देश में कितने ऐसे Highways जहां उतर सकते हैं सेना के लड़ाकू विमान, क्या है इमरजेंसी एयरस्ट्रिप?

देश के कई हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सेना के विमान उतर सकते हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हैदराबाद : युद्ध छिड़ने पर दुश्मन देश हवाई पट्टियों, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाता है. इसके पीछे का मकसद वायु शक्ति को कमजोर करना होता है. ऐसा होने पर वायुसेना के विमान उड़ान नहीं भर पाते हैं. ऐसी स्थिति में इमरजेंसी एयरस्ट्रिप वाले हाईवे काम आते हैं. फाइटर जेट यहां से आसानी से उड़ान भरकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़-मोरन राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बने हाईवे के इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर स्पेशल विमान से लैंड करेंगे. वह 14 जनवरी को यहां दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान यहां राफेल-सुखोई जैसे विमान एयरफोर्स की ताकत का प्रदर्शन करेंगे. माना जा रहा है कि यह पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में पहला मौका है, जब देश के किसी प्रधानमंत्री का विमान एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा. इससे पहले भी कई बार सेना के फाइटर जेट हाईवे पर उतर चुके हैं. भारतीय सेना इसके जरिए कई बार देश को फख्र का अहसास करा चुकी है. देश में कितने हाईवे ऐसे हैं जहां आपातकाल में सेना के विमान उतर सकते हैं?, इमरजेंसी एयरस्ट्रिप बनाने की शुरुआत कब हुई थी?, युद्ध के समय पहली बार किस देश ने आपातकाल हवाईपट्टी का इस्तेमाल किया था?. पढ़िए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट... नेशनल हाईवे पर बने इमरजेंसी एयरस्ट्रिप के आंकड़े : कई राज्यों में नेशनल हाईवे पर कई ELF (Emergency Landing Facility) का निर्माण किया गया. आंध्र प्रदेश के बापतला और प्रकाशम में इमरजेंसी एयरस्ट्रिप हैं. इसके अलावा असम, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी एयरस्ट्रिप हैं. जबकि कई जगहों पर एयरस्ट्रिप का निर्माण अभी चल रहा है. राजस्थान के सांचौर, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में भी सेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरस्ट्रिप का निर्माण कराया गया है. जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी ईएलएफ है. इस तरह साल 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 11 राज्यों में कुल 28 ELF हैं. राजस्थान के बाड़मेर में भी NH-925A पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ELF) है. यह 3 किमी लंबा जबकि 33 मीटर चौड़ा है. स्ट्रिप के दोनों सिरों पर 40x180 मीटर साइज की 2 पार्किंग बनाई गईं हैं. एटीसी केबिन भी बनाया गया है. भारतमाला परियोजना के तहत 196.97 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 765.52 करोड़ रुपये खर्च किए गए. जुलाई 2019 में इसका निर्माण शुरू हुआ था. जनवरी 2021 में यह बनकर तैयार हो गया था. सबसे पहले किस हाईवे पर हुई थी सेना के विमान की लैंडिंग : Indian Air Force (IAF) ने साल 2015 में उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर विमानों की सफल लैंडिंग का अभ्यास किया था. इस दौरान मिराज 2000 ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी. हालांकि उस दौरान इसे स्थायी रूप से आपातकालीन पट्टी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था. इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 166 किमी है. यह मुख्य रूप से ग्रेटर नोएडा (परी चौक) को आगरा से जोड़ती है. भारत का पहला ELF कब बना? : नेशनल हाईवे पर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) का शुभारंभ साल 2021 में 9 सितंबर को राजस्थान में हुआ था. यह बाड़मेर के गंधव भाकासर सेक्शन में NH 925A के 3 किमी हिस्से पर है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 19 महीने में भारतीय वायुसेना के लिए इसका निर्माण कराया था. इस एयरस्ट्रिप का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था. टेक्नोलॉजी और रनवे डिजाइन के बारे में भी जानिए : हाईवे पर रनवे डिजाइन के लिए ICAO एनेक्सर 14 एयरोड्रोम का इस्तेमाल किया गया. एयरस्ट्रिप से विमानों के ऑपरेशन के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का पालन करना होता है. इसके अलावा IAF (भारतीय वायुसेना) अपनी गाइड लाइन और जरूरतों के अनुसार भी रनवे/एयरस्ट्रिप का निर्माण कराती है. एयरस्ट्रिप के निर्माण में सेफ्टी और एफिशिएंसी (क्षमता) पर फोकस किया जाता है. यह एयरक्राफ्ट ग्राउंड ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स (रनवे की लंबाई, चौड़ाई, ढलान), विजुअल (लाइटिंग, मार्किंग) और ऑब्सटेकल लिमिटेशन सरफेस तय करता है. एयरस्ट्रिप एक जर्मन कॉन्सेप्ट है. इसे जर्मनी ने पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया था. अब यह तकनीक दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है.