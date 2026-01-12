ETV Bharat / bharat

प्रशांत तामांग के निधन पर नानी-गायत्री देवी का दर्द: “एकदम ठीक थे, पलभर में सब खत्म हो गया”

लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के पूर्व विजेता और अभिनेता प्रशांत तामांग के आकस्मिक निधन हो गया है.

प्रशांत तामांग के निधन पर नानी-गायत्री देवी का दर्द
प्रशांत तामांग के निधन पर नानी-गायत्री देवी का दर्द (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 3:20 PM IST

नई दिल्ली: लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के पूर्व विजेता व अभिनेता प्रशांत तामांग के आकस्मिक निधन ने पूरे देश को झकझोर दिया है. दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम के बाद प्रशांत का पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान दार्जिलिंग ले जाया गया है. अंतिम यात्रा में पत्नी, छोटी बेटी के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं. इस बीच प्रशांत की पत्नी की नानी गायत्री देवी ने बातचीत में उस रात और सुबह के पलों को साझा किया, जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी.

गायत्री देवी ने बताया कि वह नागालैंड की रहने वाली हैं. वह पिछले एक महीने से प्रशांत के दिल्ली स्थित घर पर थीं. उन्होंने कहा कि “प्रशांत मुझे ‘बोजू’ कहकर बुलाते थे. बाहर जाते तो भी फोन कर पूछते थे कि बोजू ने खाना खाया कि नहीं, समय पर चाय मिली या नहीं. अपनी मां की तरह ही मेरा ख्याल रखते थे.” उन्होंने बताया कि प्रशांत पूरी तरह स्वस्थ थे. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम करके लौटे थे. वो बिल्कुल ठीक और खुश थे. प्रशांत फरवरी में स्विट्जरलैंड में प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे.

प्रशांत तामांग के निधन पर नानी-गायत्री देवी का दर्द (ETV Bharat)

प्रशांत तामांग के निधन पर नानी-गायत्री देवी का दर्द: गायत्री देवी ने बताया कि घटना वाली रात प्रशांत सामान्य रूप से घर में मौजूद थे. रात को किचन में स्नैक्स निकाल रहे थे, पानी पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे. बच्ची से भी बातें हो रही थीं. सुबह करीब छह बजे मेरी नातिनी घबराकर बोली ‘बोजू, एक बार आइए’ जब कमरे में गई तो प्रशांत कोई जवाब नहीं दे रहे थे. उन्होंने बताया कि शरीर न ज्यादा गर्म और न ही पूरी तरह ठंडा था. हमें लगा शायद तबीयत बिगड़ी होगी. पड़ोसियों को बुलाया और सबने मदद की. उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए लेकिन थोड़ी देर बाद फोन आया कि प्रशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे.

सदमा इतना गहरा है कि अब भी यकीन करना मुश्किल: गायत्री देवी ने कहा कि ये सदमा इतना गहरा है कि अब भी यकीन करना मुश्किल है. मुझे लगा कहीं ये सपना तो नहीं, अपने आप को झकझोर कर देखा, लेकिन सच्चाई यही थी. उन्होंने बताया कि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार ने फैसला किया कि पार्थिव शरीर सीधे दार्जिलिंग ले जाया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद सभी लोग दार्जिलिंग के लिए निकल गए हैं.

अभिनेता प्रशांत तामांग
अभिनेता प्रशांत तामांग (ETV Bharat)

प्रशंसकों के लिए संदेश देते हुए गायत्री देवी भावुक हो गईं: गायत्री देवी प्रशांत के प्रशंसकों को संदेश देते हुए कहा कि “ये उनके चाहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है. इंडियन आइडल जीतना कोई छोटी बात नहीं थी. सात करोड़ वोटों से जीतना एक चमत्कार था. ये प्रशांत की नहीं, उनके फैंस की जीत थी.” उन्होंने पड़ोसियों, मीडिया व शुभचिंतकों का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व नागालैंड सरकार की ओर से मिले शोक संदेशों ने परिवार को भावनात्मक संबल दिया है.

गायत्री देवी ने कहा कि वह यूट्यूब पर प्रशांत के प्रशंसकों के वीडियो देखती हैं, जहां लोग रोते हुए उन्हें याद कर रहे हैं. उन सबका धन्यवाद, जिन्होंने प्रशांत को इतना प्यार दिया. परिवार की तरफ से मैं सबकी आभारी हूं. प्रशांत तामांग का जाना न सिर्फ परिवार, बल्कि लाखों प्रशंसकों के लिए एक ऐसी क्षति है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा.

