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देश की जेलों में जगह कम, कैदी ज्यादा; क्षमता 4.53 लाख की, बंदी 5.11 लाख, 73% अंडरट्रायल

देश की जेलों में जगह कम, कैदी ज्यादा. ( Photo Credit; ETV Bharat )