समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत, स्वदेशी जहाज 'माहे' नौसेना में शामिल, जानें क्या है खासियत
भारतीय नौसेना के बेड़े में आज स्वदेश निर्मित पनडुब्बी-रोधी जहाज आईएनएस 'माहे' को शामिल कर लिया गया. नौसेना मुंबई डॉकयार्ड में इसे कमीशन किया गया.
Published : November 24, 2025 at 8:29 AM IST
मुंबई: भारतीय नौसेना के बेड़े में आज स्वदेश निर्मित एंटी-सबमरीन जहाज आईएनएस 'माहे' को शामिल किया गया. यह जहाज कम पानी में चलने में सक्षम है जिससे तटों की रक्षा में बड़ी मदद मिलेगी. इस अवसर पर पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया. सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी माहे के जलावतरण के अवसर पर मुख्य अतिथि थे.
'माहे' को नौसेना में शामिल करने से कम पानी में लड़ने की क्षमता बढ़ेगी. यह पश्चिमी समुद्र तट पर एक 'साइलेंट हंटर' के तौर पर काम करेगा. एक बयान में कहा गया है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ बनाए गए 'माहे' जहाज का डिजाइन और निर्माण भारत की बढ़ती महारत को दर्शाता है. इस परियोजना में कुल 8 जहाज बनाए जा रहे हैं.
#WATCH | Mumbai | INS Mahe commissioned by COAS Upendra Dwivedi into the Indian Navy— ANI (@ANI) November 24, 2025
The commissioning of Mahe marks the arrival of a new generation of indigenous shallow-water combatants - sleek, swift, and resolutely Indian. With over 80% indigenous content, the Mahe-class… https://t.co/igrHvkh8ro pic.twitter.com/j5l62L1pVP
'माहे' समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित होगा. इसका निर्माण कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में हुआ. 'माहे' का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन आत्मनिर्भर भारत की पहल का सबसे ताजा उदाहरण है. यह जहाज छोटा लेकिन ताकतवर के साथ फुर्तीला है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एंटी-सबमरीन ऑपरेशन क्षमता है.
इसके साथ ये तटीय क्षेत्रों तक पहुंच सकता है. ये पानी के भीतर भी निगरानी कर सकता है. माइन-बिछाने की क्षमता है. उथले पानी में काम करने की शक्ति है. अत्याधुनिक हथियारों से लैस 'माहे' को अपने दुश्मनों को पलक झपकते ही ध्वस्त करने की क्षमता है. तटीय क्षेत्रों की निगरानी करने और भारत के जरूरी समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है.
इस बीच भारतीय नौसेना ने 3 दिसंबर को नौसेना दिवस 2025 की तैयारी शुरू कर दी है. इस दिन 3 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के शंगुमुघम बीच पर एक शानदार ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन होगा. इसमें सटीकता, प्रोफेशनलिज्म और फोर्स की बढ़ती समुद्री ताकत का शानदार प्रदर्शन होगा. यह समारोह जो पहले 4 दिसंबर को होना था, एक दिन पहले कर दिया गया है. पिछले सालों में ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन पुरी (ओडिशा) और सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) में हुआ था.