देश में कितने ऐसे Highways जहां उतर सकते हैं सेना के लड़ाकू विमान, क्या है इमरजेंसी एयरस्ट्रिप?
11 राज्यों में करीब 28 ELF, राजस्थान में पहली बार बनाया गया था एयरस्ट्रिप, 14 को असम जाएंगे पीएम मोदी, फाइटर जेट दिखाएंगे ताकत.
Published : February 11, 2026 at 2:35 PM IST
हैदराबाद : युद्ध छिड़ने पर दुश्मन देश हवाई पट्टियों, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाता है. इसके पीछे का मकसद वायु शक्ति को कमजोर करना होता है. ऐसा होने पर वायुसेना के विमान उड़ान नहीं भर पाते हैं. ऐसी स्थिति में इमरजेंसी एयरस्ट्रिप वाले हाईवे काम आते हैं. फाइटर जेट यहां से आसानी से उड़ान भरकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं.
पीएम नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़-मोरन राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बने हाईवे के इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर स्पेशल विमान से लैंड करेंगे. वह 14 जनवरी को यहां दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान यहां राफेल-सुखोई जैसे विमान एयरफोर्स की ताकत का प्रदर्शन करेंगे. माना जा रहा है कि यह पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में पहला मौका है, जब देश के किसी प्रधानमंत्री का विमान एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा.
इससे पहले भी कई बार सेना के फाइटर जेट हाईवे पर उतर चुके हैं. भारतीय सेना इसके जरिए कई बार देश को फख्र का अहसास करा चुकी है. देश में कितने हाईवे ऐसे हैं जहां आपातकाल में सेना के विमान उतर सकते हैं?, इमरजेंसी एयरस्ट्रिप बनाने की शुरुआत कब हुई थी?, युद्ध के समय पहली बार किस देश ने आपातकाल हवाईपट्टी का इस्तेमाल किया था?. पढ़िए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...
नेशनल हाईवे पर बने इमरजेंसी एयरस्ट्रिप के आंकड़े : कई राज्यों में नेशनल हाईवे पर कई ELF (Emergency Landing Facility) का निर्माण किया गया. आंध्र प्रदेश के बापतला और प्रकाशम में इमरजेंसी एयरस्ट्रिप हैं. इसके अलावा असम, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी एयरस्ट्रिप हैं. जबकि कई जगहों पर एयरस्ट्रिप का निर्माण अभी चल रहा है.
राजस्थान के सांचौर, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में भी सेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरस्ट्रिप का निर्माण कराया गया है. जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी ईएलएफ है. इस तरह साल 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 11 राज्यों में कुल 28 ELF हैं.
राजस्थान के बाड़मेर में भी NH-925A पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ELF) है. यह 3 किमी लंबा जबकि 33 मीटर चौड़ा है. स्ट्रिप के दोनों सिरों पर 40x180 मीटर साइज की 2 पार्किंग बनाई गईं हैं. एटीसी केबिन भी बनाया गया है. भारतमाला परियोजना के तहत 196.97 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 765.52 करोड़ रुपये खर्च किए गए. जुलाई 2019 में इसका निर्माण शुरू हुआ था. जनवरी 2021 में यह बनकर तैयार हो गया था.
सबसे पहले किस हाईवे पर हुई थी सेना के विमान की लैंडिंग : Indian Air Force (IAF) ने साल 2015 में उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर विमानों की सफल लैंडिंग का अभ्यास किया था. इस दौरान मिराज 2000 ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी. हालांकि उस दौरान इसे स्थायी रूप से आपातकालीन पट्टी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था. इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 166 किमी है. यह मुख्य रूप से ग्रेटर नोएडा (परी चौक) को आगरा से जोड़ती है.
भारत का पहला ELF कब बना? : नेशनल हाईवे पर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) का शुभारंभ साल 2021 में 9 सितंबर को राजस्थान में हुआ था. यह बाड़मेर के गंधव भाकासर सेक्शन में NH 925A के 3 किमी हिस्से पर है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 19 महीने में भारतीय वायुसेना के लिए इसका निर्माण कराया था. इस एयरस्ट्रिप का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था.
टेक्नोलॉजी और रनवे डिजाइन के बारे में भी जानिए : हाईवे पर रनवे डिजाइन के लिए ICAO एनेक्सर 14 एयरोड्रोम का इस्तेमाल किया गया. एयरस्ट्रिप से विमानों के ऑपरेशन के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का पालन करना होता है. इसके अलावा IAF (भारतीय वायुसेना) अपनी गाइड लाइन और जरूरतों के अनुसार भी रनवे/एयरस्ट्रिप का निर्माण कराती है.
एयरस्ट्रिप के निर्माण में सेफ्टी और एफिशिएंसी (क्षमता) पर फोकस किया जाता है. यह एयरक्राफ्ट ग्राउंड ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स (रनवे की लंबाई, चौड़ाई, ढलान), विजुअल (लाइटिंग, मार्किंग) और ऑब्सटेकल लिमिटेशन सरफेस तय करता है. एयरस्ट्रिप एक जर्मन कॉन्सेप्ट है. इसे जर्मनी ने पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया था. अब यह तकनीक दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है.
शाहजहांपुर में रात में भी उतर सकते हैं फाइटर जेट : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एयरस्ट्रिप का निर्माण कराया गया है. यह भारत का पहला ऐसा एयरस्ट्रिप है, जहां दिन के साथ रात में भी लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, और यहां से उड़ान भी भर सकते हैं. यहां एडवांस्ड लाइटिंग और नेविगेशन सिस्टम लगे हैं. इस एयरस्ट्रिप को कैटेगरी II इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) से तैयार किया गया है. यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की सुविधा देती है.
हाईवे पर क्यों जरूरी है इमरजेंसी एयरस्ट्रिप? : युद्ध या आपातकाल के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लांच करने के लिए हाईवे पर इमरजेंसी एयरस्ट्रिप का होना जरूरी है. अगर युद्ध के दौरान दुश्मन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की बमबारी से रेगुलर मिलिट्री एयरबेस का रनवे खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हाईवे पर बने एयरस्ट्रिप ही काम आते हैं.
हाईवे-एक्सप्रेसवे पर सेना के कई विमान उतर चुके हैं : साल 2025 में अप्रैल में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर सुखोई-30 MKI एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग का अभ्यास किया था. यह स्पेशल लैंडिंग ड्रिल IAF के मिशन गगन शक्ति को लेकर की गई थी. सुखोई के अलावा जगुआर, ग्लोब मास्टर C-17, मिराज-2000, कैरियर एयरक्राफ्ट, हरक्यूलिस-C, चिनूक, अपाचे समेत एयरफोर्स के करीब 15 फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सप्रेसवे पर उतरे थे.
साल 2024 में आंध्र प्रदेश के बापटला में भी हुई थी लैंडिंग : साल 2024 में मार्च महीने में आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में NH 16 पर 4 सुखोई Su-30s और 2 हॉक्स समेत 6 लड़ाकू विमानों ने हाईवे पर बने एयरस्ट्रिप पर लैंडिंग की थी. यह एयरस्ट्रिप बापटला जिले के कोरिसापाडु मंडल के पिचुकलगुडीपाडु गांव में है. यह 4.1 किमी लंबा जबकि 33 मीटर चौड़ा है. लड़ाकू विमानों ने इमरजेंसी लैंडिंग रनवे (ELR) पर सभी लैंडिंग गियर खोलकर लगभग 5 फीट या उससे भी कम ऊंचाई पर उड़ान भरी थी.
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी उतरे थे फाइटर जेट : साल 2023 में जून में यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयर फोर्स के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एयरस्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग का अभ्यास किया था. लगभग 10 जेट और एयरक्राफ्ट ने एयरस्ट्रिप पर टच-एंड-गो एक्सरसाइज (मतलब रनवे को छूकर फिर उड़ान भरना) की थी. एक AN32 (ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट) पूरी तरह से एयरस्ट्रिप पर लैंड हुआ था.
मिराज फाइटर जेट, जगुआर जेट और एंटोनोव AN32 इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे.इससे पहले साल 2021 में भी IAF ने एक्सरसाइज की थी. एक मिराज 2000 फाइटर जेट ने नए खुले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक एयरस्ट्रिप पर टच एंड गो किया था.
क्या होता है टच एंड गो?: यूपी में कई एक्सप्रेस-वे पर फाइटर प्लेन का रन-वे टेस्ट हो चुका है. हर साल वायु सेना के लड़ाकू विमान इन एक्सप्रेस-वे पर टच एंड गो करते हैं. इस प्रक्रिया में फाइटर प्लेन एक्सप्रेस-वे पर उतरता है और बिना रुके फिर से उड़ान भर लेता है. ऐसा पायलट को एक्सप्रेस-वे पर लैंडिंग और टेक-ऑफ का अभ्यास कराने के लिए किया जाता है.
इन एक्सप्रेसवे पर भी उतरे थे विमान : साल 2017 में अक्टूबर महीने में यूपी के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने बड़े लैंडिंग ऑपरेशन किए थे. इस ऑपरेशन में कुल 16 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था. इसमें IAF के फ्रंटलाइन एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स शामिल थे. वहीं इससे पहले साल 2016 के नवबंर महीने में भी वायुसेना के 6 लड़ाकू विमान उतरे थे. उस दौरान पहली बार इस एयरस्ट्रिप को चालू किया गया था.
एयरस्ट्रिप के लिए किस तरह का हाईवे होना चाहिए : नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और मोटरवे के खास तौर पर बनाए गए सीधे, चौड़े और मजबूत हिस्सों को एयरक्राफ्ट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) या रोड रनवे में बदला जा सकता है. इन्हें अक्सर हाईवे स्ट्रिप्स कहा जाता है. इनमें मजबूत, हाई-ग्रेड कंक्रीट होता है. इसमें बीच के बैरियर हटा दिए जाते हैं. अंडरग्राउंड केबल होते हैं. जरूरत पड़ने पर लैंडिंग के दौरान ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पास में ही सर्विस रोड भी होती है.
