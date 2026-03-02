ETV Bharat / bharat

ईरान-इजराइल जंग का असर खाड़ी देशों तक, कई भारतीय प्रवासी फंसे...हमले के कारण दहशत का माहौल

2 मार्च, 2026 को राजधानी तेहरान पर मिलिट्री हमले के बाद धुएं का गुबार उठते हुए एक आदमी दूरबीन से देखते हुए (फाइल फोटो) ( AFP )

श्रीनगर: ईरान जंग की आग में झुलस रहा है. अमेरिका और इजराइल तेहरान और कई अन्य शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है. वहीं ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. हालांकि, इस जंग से भारतीय प्रवासियों को अपने लिए सुरक्षा की चिंता सताने लगी है.

इसी क्रम में एक युवा प्रवासी जोड़े के लिए यह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ क्योंकि वे इस महीने सऊदी अरब से बाहर छुट्टियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाकर खुश थे. वहीं, एक अन्य प्रवासी ने भारत में अपनी मां से मिलने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था क्योंकि वह लाइलाज बीमारी से जूझ रही है.

इन सबके बीच ईरान में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद दुबई के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों सहित कई हवाई अड्डों के बंद होने के बाद उनके जैसे प्रवासी खाड़ी देशों में फंस गए हैं. तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों पर बमबारी करके संघर्ष को बढ़ा दिया है.

बता दें कि, विदेश में रोजगार की वजह से करीब 90 लाख से अधिक भारतीयों ने मध्य पूर्व को अपना घर बना लिया है. यहां से नौकरी करने गए लोगों में इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य व्यवसायों में काम करते हैं. ईरान से जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और खाड़ी में सतर्क रहने की सलाह दी है. इस पर मुदासिर अहमद ने कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा योजना को रिशेड्यूल किया है.

मुदासिर अहमद ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि, जब एडवाइजरी जारी की गई तो वह टिकट बुक करने से बस एक क्लिक दूर थे. उन्होंने कहा, "हम सुरक्षित हैं और सामुदायिक समूहों में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. लेकिन हमलों के कारण दहशत फैल गई है और आवाजाही सीमित हो गई है... स्थिति तनावपूर्ण है." उन्होंने कहा कि, उनके जैसे कई लोग प्रतिबंधों के कारण देश नहीं छोड़ सकते और उन्हें य अंदर से चिंतित कर रहा है.

विदेश मंत्रालय ने ईरान और खाड़ी के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है, और 'सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने' का आग्रह किया है. संयुक्त अरब अमीरात में, एक भारतीय प्रवासी जो स्कूल में पढ़ाकर अपना गुजारा चलाते हैं और दुबई हवाई अड्डे के आसपास रहते है.

उनका कहना है कि उनके बच्चे दूर से आसमान में धुआं भरते हुए देखकर डर के मारे चिल्लाने लगे. मध्य पूर्व में पिछला दशक बिताने वाले एक व्यवसायी ने कहा, "विस्फोट के बाद भावनाएं बदल गई हैं.. मैं यहां एक शरणार्थी की तरह महसूस करता हूं."