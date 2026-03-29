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5 माह से ईरान में फंसे इंडियन मर्चेंट नेवी आफीसर की सुरक्षित वापसी पर खुशी की लहर

इंडियन मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली/ प्रतापगढ़: ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान में फंसे मर्चेंट नेवी अधिकारी सकुशल अपने वतन भारत लौट आये हैं. जिससे परिवार में खुशी की लहर है. जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र स्थित खेमीपुर निवासी एवं वर्तमान में शांति पुरम, फाफामऊ (प्रयागराज) में रह रहे अनिल सिंह, जो पिछले 5 माह से ईरान में समुद्री जहाज पर फंसे हुए थे वह आज सकुशल भारत लौट आए. मर्चेंट नेवी में अधिकारी पद पर कार्यरत अनिल सिंह के बेटे ऋतुराज ने बताया कि उनके पिता आज सुबह करीब 4:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर भारत सरकार की एयरलाइंस के माध्यम से पहुंचे. परिजनों ने इस सफल प्रयास के लिए भगवान हनुमान जी की कृपा के साथ-साथ विधायक राजा भैया अन्य जनप्रतिनिधियो के साथ साथ मीडिया बंधुओं एवं भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त की है. ऋतुराज कहना है कि सभी के सहयोग और अथक प्रयासों के बिना यह संभव नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि इस सहयोग को कभी भुलाया नहीं जा सकता.

साथ ही, परिवार ने भगवान से प्रार्थना की है कि उनका आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे. अजीत नगर, प्रतापगढ़ निवासी राज कमल सिंह ने भी सभी सहयोगियों के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है. बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा के सराय गोपाल खेमीपुर निवासी मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह ईरान में पिछले 5 माह से फंसे थे. उनके परिवार ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी से मुलाकात की थी. परिजनों ने अनिल सिंह की सकुशल वापसी की गुहार लगाई थी, इस पर जिलाधिकारी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया था.