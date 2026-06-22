देश की जेलों में जगह कम, कैदी ज्यादा; क्षमता 4.53 लाख की, बंदी 5.11 लाख, 73% अंडरट्रायल
Indian Prisons Overcrowding: NCRB के अनुसार जेलों में बंद ज्यादातर कैदी विचाराधीन हैं, यानी उनके केस अभी पेंडिंग हैं और सजा नहीं मिली है.
Published : June 22, 2026 at 4:44 PM IST
Indian Jails Capacity: देश में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है और सरकारें अपराधियों के खिलाफ सख्त होती जा रही हैं, वैसे ही जेलें छोटी होती जा रही हैं. यानी, सरकार की सख्ती ने अपराधी तो पकड़ लिए लेकिन, उनको जेलों में रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. देश की सभी जेलें ओवरक्राउडेड हैं, यानी उनमें क्षमता से अधिक कैदी रखे गए हैं.
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की कुल संख्या 1,333 है, जिनमें 5,11,542 कैदी बंद हैं. जबकि, इनकी क्षमता सिर्फ 4,53,769 कैदियों को रखने की है. जेल में बंद ज्यादातर कैदी विचाराधीन हैं, यानी उनके केस अभी पेंडिंग हैं और सजा नहीं मिली है.
किस राज्य की जेलों में सबसे ज्यादा कैदियों को रखने की क्षमता: एनसीआरबी के अनुसार देश में जेलों की कुल संख्या 2023 में 1,332 से बढ़कर 2024 में 1,333 हो गई है, जो 0.1% की बढ़ोतरी है. 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' रिपोर्ट के हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारतीय जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या 5,11,542 है. जबकि, सभी जेलों की कुल क्षमता 4,53,769 है.
31 दिसंबर, 2024 तक, उत्तर प्रदेश में जेलों की क्षमता सबसे ज्यादा (76,162) रही. इसके बाद बिहार (49,090), मध्य प्रदेश (30,644), महाराष्ट्र (27,110), पंजाब (26,543), ओडिशा (25,176) और तमिलनाडु (24,513) का स्थान आता है. इन 7 राज्यों में देश की सभी जेलों की कुल क्षमता का 57.1% हिस्सा है.
सिर्फ 27% काट रहे सजा, 73% कैदी अंडरट्रायल: कैदियों की संख्या के आधार पर देश दुनिया में चौथे नंबर पर आता है. लेकिन, धीमी न्याय व्यवस्था के चलते 73% कैदी ऐसे हैं जिनके मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग हैं. ये जेल में तो हैं लेकिन, इनका दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है और ना ही इनको सजा मिली है. सिर्फ 27% कैदी जेल में ऐसे हैं जो अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं.
आंकड़ों में बात करें तो जेल में 1,36,138 कैदी ऐसे हैं जो अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं. वहीं 3,71,440 कैदी ऐसे हैं जिनके केस पेंडिंग हैं और उनको अभी सजा नहीं सुनाई गई है. हालांकि, सजा पाए कैदियों का प्रतिशत 2016 के मुकाबले 2024 में काफी गिरा है. 2016 में जहां सजा पाए कैदियों का प्रतिशत 32 था, वहीं 2024 में यह घटकर 26.6% हो गया.
देश में सबसे ज्यादा हत्या और दुष्कर्म के दोषी: एनसीआरबी के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 तक, सबसे ज्यादा कैदी हत्या के मामले के दोषी थे, जो सजा पाए अपराधियों का 80.1% था. इनकी संख्या 59,673 थी. इसके बाद हत्या की कोशिश (9.2%, 6,819) और गैर-इरादतन हत्या (5.0%, 3,745 दोषी) के दोषी थे.
महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों में, 31 दिसंबर, 2024 तक सबसे ज्यादा कैदी दुष्कर्म (75.7%, 16,077) के दोषी थे. इसके बाद दहेज के लिए हत्या (16.6%, 3,528) के दोषी थे. इसके अलावा, बच्चों के खिलाफ अपराध/POCSO एक्ट के दोषी 9,853 थे. वहीं, शराब और नशीले पदार्थों से जुड़े कानूनों के 8,721 और हथियार/विस्फोटक से जुड़े कानूनों के 1,390 दोषी थे.
दोषी से कई गुना ज्यादा विचाराधीन कैदी: 31 दिसंबर 2024 तक, देश भर की अलग-अलग जेलों में BNS/IPC अपराधों के तहत बंद 2,60,291 विचाराधीन कैदियों में से लगभग 47.7% (1,24,045 कैदी) ने ऐसे अपराध किए थे जिनसे इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा हो. इसके बाद संपत्ति से जुड़े अपराध (28.7%, 74,589) आते हैं.
2024 के आखिर में, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सुनवाई का इंतजार कर रहे कैदियों में सबसे ज्यादा संख्या दुष्कर्म के मामलों में विचाराधीन कैदियों (65.7%, 31,141) की थी. इसके बाद दहेज के कारण हुई मौत के मामलों में विचाराधीन कैदी (16.9%, 8,005) थे. बच्चों के खिलाफ अपराध/POCSO एक्ट (14.8%, 16,397) और हथियार/विस्फोटक से जुड़े कानूनों (12.3%, 13,680) के तहत विचाराधीन कैदी थे.
देश में महिला और बाल कैदी कितने: 31 दिसंबर, 2024 तक, देश की जेलों में 1,397 बच्चों के साथ 1,196 महिला कैदी थीं. इन महिला कैदियों में 933 विचाराधीन थीं, जिनके साथ 1,096 बच्चे थे. इसके साथ ही 243 दोषी कैदी थीं, जिनके साथ 272 बच्चे थे.
किस राज्य में सबसे ज्यादा कैदी, किसमें कितनी जेलें: उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा 86,762 कैदी हैं, जो कुल संख्या का 17.0% है. इसके बाद बिहार में 51,990, मध्य प्रदेश में 45,092, महाराष्ट्र में 39,003, पंजाब में 30,663 और पश्चिम बंगाल में 25,774 का स्थान आता है. वहीं जेलों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा 156 हैं. इसके बाद तमिलनाडु में 142, मध्य प्रदेश में 133, आंध्र प्रदेश में 106, ओडिशा में 92 और उत्तर प्रदेश में 77 जेलें हैं.
देश की जेलों में 1.5% विदेशी भी: एनसीआरबी के अनुसार देश की जेलों नें विदेशी नागरिकता वाले कैदी भी बंद हैं. 2023 में इनकी संख्या 6,956 थी जो 2024 में बढ़कर 7,493 हो गई है, जो 7.7% की बढ़ोतरी दिखाता है. कुल कैदियों में विदेशी कैदियों का प्रतिशत 2023 में 1.3% से बढ़कर 2024 में 1.5% हो गया. विदेशी नागरिकता वाले 7,493 कैदियों में से 5,959 पुरुष, 1,510 महिलाएं और 24 ट्रांसजेंडर थे.
देश की जेलों में बांग्लादेशी अधिक: 2024 के आखिर में सबसे ज्यादा विदेशी दोषी बांग्लादेश (58.4%, 953) से थे. इसके बाद नेपाल (14.7%, 240), म्यांमार (11.2%, 183), पाकिस्तान (4.8%, 79) और नाइजीरिया (3.4%, 55) का नंबर आता है. पश्चिम बंगाल ने अपनी जेलों में सबसे ज्यादा विदेशी दोषियों के होने की जानकारी दी है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जेल में 165 और उत्तर प्रदेश में 103 विदेशी कैदी हैं.
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