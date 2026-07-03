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भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के हमले को नाकाम किया, व्यापारी जहाज को सुरक्षित निकाला

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

एर्नाकुलम: भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक व्यापारी जहाज पर समुद्री डाकुओं के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया. इलाके में एक सिक्योरिटी मिशन पर मौजूद स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद ने जहाज और उसके क्रू को बचाने के लिए तुरंत अलर्ट हुआ. यह घटना 1 जुलाई को हुई थी. जिस जहाज पर हमला किया गया उसका नाम बल्क कैरियर एमवी गोल्डन आर्सेनल था, जिस पर सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का झंडा लगा था. यमन के अदन से निकले इस जहाज पर जिबूती से लगभग 300 नॉटिकल मील पूरब-उत्तर-पूर्व में हमला हुआ. जब समुद्री डाकुओं ने जहाज पर चढ़ने की कोशिश की, तो जहाज के अधिकारियों ने तुरंत इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर - इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) को इन्फॉर्म किया. इमरजेंसी मैसेज पर तुरंत एक्शन लेते हुए नेवी हेडक्वार्टर ने पास में तैनात आईएनएस त्रिकंद को दखल देने और बचाव ऑपरेशन करने का निर्देश दिया. नुकसान और क्रू की सुरक्षा जहाज पर एक भारतीय नागरिक समेत कुल 21 क्रू मेंबर सवार थे. हमले के दौरान, जहाज के ब्रिज के सुपरस्ट्रक्चर और आस-पास के हिस्सों को नुकसान हुआ. हालांकि क्रू ने तुरंत एक्शन लिया और खुद को ‘सिटाडेल’ नाम के एक बहुत सुरक्षित कम्पार्टमेंट में सुरक्षित कर लिया. इससे कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ. पूरी घटना के दौरान क्रू सुरक्षित रहे.