26/11 आतंकी हमले की 18वीं बरसी: इजराइल में भारतीय दूतावास ने जान गंवाने वाले पीड़ितों, सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी
2008 में आज ही के दिन मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों ने पूरे देश को झकझोर दिया था.
Published : November 26, 2026 at 3:27 PM IST
नई दिल्ली/तेल अवीव: इजराइल में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान जान गंवाने वाले पीड़ितों और सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. आज 2008 की इस दुखद घटना की 18वीं बरसी है.
एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में राजनयिक मिशन ने साल 2008 में आज ही के दिन मुंबई पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को याद किया और भारत के सुरक्षाबलों की बहादुरी को सम्मान दिया.
इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने 26/11 आतंकी हमले को याद करते हुए कहा कि आज ही के दिन मुंबई में हुए आतंकी हमलों में मारे गए बेगुनाह लोगों को याद करते हैं और उन बहादुर सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने ड्यूटी करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया.
आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो-टॉलरेंस के रुख को दोहराते हुए पोस्ट में कहा गया, "भारत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में मजबूती से खड़ा है. साथ ही शांति, सुरक्षा और मेलजोल के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है." इससे पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने भी 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. 2008 के आतंकी हमले में दो फ्रांसीसी नागरिक भी मारे गए थे. उन्होंने इस भयानक हमले की 18वीं बरसी पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी.
🕯️ Remembering 26/11. Honouring Courage. Today, we remember the innocent lives lost in the horrific 26/11 Mumbai terror attacks and pay tribute to the brave security personnel who made the supreme sacrifice in the line of duty. India stands resolute in its fight against terrorism in all its forms and manifestations, reaffirming its commitment to peace, security and harmony. #MumbaiTerrorAttacks #2611 #NeverForget 🕯️ זוכרים את מתקפת הטרור של 26/11 – ומוקירים את גבורתם. היום אנו מרכינים ראש לזכרם של החפים מפשע שקיפחו את חייהם במתקפת הטרור הנוראה שהתרחשה במומבאי ב-26 בנובמבר, ומצדיעים לאנשי כוחות הביטחון האמיצים שהקריבו את חייהם בעת מילוי תפקידם. הודו עומדת איתנה ונחושה במאבקה בטרור על כל צורותיו וביטוייו, ומדגישה מחדש את מחויבותה לשלום, לביטחון ולהרמוניה. @narendramodi @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @CMOMaharashtra @mygovindia @IndianDiplomacy @IsraelMFA @israelinMumbai @IsraelinIndia— India in Israel (@indemtel) November 25, 2026
एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों के फरवरी के भारत दौरे को याद किया, जिस दौरान वे मुंबई के ताज महल पैलेस होटल में 26/11 मेमोरियल गए थे. भारतीय मिशन ने आतंकवाद से लड़ने में भारत के साथ फ्रांस की एकजुटता को और पक्का किया.
पोस्ट में लिखा था, "आज 26/11 के भयानक मुंबई आतंकी हमलों को 18 साल हो गए हैं. हम इसके पीड़ितों को याद करते हैं, जिनमें दो फ्रांसीसी नागरिक भी शामिल थे. राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने भारत दौरे पर उनकी याद में सम्मान दिया और फ्रांस की एकजुटता को फिर से दिखाया. उन्होंने कहा फ्रांस और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं. इस साल पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादियों द्वारा भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर तबाही मचाए जाने को 18 साल हो गए हैं.
पाकिस्तान से 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे भारी हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के 10 आतंकवादियों ने महानगर में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हुए सुनियोजित और भीषण आतंकवादी हमला किया. इन हमलों में विदेशियों समेत 166 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए. यह भारत के किसी शहर में हुए सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था.
हमला 29 नवंबर की सुबह तक जारी रहा और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), ताज महल पैलेस होटल, ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस (चाबाड़ हाउस), लियोपोल्ड कैफे और कामा एवं अल्बलेस अस्पताल सहित कई भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया.
ये आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से सैटेलाइट फोन के जरिए संपर्क में थे जिनके निर्देश पर समन्वय करते हुए उन्होंने निहत्थे नागरिकों पर हमले किए, उन्हें बंधक बनाया और सुरक्षा बलों के साथ लंबे समय तक मुठभेड़ की. इस दौरान हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए.
मुंबई पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के अभियानों तथा कांस्टेबल तुकाराम ओंबले की अदम्य बहादुरी से आतंकवादियों को मार गिराया गया. ओंबले ने एकमात्र जीवित बचे पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्होंने आतंकवादी की स्वचालित बंदूक से निकली गोलियों का सामना करते हुए कसाब को दबोच लिया था. कसाब पर मुकदमा चला और उसे उसके अपराधों के लिए फांसी दी गई.
(इनपुट: एएनआई और पीटीआई)
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