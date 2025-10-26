ETV Bharat / bharat

परदेस में भी आस्था का उत्सव: लॉस एंजेलिस में भारतीय परिवार श्रद्धा और भक्ति से मना रहें है छठ महापर्व

छठ पर्व विदेशों में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. लॉस एंजिल्स में रहने वाले भारतीय परिवारों ने भी छठ पूजा की है.

CHHATH PUJA 2025
विदेश में छठ पूजा करता परिवार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 26, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
रांची: सूर्य उपासना का महान पर्व छठ न केवल भारत की धार्मिक परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह आज विश्वभर में भारतीय संस्कृति की पहचान बन चुका है. अमेरिका के लॉस एंजेलिस में बसे भारतीय मूल के परिवारों ने इस वर्ष भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ महापर्व मनाया. घरों में व्रतियों ने पारंपरिक विधि-विधान से पूजा की, गीत गाए और परिवार के साथ आस्था का यह अनोखा पर्व मनाया.

लॉस एंजेलिस में बसे भारतीय परिवारों ने अपने घरों में ही छठ पूजा की सभी तैयारियां कीं. सुबह से घरों में पूजा का वातावरण बना रहा. महिलाओं ने पारंपरिक ‘नहाय-खाय’ की प्रक्रिया पूरी की और सूर्य उपासना की शुरुआत की. पूजा के लिए घरों में स्वच्छता, प्रसाद की तैयारी और व्रत से जुड़ी पारंपरिक वस्तुएं सजाई गईं.

विदेश में छठ पूजा करता परिवार (Etv Bharat)

महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर छठ गीतों का सामूहिक गायन किया, जिनकी मधुर धुनों ने पूरे माहौल को भक्तिभाव से भर दिया. गीतों की स्वर लहरियों के बीच जब सभी ने सामूहिक रूप से सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, तो वह क्षण बेहद भावनात्मक बन गया.

लॉस एंजेलिस निवासी श्वेता शर्मा जो मूल रूप से दरभंगा (बिहार) की रहने वाली हैं, बताती हैं, हम भले विदेश में हैं, पर हमारी संस्कृति और परंपरा दिल में बसती है. हर साल हम अपने परिवार के साथ घर पर ही छठ करते हैं. यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ाव का एहसास है.

इसी तरह, झारखंड से संबंध रखने वाली प्रिया कहती हैं कि उनके बच्चे भी इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं. छठ के गीत और परंपराएं हमने बचपन में देखी थीं, अब उन्हें अपने बच्चों को सिखाना हमारा कर्तव्य है.

कई परिवारों ने एक-दूसरे के घर जाकर व्रतियों की पूजा में सहभागिता की. प्रसाद वितरण के साथ सभी ने भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिय. ठेकुआ, खजूर, फल और गुड़ से बनी मिठाइयों की सुगंध से घरों का माहौल पारंपरिक बन गया.

वहीं पुरुष सदस्यों ने घर की सजावट और पूजा की तैयारियों में सहयोग किया. बच्चों ने भारतीय पारंपरिक परिधान पहनकर अपने माता-पिता के साथ छठ गीतों में स्वर मिलाया. हालांकि वे हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उनकी आस्था ने यह साबित कर दिया कि छठ केवल भारत का पर्व नहीं, बल्कि भारतीयता की आत्मा है. लॉस एंजेलिस की यह शाम आस्था, संगीत और पारिवारिक एकता के रंगों से सराबोर रही, जहां हर भारतीय घर से छठ मइया की जयध्वनि गूंज उठी.

छठ महापर्व ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि चाहे भौगोलिक दूरी कितनी भी क्यों न हो, भारत की संस्कृति और श्रद्धा हर दिल में जीवित है.

