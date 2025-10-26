ETV Bharat / bharat

परदेस में भी आस्था का उत्सव: लॉस एंजेलिस में भारतीय परिवार श्रद्धा और भक्ति से मना रहें है छठ महापर्व

रांची: सूर्य उपासना का महान पर्व छठ न केवल भारत की धार्मिक परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह आज विश्वभर में भारतीय संस्कृति की पहचान बन चुका है. अमेरिका के लॉस एंजेलिस में बसे भारतीय मूल के परिवारों ने इस वर्ष भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ महापर्व मनाया. घरों में व्रतियों ने पारंपरिक विधि-विधान से पूजा की, गीत गाए और परिवार के साथ आस्था का यह अनोखा पर्व मनाया.

लॉस एंजेलिस में बसे भारतीय परिवारों ने अपने घरों में ही छठ पूजा की सभी तैयारियां कीं. सुबह से घरों में पूजा का वातावरण बना रहा. महिलाओं ने पारंपरिक ‘नहाय-खाय’ की प्रक्रिया पूरी की और सूर्य उपासना की शुरुआत की. पूजा के लिए घरों में स्वच्छता, प्रसाद की तैयारी और व्रत से जुड़ी पारंपरिक वस्तुएं सजाई गईं.

विदेश में छठ पूजा करता परिवार (Etv Bharat)

महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर छठ गीतों का सामूहिक गायन किया, जिनकी मधुर धुनों ने पूरे माहौल को भक्तिभाव से भर दिया. गीतों की स्वर लहरियों के बीच जब सभी ने सामूहिक रूप से सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, तो वह क्षण बेहद भावनात्मक बन गया.

लॉस एंजेलिस निवासी श्वेता शर्मा जो मूल रूप से दरभंगा (बिहार) की रहने वाली हैं, बताती हैं, हम भले विदेश में हैं, पर हमारी संस्कृति और परंपरा दिल में बसती है. हर साल हम अपने परिवार के साथ घर पर ही छठ करते हैं. यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ाव का एहसास है.

इसी तरह, झारखंड से संबंध रखने वाली प्रिया कहती हैं कि उनके बच्चे भी इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं. छठ के गीत और परंपराएं हमने बचपन में देखी थीं, अब उन्हें अपने बच्चों को सिखाना हमारा कर्तव्य है.