुजरने वाले सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो.' यह सफल ऑपरेशन समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन को समुद्री डकैती के खतरों से बचाने में भारत के सक्रिय रुख को दिखाता है.