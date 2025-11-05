ETV Bharat / bharat

भारतीय नौसेना मछुआरा समुदाय के साथ हमेशा खड़ी रही: कमोडोर सुव्रत मैगन

चेन्नई: भारतीय नौसेना के प्रभारी अधिकारी (तमिलनाडु और पुडुचेरी) कमोडोर सुव्रत मैगन ने कहा कि अगर भारतीय मछुआरे सीमा पार करते हैं, तो श्रीलंकाई नौसेना उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई करती है. भारतीय नौसेना के 'ग्रेट मैराथन' के संबंध में चेन्नई स्थित आईएनएस अड्यार नौसेना मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित में नौसेना अधिकारी से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की लगातार गिरफ्तारियों के बारे में पूछा गया था.

कमोडोर सुव्रत मैगन ने जवाब में कहा, "भारतीय नौसेना हमेशा मछुआरा समुदाय के साथ खड़ी रही है. हम पाक की खाड़ी में अपने मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. नौसेना मछुआरों की सुरक्षा के लिए लगातार गश्त कर रही है. कभी-कभी, अगर हमारे भारतीय मछुआरे सीमा पार करते हैं, तो श्रीलंकाई नौसेना कार्रवाई करती है. हम मछुआरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए स्थानीय मछुआरा समुदाय के साथ रोजाना जागरुकता फैला रहे हैं."

प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 'महामैराथन' के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "भारतीय नौसेना की महामैराथन 14 दिसंबर को चेन्नई में आयोजित की जानी है. यह प्रतियोगिता 'ड्रग मुक्त भारत', 'महिलाओं की आदि शक्ति' और 'ऑनलाइन जुए के खिलाफ खड़े होना' जैसे तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालकर लोगों में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जानी है."

उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता आम मैराथन जैसी नहीं होगी. यह शारीरिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और सेवा भावना को बढ़ाने के लिए लोगों को एकजुट करने का एक प्रयास है. हम निस्वार्थता के साझा उद्देश्य और मूल्यों को भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं.