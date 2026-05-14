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ओमान तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, भारत बोला- 'अस्वीकार्य'

ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर किए गए हमले से तनाव और बढ़ गया है.

Indian-flagged ship attacked off Oman coast
ओमान तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 4:42 PM IST

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नई दिल्ली : ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज लगे एक व्यावसायिक जहाज पर हमला कर दिया गया. हालांकि हमले के बाद चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं. इस घटना पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

विदेश मंत्रालय ने इस हमले को ‘अस्वीकार्य’ बताया है. साथ ही उसने कहा, ‘‘कल (बुधवार) ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर किया गया हमला अस्वीकार्य है. हम इस बात की निंदा करते हैं कि व्यावसायिक जहाजों और आम नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.’’

इतना ही नहीं विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम उन्हें बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं.’’ विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस बात को दोहराता है कि व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने और बेकसूर चालक दल सदस्यों को खतरे में डालने, या किसी और तरह से नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता में रुकावट डालने से बचना चाहिए.

किसने किया हमला? अभी साफ नहीं
भारत सरकार ने हालांकि अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि जहाज पर हमला किसने किया. लेकिन यह घटना ऐसे समय हुई है जब होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ईरान-अमेरिका टकराव और समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे के कारण इस इलाके में वैश्विक चिंता लगातार बढ़ रही है.

पिछले महीने, भारत ने ईरान को आधिकारिक रूप से गहरी चिंता जताई थी, जब तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज में दो भारतीय झंडे वाले जहाजों पर फायरिंग की गई थी, जब वह स्ट्रेटेजिक वॉटरवे से समुद्री ट्रैफिक पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा था. इस सिलसिले में नई दिल्ली ने ईरान के राजदूत को तब बुलाया जब खबर आई कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की गनबोट्स ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की थी.

ये भी पढ़ें- तेल टैंकरों पर हमलों को लेकर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी

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