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26/11 आतंकी हमले की 18वीं बरसी: इजराइल में भारतीय दूतावास ने जान गंवाने वाले पीड़ितों, सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी

2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले की तस्वीर (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली/तेल अवीव: इजराइल में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान जान गंवाने वाले पीड़ितों और सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. आज 2008 की इस दुखद घटना की 18वीं बरसी है.

एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में राजनयिक मिशन ने साल 2008 में आज ही के दिन मुंबई पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को याद किया और भारत के सुरक्षाबलों की बहादुरी को सम्मान दिया.

इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने 26/11 आतंकी हमले को याद करते हुए कहा कि आज ही के दिन मुंबई में हुए आतंकी हमलों में मारे गए बेगुनाह लोगों को याद करते हैं और उन बहादुर सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने ड्यूटी करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो-टॉलरेंस के रुख को दोहराते हुए पोस्ट में कहा गया, "भारत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में मजबूती से खड़ा है. साथ ही शांति, सुरक्षा और मेलजोल के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है." इससे पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने भी 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. 2008 के आतंकी हमले में दो फ्रांसीसी नागरिक भी मारे गए थे. उन्होंने इस भयानक हमले की 18वीं बरसी पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी. एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों के फरवरी के भारत दौरे को याद किया, जिस दौरान वे मुंबई के ताज महल पैलेस होटल में 26/11 मेमोरियल गए थे. भारतीय मिशन ने आतंकवाद से लड़ने में भारत के साथ फ्रांस की एकजुटता को और पक्का किया. पोस्ट में लिखा था, "आज 26/11 के भयानक मुंबई आतंकी हमलों को 18 साल हो गए हैं. हम इसके पीड़ितों को याद करते हैं, जिनमें दो फ्रांसीसी नागरिक भी शामिल थे. राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने भारत दौरे पर उनकी याद में सम्मान दिया और फ्रांस की एकजुटता को फिर से दिखाया. उन्होंने कहा फ्रांस और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं. इस साल पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादियों द्वारा भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर तबाही मचाए जाने को 18 साल हो गए हैं.