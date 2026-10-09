फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छर को प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड से सम्मानित करेगा इजरायल, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने किया ऐलान
भारतीय फ्लाईदुबई पायलट स्मित मच्छर को नागरिक वीरता के लिए इजराइल का प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड मिलेगा.
By ANI
Published : October 9, 2026 at 10:28 AM IST
तेल अवीव/नई दिल्ली: भारतीय फ्लाईदुबई पायलट स्मित मच्छर को इजराइल का 'प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म' (नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार) से सम्मानित किया जाएगा. यह नागरिकों के लिए देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है. इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने इसकी घोषणा की.
बता दें कि फ्लाईदुबई (flydubai) प्लेन के कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर ओमानी को-पायलट हम्माम अल-हम्मामी ने क्रैश-एक्स से हमला कर दिया था. अचानक हुए इस हमले का स्मित मच्छर ने डटकर मुकाबला किया और 174 यात्रियों व क्रू सदस्यों की जान बचाई थी.
इस हमले में कैप्टन स्मित मच्छर गंभीर रूप से घायल होने और बहुत अधिक खून बहने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. उनकी इसी हिम्मत की वजह से विमान के यात्री कॉकपिट में घुस पाए और हमलावर को काबू में किया.
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को फ्लाईदुबई विमान में कथित अपहरण की कोशिश को रोकने में उनकी भूमिका के लिए नागरिक वीरता के लिए इजराइल का प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड मिलेगा. इजराइल के सरकारी प्रेस ऑफिस के मुताबिक, हर्जोग ने गुरुवार को छह इजराइली यात्रियों को सिविलियन हीरोइज्म के लिए प्रेसिडेंशियल मेडल देते हुए घोषणा की, जिन्होंने पिछले हफ्ते फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 के क्रैश होने की कथित कोशिश को नाकाम करने में मदद की थी.
अवार्ड पाने वालों को संबोधित करते हुए, हर्जोग ने कहा, "...आज हम जिन इजराइली हीरो का सम्मान कर रहे हैं, हम भारत के कैप्टन स्मिथ मच्छर के पूरी तरह और जल्दी ठीक होने की दिल से दुआ करते हैं. कैप्टन मच्छर की हिम्मत, बहादुरी और उनके काम के प्रति गंभीर, ईमानदार और अनुशासित रवैया ने इस मुसीबत को टालने में मदद की.
उन्होंने कहा कि जब घायल स्मित मच्छर ठीक हो जाएंगे जो तो उन्हें इजराइल के लोगों की तरफ से स्मित मच्छर को सिविलियन हीरोइज़्म के लिए इजराइल स्टेट का प्रेसिडेंशियल अवार्ड देना उनके लिए सम्मान और खुशी की बात होगी.
द जेरूसलम पोस्ट और द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, हर्जोग ने छह इजराइली नागरिकों ताली मानेस, ज्विका मानेस, यानिव हयून, डॉ. शोता मुसायेव, असफ राजुआन और ओर पारडिलोव को भी कथित अपहरण के प्रयास को रोकने में उनकी भूमिका के लिए पुरस्कार प्रदान किया. कैप्टन मच्छर अभी अबू धाबी के एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. 30 सितंबर को उनके को-पायलट के साथ हवा में हुए हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं.
(इनपुट-ANI)
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