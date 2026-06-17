भारत की शानदार जीत, बांग्लादेशी कप्तान के बयान पर अमरदीप का पलटवार
भारतीय पुरुष टीम ने साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 में बांग्लादेश को हराकर शानदार जीत दर्ज की.
Published : June 17, 2026 at 8:27 PM IST
रांची: राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप-2026 में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर शानदार जीत दर्ज की. भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जहां दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया. हालांकि निर्णायक मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और अनुभव का परिचय देते हुए मैच अपने नाम कर लिया.
मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी और रांची के अमरदीप कुमार का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा. उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर टीम के लिए अंक जुटाए और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा. भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया, जबकि बांग्लादेश की टीम ने भी अंत तक कड़ा संघर्ष किया.
मैच के बाद ईटीवी भारत ने दोनों टीमों के कप्तानों से विशेष बातचीत की. भारतीय टीम के कप्तान ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि टीम ने टूर्नामेंट के लिए कड़ी तैयारी की थी और उसी का परिणाम मैदान पर देखने को मिला. खिलाड़ियों ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल जीत हासिल करना नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है.
वहीं बांग्लादेश पुरुष टीम के कप्तान ने मुकाबले के कुछ महत्वपूर्ण अंकों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मैच के दौरान कुछ पॉइंट्स पर उन्हें आपत्ति थी और उनकी नजर में उन मौकों पर निर्णय अलग हो सकता था. हालांकि उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मुकाबला उच्च स्तर का रहा और उनकी टीम ने भी पूरी क्षमता के साथ खेला.
बांग्लादेशी कप्तान की टिप्पणी पर भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी अमरदीप कुमार ने स्पष्ट जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पूरा मुकाबला लाइव निगरानी और आधिकारिक रेफरी के निर्णयों के तहत खेला गया. अमरदीप ने कहा, यदि बांग्लादेश टीम को किसी पॉइंट पर आपत्ति थी तो उनके पास रिव्यू लेने का अवसर था. बिना रिव्यू के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने अपने खेल पर ध्यान दिया और उसी का नतीजा जीत के रूप में सामने आया.
मुकाबले के बाद दोनों टीमों ने आगामी मैचों पर फोकस करने की बात कही. जहां भारतीय टीम जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी नजर आई, वहीं बांग्लादेशी टीम ने अगले मुकाबलों में वापसी का भरोसा जताया.
गौरतलब है कि बांग्लादेश पुरुष टीम के कप्तान इस चैंपियनशिप के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं. 64 वर्ष की उम्र में भी वह पूरी फिटनेस और ऊर्जा के साथ मैदान पर उतर रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से थ्रोबॉल खेल रहे हैं और खेल से उनका जुड़ाव लगातार बना हुआ है. उन्होंने कहा कि उम्र उनके लिए कभी बाधा नहीं बनी और आज भी वह प्रतिस्पर्धी स्तर पर खेल का आनंद लेते हैं.
बांग्लादेशी कप्तान वर्तमान में अपनी राष्ट्रीय थ्रोबॉल संस्था के अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. उन्होंने बताया कि थ्रोबॉल की सीनियर कैटेगरी में उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, इसलिए किसी भी आयु वर्ग के खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं. उनका मानना है कि यह खेल खिलाड़ियों को लंबे समय तक फिट और सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है.
64 वर्षीय कप्तान की फिटनेस, खेल के प्रति समर्पण और नेतृत्व क्षमता टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का विषय बनी हुई है. मैदान पर उनका जज्बा यह संदेश देता है कि खेल में अनुभव और जुनून उम्र से कहीं अधिक मायने रखते हैं.
गौरतलब है कि द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा ले रही हैं. ऐसे में भारत-बांग्लादेश के बीच हुआ यह मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे चर्चित और प्रतिस्पर्धी मैचों में से एक माना जा रहा है.
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