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देश के 1.39 लाख किमी लंबे हाईवे-एक्सप्रेस-वे से डेली 192 करोड़ रुपए की कमाई, यूपी नंबर वन

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे: एक्सप्रेस-वे की संख्या के मामले में जहां उत्तर प्रदेश सबसे आगे है वहीं, नेशनल हाईवे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं. महाराष्ट्र में 102 हाईवे हैं, जिनकी लंबाई 18,462 किलोमीटर के लगभग है. दूसरे नंबर पर 91 हाईवे के साथ उत्तर प्रदेश आता है. इसके बाद 53 हाईवे के साथ राजस्थान, तमिलनाडु में 50 और कर्नाटक में 49 हाईवे हैं.

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस-वे: देश के अलग-अलग राज्यों में एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाईवे की संख्य भिन्न है. एक्सप्रेस-वे की बात करें तो ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं. जहां इनकी संख्या 12 है. इनमें 1 नेशनल एक्सप्रेस-वे (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे), 7 स्टेट एक्सप्रेस-वे (बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे आदि) और 4 अर्बन और बाईपास एक्सप्रेस-वे (प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेस-वे, हिंडन एलिवेटेड रोड आदि) शामिल हैं.

ये आंकड़े बताते हैं कि देश में हाईवे और एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) जैसी केंद्रीय संस्थाओं और राज्य-स्तरीय एजेंसियों द्वारा मैनेज किए जाने वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं. एक्सप्रेस-वे आमतौर पर तेज रफ्तार वाली और एक्सेस-कंट्रोल्ड सड़कें होती हैं.

देश में कितने हाईवे और एक्सप्रेस-वे: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 670 राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) हैं, जिनकी कुल लंबाई करीब 1,32,500 किलोमीटर है. वहीं, देश में चालू और निर्माणाधीन मिलाकर कुल एक्सप्रेस-वे (Expressways) की संख्या 60 के करीब है. जिनकी कुल लंबाई 7,300 किलोमीटर से अधिक है.

बीते वित्त वर्ष यानी 2025-26 में देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर स्थापित कुल 1,144 टोल प्लाजा से 70,278 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो देश की कुल कमाई लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का करीब 2% है. यानी, देश की कमाई में टोल प्लाजा अहम हिस्सेदार बने हुए हैं. इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है. जबकि, सबसे ज्यादा टोल प्लाजा राजस्थान में हैं. रिपोर्ट में आईए जानते हैं कि किस राज्य में कितने हाईवे-एक्सप्रेस-वे, कितने टोल प्लाजा? किस राज्य की सड़कें देश की इकोनॉमी में कितना योगदान दे रही हैं?

हैदराबाद: Toll Collection India: लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार लगातार सड़कों को बेहतर करने के प्रयास में जुटी हुई है. इसी कड़ी में देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. इनकी मेंटेनेंस के लिए सरकार वाहन मालिकों से टोल वसूलती है. टोल से होने वाली कमाई साल दर साल अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ रही है.

टोल प्लाजा देश को कितना रेवेन्यू. (Photo Credit; Getty Images)

देश में कितने टोल प्लाजा, इनसे कितनी कमाई: सरकार के दिसंबर 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 1,144 टोल प्लाजा हैं. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में NH टोल प्लाजा पर FASTag के जरिए रोजाना औसतन लगभग 186 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ. जबकि, कुल कलेक्शन 192 करोड़ रुपए के करीब रहा.

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, टोल एजेंसियों ने कुल 27,417 करोड़ रुपए का टोल इकट्ठा किया, जिसमें से लगभग 22,681 करोड़ रुपए NHAI को जमा किए गए. हालांकि, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टोल एजेंसियों ने टोल फीस के तौर पर कुल लगभग 28,823 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जिसमें से लगभग 26,149 करोड़ रुपए NHAI को जमा किए गए.

किस राज्या का कितना टोल रेवेन्यू. (Photo Credit; Getty Images)

FasTag सिस्टम ने टोल पास करने का समय घटाया: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्रोग्राम ने देश में टोल पर लगने वाले जाम को कम किया है. आकलन से पता चलता है कि ETC ऑपरेशन के तहत किसी गाड़ी को टोल प्लाजा पार करने में औसतन 40 सेकंड लगते हैं, जबकि पहले के मैनुअल टोलिंग सिस्टम में प्रति गाड़ी 12.23 मिनट लगते थे. इससे ट्रैफिक कंट्रोल में काफी सुधार हुआ और टोल प्लाजा पर भीड़ में कमी देखने को मिली.

देश का पहला टोल प्लाजा कहां शुरू हुआ: भारत की पहली आधुनिक टोल रोड और सिस्टम 1993 में मध्य प्रदेश में इंदौर को पीथमपुर से जोड़ने वाली 12 किलोमीटर लंबी सड़क पर शुरू की गई थी. 2014 के बाद से भारत का सड़क नेटवर्क कई गुना बढ़ गया है, जिससे अलग-अलग इलाकों और आर्थिक कॉरिडोर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. वर्तमान में 63.73 लाख किलोमीटर के साथ, भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर है. बीते 12 सालों में नेशनल हाईवे की लंबाई लगभग 61% बढ़ी है.

किस राज्य में सबसे ज्यादा टोल प्लाजा, किस राज्या से आता अधिक रेवेन्यू: संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान राज्य में देश में सबसे ज्यादा 172 चालू टोल प्लाजा हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 141, महाराष्ट्र में 105, मध्य प्रदेश में 98 टोल प्लाजा सक्रिय हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में टोल रेवेन्यू कमाने के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे है. यूपी ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे से रिकॉर्ड 8,862.123 करोड़ रुपए जमा किए हैं.

देश में कितने एक्सप्रेस-वे, कितने हाईवे. (Photo Credit; Getty Images)

12 साल में कितना बढ़ा एक्सप्रेस-वे: एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर (HSC) / एक्सप्रेस-वे की लंबाई मार्च 2014 में 93 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर कुल 7,300 किलोमीटर हो गई है. हाईवे, सड़कों और बाईपास के लिए बनी नीतियों के तहत हाई-स्पीड कॉरिडोर के विकास, आर्थिक केंद्रों (इकोनॉमिक नोड्स) को जोड़ने और शहरों में भीड़ कम करने पर ध्यान दिया गया है.

टोल का पैसा कहां खर्च होता: जब भी आपकी गाड़ी किसी टोल प्लाजा पर रुकती है और फास्टैग से 100-150 रुपए कटते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर दौड़ता होगा कि आखिर ये पैसा किस लिए लिया जा रहा है? आपको लगता होगा कि ये हाईवे-एक्सप्रेस-वे निर्माण की लागत के रूप में लिया जा रहा है. लेकिन, ऐसा नहीं है. केंद्र सरकार के अनुसार यह सड़कों के उपयोग के बदले लिए जाने वाला शुल्क है.

टोल से मिलने वाला राजस्व केंद्र सरकार की समेकित निधि में जमा किया जाता है. इसके बाद इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, मरम्मत, नए एक्सप्रेस-वे, पुल, फ्लाईओवर और दूसरे सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में किया जाता है. इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले सेस से मिलने वाली राशि सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जाती है, जिसका इस्तेमाल सड़क, रेलवे ओवरब्रिज, ग्रामीण सड़कें, पुल और एयरपोर्ट जैसे परियोजनाओं में विकास में किया जाता है.

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