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भारत की शानदार जीत, बांग्लादेशी कप्तान के बयान पर अमरदीप का पलटवार

रांची: राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप-2026 में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर शानदार जीत दर्ज की. भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जहां दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया. हालांकि निर्णायक मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और अनुभव का परिचय देते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी और रांची के अमरदीप कुमार का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा. उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर टीम के लिए अंक जुटाए और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा. भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया, जबकि बांग्लादेश की टीम ने भी अंत तक कड़ा संघर्ष किया.

बांग्लादेशी कप्तान के बयान पर अमरदीप का पलटवार (Etv Bharat)

मैच के बाद ईटीवी भारत ने दोनों टीमों के कप्तानों से विशेष बातचीत की. भारतीय टीम के कप्तान ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि टीम ने टूर्नामेंट के लिए कड़ी तैयारी की थी और उसी का परिणाम मैदान पर देखने को मिला. खिलाड़ियों ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल जीत हासिल करना नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है.

वहीं बांग्लादेश पुरुष टीम के कप्तान ने मुकाबले के कुछ महत्वपूर्ण अंकों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मैच के दौरान कुछ पॉइंट्स पर उन्हें आपत्ति थी और उनकी नजर में उन मौकों पर निर्णय अलग हो सकता था. हालांकि उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मुकाबला उच्च स्तर का रहा और उनकी टीम ने भी पूरी क्षमता के साथ खेला.

साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप (Etv Bharat)

बांग्लादेशी कप्तान की टिप्पणी पर भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी अमरदीप कुमार ने स्पष्ट जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पूरा मुकाबला लाइव निगरानी और आधिकारिक रेफरी के निर्णयों के तहत खेला गया. अमरदीप ने कहा, यदि बांग्लादेश टीम को किसी पॉइंट पर आपत्ति थी तो उनके पास रिव्यू लेने का अवसर था. बिना रिव्यू के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने अपने खेल पर ध्यान दिया और उसी का नतीजा जीत के रूप में सामने आया.