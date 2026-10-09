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फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छर को प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड से सम्मानित करेगा इजरायल, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने किया ऐलान

फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर (फाइल फोटो) ( IANS )

By ANI 3 Min Read

तेल अवीव/नई दिल्ली: भारतीय फ्लाईदुबई पायलट स्मित मच्छर को इजराइल का 'प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म' (नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार) से सम्मानित किया जाएगा. यह नागरिकों के लिए देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है. इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने इसकी घोषणा की.

बता दें कि फ्लाईदुबई (flydubai) प्लेन के कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर ओमानी को-पायलट हम्माम अल-हम्मामी ने क्रैश-एक्स से हमला कर दिया था. अचानक हुए इस हमले का स्मित मच्छर ने डटकर मुकाबला किया और 174 यात्रियों व क्रू सदस्यों की जान बचाई थी.