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होर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाज के कैप्टन का निधन, परिजनों का सरकार से जल्द शव लाने की मांग

इसके बाद उन्हें बोट के माध्यम से शिप से दुबई के तट तक लाया गया. लेकिन इलाज मिलने में हुई देरी भारी पड़ गई. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई. फिलहाल उनका शव दुबई के शेख राशिद अस्पताल के मॉर्चरी में रखा गया है. पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है. कैप्टन राकेश रंजन सिंह का परिवार रांची के अरगोड़ा स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट में रहता है. वह मूल रूप से बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत बिहारशरीफ के निवासी थे.

बताया जा रहा है कि जहाज पर कैप्टन राकेश रंजन सिंह के अलावा लगभग 35 अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे. लंबे समय तक समुद्र में फंसे रहने और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच 18 मार्च को अचानक कैप्टन सिंह की तबीयत बिगड़ गई. स्थिति गंभीर होते देख जहाज के कनीय अधिकारियों ने दुबई एटीसी से संपर्क कर एयर एंबुलेंस की मांग की. लेकिन क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण एयर एंबुलेंस की अनुमति नहीं मिल सकी.

जानकारी के अनुसार, कैप्टन राकेश रंजन सिंह 2 फरवरी को रांची से दुबई के लिए रवाना हुए थे और छुट्टी के बाद उन्होंने शिप ‘अवाना’ को ज्वाइन किया था. जहाज तेल लेने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य गया था. तेल लोड करने के बाद 1 मार्च को जहाज भारत के लिए रवाना हुआ. लेकिन क्षेत्र में बढ़े तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण जहाज को समुद्र में ही रोक दिया गया. दुबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर समुद्र में जहाज करीब 18 से 20 दिनों तक लंगर डालकर खड़ा रहा.

रांची: झारखंड की राजधानी रांची निवासी और मर्चेंट नेवी के अनुभवी 47 वर्षीय शिप कैप्टन राकेश रंजन सिंह का निधन हो गया है. उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की बात कही जा रही है. वह पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल तनाव के कारण होर्मुज जलसंधी की खाड़ी में फंसे जहाज ‘अवाना’ पर तैनात थे. इस दुखद घटना के बाद रांची स्थित उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है.

परिवार के सदस्यों ने यह भी बताया कि अब तक उनकी मृत्यु के स्पष्ट कारणों की पूरी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है. हालांकि प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की बात सामने आ रही है. लेकिन किन परिस्थितियों में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी, इसे लेकर परिवार असमंजस में है और पूरी सच्चाई जानना चाहता है. बताया गया कि कैप्टन राकेश रंजन सिंह अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं. पूरा परिवार रांची में संयुक्त रूप से रहता है. उनके अचानक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता गहरा गई है.

ईटीवी भारत की टीम ने रांची स्थित उनके परिवार से बातचीत की. इस दौरान उनके बड़े भाई उमेश कुमार ने बताया कि कैप्टन राकेश रंजन एक बेहद दिलेर, अनुशासित और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने और परिवार को हर संभव सहायता दी जाए.

कैप्टन राकेश के दोस्त ने कैप्टन संजीव ने दी जानकारी

कैप्टन राकेश रंजन के करीबी दोस्त और मर्चेंट नेवी में 28 वर्षों से कार्यरत कैप्टन संजीव कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है. उनका मानना है कि यदि समय रहते उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती, तो शायद कैप्टन की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने सरकार और कंपनी दोनों से परिवार को आर्थिक और मानवीय सहयोग देने की मांग की है.

मूल रूप से बिहार के नालंदा के रहने वाले थे कैप्टन राकेश

कैप्टन सिंह के ससुर ने भी नम आंखों से उनकी यादों को साझा किया. उन्होंने बताया कि राकेश एक जिम्मेदार पारिवारिक व्यक्ति थे और हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते थे. उनका असमय निधन पूरे परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. जानकारी के मुताबिक जैसे ही पार्थिव शरीर दुबई से भारत लाया जाएगा, उसे पहले पटना एयरपोर्ट लाया जाएगा. वहां से अंतिम संस्कार के लिए नालंदा जिले के बिहारशरीफ ले जाया जाएगा, जहां उनका पैतृक निवास है.

यह घटना न केवल एक परिवार के लिए गहरा सदमा है, बल्कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत भारतीयों की चुनौतियों को भी उजागर करती है. जो अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं. युद्ध और तनाव की स्थिति में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल रांची और बिहार दोनों जगह शोक की लहर है. परिवार, मित्र और जानने वाले सभी लोग कैप्टन राकेश रंजन सिंह को नम आंखों से याद कर रहे हैं और उनके पार्थिव शरीर को जल्द भारत पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

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