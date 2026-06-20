भारतीय ज्ञान कश्मीर के जरिये अरब दुनिया तक पहुंचा: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और वैश्विक सभ्यता में इसके योगदान की निशानी है.
Published : June 20, 2026 at 4:52 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि कश्मीर कभी एशिया के बड़े ज्ञान केंद्रों (centres of learning) में से एक था, जहां दूर-दूर के इलाकों के विद्वान संस्कृत और दूसरी विधाओं की पढ़ाई करते थे और फिर अनुवाद और बौद्धिक आदान-प्रदान के जरिये भारतीय ज्ञान की परंपराओं को दुनिया भर में ले जाते थे.
श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में नालंदा डायलॉग-2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि कश्मीर और नालंदा के बीच गहरा सभ्यतागत संबंध रहा है और ऐतिहासिक रूप से वे ज्ञान के प्रभावशाली केंद्र रहे हैं, जिन्होंने महाद्वीपों में दार्शनिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सोच को आकार दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मंच अतीत पर सोचने को बढ़ावा देते हैं. साथ ही बातचीत और बौद्धिक जुड़ाव के जरिये समाज को भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करते हैं.
पुराने नालंदा की विरासत को याद करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और वैश्विक सभ्यता में इसके योगदान की निशानी है. उन्होंने कहा कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और दूसरे पुराने संस्थान सिर्फ शिक्षा केंद्र ही नहीं थे, बल्कि ग्लोबल हब थे जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से विद्वानों (Scholars) को अपनी ओर आकर्षित करते थे.
सिन्हा ने कहा, "भारत की पहचान हमेशा से इसके महान ज्ञान केंद्रों में रही है. ये संस्थान संस्कृतियों, विचारों और बौद्धिक परंपराओं के मिलन बिंदु बन गए और भारतीय सभ्यता के खुलेपन को दिखाते हैं."
विचारों के आदान-प्रदान में कश्मीर की ऐतिहासिक भूमिका पर जोर देते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि यह इलाका शारदा पीठ का घर था, जो प्राचीन दुनिया में शिक्षा के सबसे सम्मानित केंद्रों में से एक था. उन्होंने कहा, "कश्मीर कभी ज्ञान का बड़ा केंद्र था. लोग दूर-दूर से यहां सीखने आते थे. अफगानिस्तान और दूसरे इलाकों से विद्वान संस्कृत और ज्ञान की अलग-अलग विधाएं पढ़ने आते थे और फिर उस ज्ञान को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ले जाते थे."
सिन्हा ने कहा कि कश्मीर ने भारतीय ज्ञान को दूसरी सभ्यताओं तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. उनके अनुसार, अलग-अलग देशों के विद्वान नियमित रूप से घाटी आते थे, जबकि कश्मीर में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत किताबों का अरबी में अनुवाद किया जाता था, जिससे भारतीय विचार अरब दुनिया और उससे आगे तक पहुंचने में मदद मिली. उन्होंने कहा, "कश्मीर ने अलग-अलग बौद्धिक परंपराओं को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल का काम किया है."
गणित और विज्ञान में भारत के योगदान का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि शून्य की अवधारणा पुराने ज्ञान नेटवर्क से होते हुए भारत से बगदाद पहुंची और फिर यूरोप पहुंची, जिसने वैज्ञानिक और गणितीय विकास पर प्रभाव डाला. उन्होंने कहा, "भारत से बगदाद और फिर यूरोप तक ज्ञान का सफर हमारी सभ्यता की समझ की असाधारण पहुंच को दिखाता है. भारत के बौद्धिक योगदान ने मानव विकास को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है."
उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर और नालंदा सीखने, बातचीत और सच की खोज पर आधारित एक बड़े सभ्यतागत दृष्टिकोण को दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र दिखाते हैं कि कैसे ज्ञान समाज को जोड़ सकता है, भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकता है और मानव विकास में योगदान दे सकता है.
सिन्हा ने कहा कि भारत को, एक समृद्ध सभ्यतागत विरासत के वारिस के तौर पर, इनोवेशन, दूर की सोच और सांस्कृतिक आत्मविश्वास के माध्यम से उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए.
उन्होंने भारत की सामूहिक चेतना को मजबूत करने और इसकी बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने के लिए बिहार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और काशी सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन शिक्षण केंद्रों को जोड़ने के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "हमें उस भावना को फिर से जगाना होगा जो कभी ज्ञान, संस्कृति और बौद्धिक आदान-प्रदान के जरिये अलग-अलग इलाकों को जोड़ती थी. इस साझी विरासत में देश की सोच को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की ताकत है."
श्रीनगर में नालंदा डायलॉग होने पर खुशी जताते हुए सिन्हा ने कहा कि यह शहर लंबे समय से स्कॉलरशिप, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बौद्धिक जिज्ञासा से जुड़ा रहा है. उन्होंने कश्मीर को संस्कृत की पढ़ाई और दर्शनशास्त्र की सोच का एक ऐतिहासिक केंद्र बताया, जहां जाने-माने विचारकों ने भारतीय बौद्धिक परंपराओं के विकास में अहम योगदान दिया.
सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आज के दौर की एक अहम जरूरत बताते हुए, सिन्हा ने कहा कि डायलॉग में होने वाली चर्चा से नीतियां बनाने, शैक्षणिक सहयोग और सांस्कृतिक समझ में मदद मिलेगी, साथ ही युवाओं को देश निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा, "हमारे युवाओं को बदलाव लाने वाले के तौर पर उभरना चाहिए और ऐसे आइडिया और फैसलों का स्रोत बनना चाहिए जो भविष्य को आकार दें. ज्ञान, नवाचार, विज्ञान और संस्कृति को मिलकर एक मजबूत भारत बनाना चाहिए."
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