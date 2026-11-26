अमेरिका की 25% टैरिफ की तैयारी से भारतीय निर्यातकों में हड़कंप, 5 लाख नौकरियों पर संकट: CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के मामले पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
Published : November 26, 2026 at 10:54 AM IST
नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की खबरों ने देश के व्यापारिक और औद्योगिक जगत में चिंता बढ़ा दी है. व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. संगठन का मानना है कि इस फैसले से भारत के 48 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा और देश में लगभग 5 लाख लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है. हालांकि, खबरों के अनुसार यदि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लेता है, तो यह टैरिफ घटकर 17 प्रतिशत रह सकता है.
प्रमुख सेक्टरों और निर्यात पर पड़ने वाला असर
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि बढ़े हुए टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले 25 प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे, जिससे वहां के खरीदार दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं. संगठन के महासचिव रमेश आहूजा, गुरमीत अरोड़ा और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा के अनुसार, भारत अपने कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजता है जिसमें 53% फार्मास्युटिकल, 53% वस्त्र एवं परिधान, 37% रत्न और आभूषण, 28% ऑटो कंपोनेंट, 22% सीफूड और 13% केमिकल शामिल हैं.
आंकड़ों में समझें नुकसान का गणित
CTI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न सेक्टरों पर इस टैरिफ की भारी मार पड़ेगी. इसके अतिरिक्त, व्यापारी वर्ग इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि जो कंपनियां पहले ही ऑर्डर ले चुकी हैं या जिनका माल रास्ते में है, उन पर नए नियमों का क्या असर होगा. जवाबी टैरिफ और नए बाजार तलाशने की मांग बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत को अमेरिकी दबाव से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने मांग की है कि यदि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाता है, तो भारत सरकार को भी अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर 25% का जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए.
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इंजीनियरिंग गुड्स: 2024 में भारत ने अमेरिका को 1.7 लाख करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग गुड्स (स्टील उत्पाद, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स) निर्यात किए. पहले इन पर 10% टैरिफ था, जिससे 100 डॉलर का सामान 110 डॉलर में बिकता था. अब 25% टैरिफ के बाद यह 125 डॉलर का हो जाएगा, जिससे निर्यात में 20 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है.
#WATCH | Surat, Gujarat: On US Trade Representative (USTR) proposing tariffs of up to 25 per cent on Indian goods and 17 per cent under a reciprocal trade agreement, Chamber of Trade and Industry Chairman Brijesh Goyal says, "It has recently come to light through media reports… pic.twitter.com/fYuYow87KO— ANI (@ANI) November 26, 2026
इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा: पिछले साल अमेरिका को 1.25 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भेजे गए, जिन पर मात्र 0.41% टैरिफ था. नया टैरिफ लगने से 100 डॉलर का स्मार्टफोन 100.41 डॉलर के बजाय 125 डॉलर का पड़ेगा. इसी तरह, 92 हजार करोड़ रुपये के फार्मा निर्यात पर अभी 0% टैरिफ है, लेकिन 25% शुल्क लगने से 100 डॉलर की दवा सीधे 125 डॉलर की हो जाएगी.
जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल: पिछले साल 90 हजार करोड़ रुपये के जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल निर्यात पर 10% टैरिफ लगता था, जो बढ़कर 25% होने से कारोबार बेहद मुश्किल हो जाएगा.
CTI ने सुझाव दिया है कि भारत को निर्यात के लिए जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में नए विकल्प तलाशने चाहिए, जहां इंजीनियरिंग गुड्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. साथ ही, भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर मिनरल्स, महंगे रत्न, मेटल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हवाई जहाज व इलेक्ट्रिकल उपकरण, केमिकल और ड्राईफ्रूट्स आदि आयात करता है. संगठन के अनुसार, इन वस्तुओं के लिए भी अमेरिका पर निर्भरता कम कर अन्य देशों से आयात के विकल्प खोजे जाने चाहिए.
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