ETV Bharat / bharat

जबलपुर में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव, टैंक ओवरहालिंग यूनिट के लिए 450 करोड़ का निवेश

जबलपुर निर्माणी जबलपुर के स्टेडियम में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है. यह आयोजन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की फैक्ट्री ने किया है. इस आयोजन में चेन्नई से शामिल होने के लिए पहुंचे आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड (एव्हीएनएल) के सीएमडी संजय द्विवेदी ने बताया कि "यह कॉन्क्लेव रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है. इससे दोनों को फायदा होगा."

जबलपुर: इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2025 का जबलपुर में आयोजन किया जा रहा है. 3 दिन चलने वाले इस आयोजन के पहले दिन ही जबलपुर में टैंक ओवरहालिंग के लिए वर्कशॉप बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है. यह मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव स्वदेशी उपकरणों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है. इसमें 100 से ज्यादा कंपनियों अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं.

T-72 टैंक गन की सफल ओवरहालिंग

बीते दिनों जबलपुर में T-72 टैंक गन की सफल ओवर हॉलिंग की गई थी. यह टैंक भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसे भारत ने आयात किया था लेकिन अब इनकी उम्र अधिक होने की वजह से इनकी ओवरहालिंग की जा रही है. इसके बाद यह टैंक दोबारा नए जैसा हो जाता है.

'450 करोड़ रुपए किया जाएगा खर्च'

एबीएनएल के सीएमडी संजय द्विवेदी ने बताया कि "जबलपुर में ओवरहालिंग के लिए एक अलग से यूनिट बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इसे लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी दिया जा रहा है. इस काम की वजह से न केवल फैक्ट्री को काम मिलेगा बल्कि इसमें लगने वाले पार्ट्स को सप्लाई करके कई वेंडर्स को भी काम मिलेगा."

जबलपुर की डिफेंस कॉन्क्लेव में पहुंची 100 से ज्यादा कंपनियां (ETV Bharat)

'फैक्ट्री के पास एक्सपोर्ट के भी हैं ऑर्डर'

सीएमडी संजय द्विवेदी का कहना है कि "हमारे पास बहुत ऑर्डर हैं क्योंकि भारत की जरुरतें बहुत ज्यादा हैं. इसके साथ ही फैक्ट्री के पास एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर हैं. इन सभी कामों को समय पर पूरा करने के लिए हमें निजी क्षेत्र की मदद लेनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में यह कॉन्क्लेव हमें अपने ऑर्डर को समय पर पूरा करने में मदद करेंगे."

'भारत अभी भी विदेशों पर निर्भर'

सीएमडी संजय द्विवेदी का कहना है कि "भारत अभी भी कई जरूरी सामानों के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन यदि हमारी लोकल इंडस्ट्री इनका उत्पादन करती है तो हमारी विदेश से निर्भरता कम होगी और आयात घटेगा. एक्सपोर्ट बढ़ने से ज्यादा यह जरूरी है कि हमारा इंपोर्ट घटे, इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचती है. आप इस कॉन्क्लेव में देख सकते हैं कि सरकारी और निजी क्षेत्र की कई कंपनियां रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे उत्पादन कर रही हैं, जिनसे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है."

मध्य प्रदेश सरकार भी देगी टैक्स में छूट

इस आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार के एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक अनिल राठौड़ भी पहुंचे उन्होंने बताया कि "यदि डिफेंस के क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करती है तो मध्य प्रदेश सरकार भी उन्हें टैक्स में छूट देगी. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थान पर छोटे-छोटे इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए हैं. उनमें भी काम करने के लिए जगह मुहैया करवाई जाएगी."