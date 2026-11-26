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अमेरिका की 25% टैरिफ की तैयारी से भारतीय निर्यातकों में हड़कंप, 5 लाख नौकरियों पर संकट: CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

अमेरिका की 25% टैरिफ की तैयारी से भारत में आ सकता है रोजगार पर संकट : बृजेश गोयल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की खबरों ने देश के व्यापारिक और औद्योगिक जगत में चिंता बढ़ा दी है. व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. संगठन का मानना है कि इस फैसले से भारत के 48 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा और देश में लगभग 5 लाख लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है. हालांकि, खबरों के अनुसार यदि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लेता है, तो यह टैरिफ घटकर 17 प्रतिशत रह सकता है.

प्रमुख सेक्टरों और निर्यात पर पड़ने वाला असर