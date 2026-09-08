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चीन में भारतीय दूतावास ने बाढ़ पीड़ितों की पहचान के लिए परिवारों से DNA सैंपल देने को कहा

तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर गायरोंग काउंटी में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ में तबाह हुई इमिग्रेशन बिल्डिंग की जगह पर बचावकर्मी ( PTI )

नई दिल्ली: बीजिंग में भारतीय दूतावास ने 26 अगस्त को 'भयानक' भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद चीन में लापता भारतीय नागरिकों के परिवारों से पहचान की प्रक्रिया में मदद के लिए डीएनए सैंपल जमा करने को कहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को बीजिंग में भारतीय दूतावास का एक एक्स पोस्ट शेयर किया, जिसमें कहा गया, 'लापता भारतीय नागरिकों के लिए डीएनए प्रोफाइल मैचिंग. कृपया जानकारी के लिए नीचे प्रेस रिलीज देखें.' बीजिंग में भारतीय दूतावास ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि वे अब उन भारतीय नागरिकों के परिवार के सदस्यों के डीएनए सैंपल ले सकते हैं जो इस आपदा के बाद लापता बताए गए थे. एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा, 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों से कन्फर्मेशन के बाद कि वे अब उन भारतीय नागरिकों के डीएनए सैंपल ले सकते हैं जो 26 अगस्त के भयानक मडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ के बाद लापता बताए गए थे. बीजिंग में भारतीय दूतावास उन भारतीय नागरिकों के परिवारों से रिक्वेस्ट करता है जो अभी भी लापता हैं, कि वे पहचान प्रोसेस में मदद के लिए डीएए सैंपल जमा करें.' एम्बेसी ने कहा कि जो परिवार डीएनए जानकारी देना चाहते हैं, उन्हें बीजिंग में इंडियन एम्बेसी को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम (CODIS) फ़ॉर्मेट में जरूरी डेटा जमा करना चाहिए, जो इसे तुलना के लिए संबंधित चीनी अधिकारियों को भेज देगा. उसने कहा, 'एम्बेसी को बताया जाएगा, और अगर मैच कन्फर्म होता है, तो वह परिवार को बताएगा.'