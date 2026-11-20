दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी IMA की पासिंग आउट परेड, सैन्य अधिकारी बनेंगे युवा कैडेट्स
भारतीय सैन्य अकादमी में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी पासिंग आउट परेड, अंतिम पग पार कर सैन्य अफसर बनेंगे जेंटलमैन कैडेट्स
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 10:50 PM IST
देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होने वाली पासिंग आउट परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं. देशभर से चयनित युवा जेंटलमैन कैडेट्स प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में अधिकारी बनेंगे. भारतीय सैन्य अकादमी में साल में दो बार पासिंग आउट परेड होती है. इससे पहले जून में आयोजित पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक रही थी, जिसमें पहली बार महिला कैडेट्स का बैच पास आउट हुआ था. इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थीं.
अपने सैन्य प्रशिक्षण के अंतिम पड़ाव पर जेंटलमैन कैडेट्स: इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड की तैयारियां जारी है. अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे जेंटलमैन कैडेट्स अब अपने सैन्य प्रशिक्षण के अंतिम पड़ाव पर हैं. इस परेड के साथ ही देशभर से चयनित युवाओं का भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सफर पूरा होगा. साल में दो बार जून और दिसंबर में आयोजित होने वाली यह पासिंग आउट परेड भारतीय सैन्य अकादमी के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल है.
दिसंबर में होने वाली परेड में सेना का हिस्सा बनेंगे युवा अधिकारी: दिसंबर में होने वाली इस परेड में विभिन्न राज्यों से चयनित युवा कैडेट्स प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सैन्य अधिकारी के रूप में सेना का हिस्सा बनेंगे. परेड के दौरान कैडेट्स अनुशासन, सैन्य कौशल और प्रशिक्षण के दौरान हासिल की गई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद वे देश की सीमाओं और विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों में बतौर अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए रवाना होंगे.
जून में आयोजित पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: इस साल जून में आयोजित पासिंग आउट परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रही थी. भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स का बैच पास आउट हुआ था. इस महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद देहरादून पहुंची थीं और उन्होंने परेड की सलामी ली थी. महिला कैडेट्स के पहले बैच के पास आउट होने को सैन्य प्रशिक्षण और सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया.
वहीं, दिसंबर में होने वाली परेड को लेकर केवल सैन्य अकादमी ही नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटते हैं. आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी, गणमान्य अतिथि और कैडेट्स के परिजन देहरादून पहुंचते हैं. ऐसे में स्थानीय पुलिस लंबे समय पहले से ट्रैफिक प्लान तैयार करने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी करती है.
परेड के दिन आईएमए के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव के साथ कुछ मार्गों पर डायवर्जन भी लागू किया जाता है. इसके अलावा आईएमए के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष चौकसी बरती जाती है. आयोजन की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में निगरानी बढ़ाती हैं. ताकि, परेड शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके.
शनिवार को ही होता है पासिंग आउट परेड: बता दें कि भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड शनिवार को ही होता आया है. यह साल में दो आयोजित होता है. फिलहाल, अभी तारीख आना बाकी है, लेकिन दिसबंर महीने के दूसरे हफ्ते में पासिंग आउट परेड आयोजित होगा. पासिंग आउट परेड में अंतिम पग को पार कर युवा कैडेट सेना में अफसर बनते हैं.
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