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5 माह से ईरान में फंसे इंडियन मर्चेंट नेवी आफीसर की सुरक्षित वापसी पर खुशी की लहर

वह 2009 से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं. ईरानी सैनिकों ने शिप पर हमला करके शिप को जब्त कर लिया था.

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इंडियन मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 8:52 PM IST

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रायबरेली/ प्रतापगढ़: ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान में फंसे मर्चेंट नेवी अधिकारी सकुशल अपने वतन भारत लौट आये हैं. जिससे परिवार में खुशी की लहर है. जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र स्थित खेमीपुर निवासी एवं वर्तमान में शांति पुरम, फाफामऊ (प्रयागराज) में रह रहे अनिल सिंह, जो पिछले 5 माह से ईरान में समुद्री जहाज पर फंसे हुए थे वह आज सकुशल भारत लौट आए.

मर्चेंट नेवी में अधिकारी पद पर कार्यरत अनिल सिंह के बेटे ऋतुराज ने बताया कि उनके पिता आज सुबह करीब 4:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर भारत सरकार की एयरलाइंस के माध्यम से पहुंचे. परिजनों ने इस सफल प्रयास के लिए भगवान हनुमान जी की कृपा के साथ-साथ विधायक राजा भैया अन्य जनप्रतिनिधियो के साथ साथ मीडिया बंधुओं एवं भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त की है.

ऋतुराज कहना है कि सभी के सहयोग और अथक प्रयासों के बिना यह संभव नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि इस सहयोग को कभी भुलाया नहीं जा सकता.
साथ ही, परिवार ने भगवान से प्रार्थना की है कि उनका आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे. अजीत नगर, प्रतापगढ़ निवासी राज कमल सिंह ने भी सभी सहयोगियों के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है.

बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा के सराय गोपाल खेमीपुर निवासी मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह ईरान में पिछले 5 माह से फंसे थे. उनके परिवार ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी से मुलाकात की थी. परिजनों ने अनिल सिंह की सकुशल वापसी की गुहार लगाई थी, इस पर जिलाधिकारी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया था.

मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह की पत्नी गायत्री सिंह ने बताया था कि उनके पति दुबई की शिप पर चीफ ऑफिसर के पद पर तैनात हैं. वह 2009 से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं. ईरानी सैनिकों ने शिप पर हमला करके शिप को जब्त कर लिया था. शिप पर कुल 18 लोग थे. इनमें से 16 लोग भारत के थे. एक व्यक्ति श्रीलंका और एक बांग्लादेश का था. ईरानी सेना ने 10 लोगों को बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिया था, जबकि 8 लोग अभी भी शिप पर रह गए थे.

बेटे ऋतुराज सिंह ने बताया था कि कंपनी का शिप केमिकल और ऑयल लेकर दुबई जा रहा था. 8 दिसंबर को ईरानी सैनिक चेकिंग के लिए शिप रोकने लगे, लेकिन चालक दल उन्हें आतंकी समझकर आगे बढ़ गया. इस पर सैनिकों ने फायरिंग की और शिप रोक ली. उन्होंने जहाज को कब्जे में लेते हुए सभी अधिकारियों को बंधक बना लिया. घटना के 4 दिन बाद उनके पिता को फोन करने की अनुमति मिली तो उन्होंने परिवार को पूरी बात बताई.

8 जनवरी को उन्होंने फिर से फोन करके बताया कि उन्हें ईरान की जेल में डाल दिया गया है. ऋतुराज सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को ऑनलाइन पत्र भेजकर पिता को मुक्त कराने की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि कुंडा के सराय गोपाल खेमीपुर का रहने वाला परिवार उनके पास आया था. परिवार के लोगों ने बताया कि अनिल सिंह मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे. ईरान की फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से बात करके परिवार की हरसंभव मदद किये जाने की बात कही थी.

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