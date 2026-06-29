'क्या मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ चोरी छिपे बातचीत कर रही है ?', विदेश मंत्रालय का आया जवाब
दावा किया गया है कि श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक-2 डिप्लोमेसी तेज हो गई है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : June 29, 2026 at 4:22 PM IST
नई दिल्ली : भारत ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक बयान जारी कर इस्लामाबाद के साथ किसी भी प्रकार के राजनयिक संबंधों में सुधार की खबरों का स्पष्ट खंडन किया है. उसने पाकिस्तान के साथ कथित गुप्त संपर्कों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है और स्पष्ट किया है कि इस तरह की बातचीत का नई दिल्ली के लिए कोई आधिकारिक महत्व या मान्यता नहीं है.
यह बयान द्विपक्षीय संबंधों में पूर्ण गतिरोध के बीच आया है, जो अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी राज्य-प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या के बाद ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गए थे.
इसके जवाब में, भारत ने मई 2025 में "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों, ठिकानों और प्रक्षेपण अड्डों को निशाना बनाया गया. सीमा पार आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध अच्छे नहीं हैं. वर्तमान में, दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच केवल हॉटलाइन ही चालू है.
Blunt takedown by Foreign Secretary:— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) June 29, 2026
“India does not take cognisance of so-called Track-2 India-Pakistan events as they have no value and do not matter.”
On being asked about the so-called Track-2 India-Pakistan dialogue in Colombo, Foreign Secretary Vikram Misri tells media at… pic.twitter.com/IqxdAtcuYP
मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनौपचारिक बैक-चैनल और ट्रैक-2 कूटनीति तेज हो गई है, जो विवाद समाधान से हटकर संघर्ष प्रबंधन की ओर बढ़ गई है.
इन मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि 2025 के अंत से कुछ ट्रैक-2 जन-संपर्क स्थापित हुए होंगे. हाल ही में, ऐसी खबरें और दावे सामने आए हैं कि शीर्ष सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों और दोनों देशों के सत्ताधारियों के करीबी कुछ व्यक्तियों ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी.
हालांकि, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने इन मीडिया रिपोर्टों में प्रस्तुत विवरण को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की कोई भी सरकारी मंजूरी प्राप्त बातचीत नहीं हुई है. कोलंबो में ट्रैक-2 भारत-पाकिस्तान वार्ता के बारे में पूछे जाने पर विदेश सचिव मिसरी ने एएनआई को बताया, "मैंने रिपोर्टें देखी हैं. मैं उनसे अवगत हूं. इस तरह के दर्जनों कार्यक्रम दुनिया भर में दर्जनों स्थानों पर विभिन्न विषयों पर होते रहते हैं. इन कार्यक्रमों में कुछ भी नया या खास नहीं है. जहां तक हमारा सवाल है, ये निजी पार्टियों द्वारा आयोजित निजी कार्यक्रम हैं. जहां तक हमारा सवाल है, इनमें कुछ भी आधिकारिक नहीं है."
अनधिकृत मुलाकातों के खिलाफ भारत के स्पष्ट और सैद्धांतिक रुख को दोहराते हुए विदेश सचिव ने आगे कहा, "मैं पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं बोल सकता, लेकिन जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इन यात्राओं में कोई आधिकारिक भागीदारी, कोई आधिकारिक समर्थन या संलिप्तता नहीं है. भारत से कोई भी व्यक्ति जो इन कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, चाहे वह सेवानिवृत्त राजनयिक हों, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हों या नागरिक समाज के सदस्य हों, जब वे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो वे स्वयं बोलते हैं और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं." ये किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. हम इन घटनाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. हमारे लिए इनका कोई खास महत्व नहीं है.
ट्रैक-2 कूटनीति परंपरागत रूप से सेवानिवृत्त राजनयिकों, पूर्व सैन्य अधिकारियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक विशेषज्ञों, पत्रकारों और नागरिक समाज प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक संवाद को संदर्भित करती है, जो संघर्ष प्रबंधन के समाधान खोजने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भाग लेते हैं. हालांकि, विदेश सचिव की टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि नई दिल्ली अनधिकृत गतिविधियों को कोई महत्व नहीं देती है.
इस कूटनीतिक और आर्थिक अलगाव को दर्शाते हुए, पाकिस्तान नई दिल्ली के साथ गहरे रणनीतिक गतिरोध में बना हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद ने 5 अगस्त, 2019 को भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को एकतरफा रूप से कम कर दिया था, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था. पहलगाम आतंकी हमले के बाद द्विपक्षीय संबंध और भी बिगड़ गए.
इस्लामाबाद द्वारा सीमा पार आतंकवाद पर लगातार निर्भरता के परिणामस्वरूप, वर्तमान में दोनों पड़ोसी देशों के बीच कोई सीधा व्यापार या राजनयिक आदान-प्रदान नहीं है. हालांकि, इस निलंबन से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पर भारत के उड़ान अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन पाकिस्तान को एक और भी गंभीर रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद, नई दिल्ली ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित करने का अभूतपूर्व कदम उठाया. सीमा पार आक्रामकता के खिलाफ भारत के रुख को सुदृढ़ करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते". जल समझौते के निलंबन का पाकिस्तान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसकी कृषि और बिजली उत्पादन सिंधु नदी के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है.
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