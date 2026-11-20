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दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी IMA की पासिंग आउट परेड, सैन्य अधिकारी बनेंगे युवा कैडेट्स

भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड ( फाइल फोटो- IMA )

देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होने वाली पासिंग आउट परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं. देशभर से चयनित युवा जेंटलमैन कैडेट्स प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में अधिकारी बनेंगे. भारतीय सैन्य अकादमी में साल में दो बार पासिंग आउट परेड होती है. इससे पहले जून में आयोजित पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक रही थी, जिसमें पहली बार महिला कैडेट्स का बैच पास आउट हुआ था. इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थीं.

अपने सैन्य प्रशिक्षण के अंतिम पड़ाव पर जेंटलमैन कैडेट्स: इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड की तैयारियां जारी है. अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे जेंटलमैन कैडेट्स अब अपने सैन्य प्रशिक्षण के अंतिम पड़ाव पर हैं. इस परेड के साथ ही देशभर से चयनित युवाओं का भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सफर पूरा होगा. साल में दो बार जून और दिसंबर में आयोजित होने वाली यह पासिंग आउट परेड भारतीय सैन्य अकादमी के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल है.