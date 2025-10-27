ETV Bharat / bharat

डिजिटल अरेस्ट से बचने के तरीके जानना जरूरी, साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने सोशल मीडिया अभियान किया शुरू

साइबर अपराधी फर्जी पुलिस या फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर भोले-भाले नागरिकों को ऑनलाइन ठगते हैं.

Cyber Crime Coordination Centre
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
Published : October 27, 2025 at 6:44 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है. वह इसलिए क्योंकि, हर साल कई लोग ऑनलाइन घोटाले के शिकार बन जाते हैं.

I4C ने अपने अभियान में कहा कि, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको फोन कॉल के जरिए गिरफ्तार नहीं कर सकता. घोटालेबाज आपके पैसे चुराने के लिए डर और झूठी धमकियों का इस्तेमाल करते हैं. इस महीने की शुरुआत में, निज़ामाबाद के एक 63 साल के रिटायर शिक्षक डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का शिकार हो गए. I4C के मुताबिक, सिर्फ एक कॉल में उन्हें 19 लाख रुपये का चूना लग गया.

डिजिटल गिरफ्तारी
डिजिटल हाउस अरेस्ट एक ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जहां साइबर अपराधी पुलिस अधिकारी, ट्राई अधिकारी, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और उनके बैंक खाते खाली करने की कार्यवाही से पहले उन्हें घर पर बंधक बनाकर रखते हैं. घोटालेबाज खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर फर्जी स्काइप अकाउंट बनाते हैं और बाद में पीड़ित के बैंक खातों से सारा पैसा निकाल लेते हैं.

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के निदेशक निशांत कुमार ने ईटीवी भारत से कहा, "साइबर अपराधी फर्जी पुलिस या फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर भोले-भाले नागरिकों को ऑनलाइन ठगते हैं. हमने इस मुद्दे के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है. हम इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं."

कुमार ने कहा कि सरकार ने सभी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1930 नामक एक टोल-फ्री नंबर शुरू किया है. कुमार ने कहा, "नागरिक जागरूकता बहुत जरूरी है ताकि साइबर अपराधी उन्हें अपना शिकार न बना सकें.

गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों से इस प्रकार की धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने और जागरूकता फैलाने की अपील की है. गृह मंत्रालय ने कहा, "ऐसी कॉल आने पर, नागरिकों को तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर घटना की सूचना देनी चाहिए."

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारी, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), मादक पदार्थ विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण करके धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल गिरफ्तारी के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं.

मंत्रालय ने कहा कि ये धोखेबाज आमतौर पर संभावित शिकार को कॉल करते हैं और बताते हैं कि पीड़ित ने एक पार्सल भेजा है या वह उसका प्राप्तकर्ता है, जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है.

मंत्रालय ने कहा, "कभी-कभी, वे यह भी बताते हैं कि पीड़ितों का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है. मामले को निपटाने के लिए पैसे की मांग की जाती है। कुछ मामलों में, अनजान पीड़ितों को डिजिटल गिरफ्तारी के लिए मजबूर किया जाता है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहते हैं. धोखेबाज पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बने स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं."

वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल सूचना देने और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए, I4C के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (CFCFRMS) 2021 में शुरू की गई है. I4C द्वारा संचालित CFCFRMS के अनुसार, अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है.

  • अक्टूबर में, निजामाबाद के एक 63 वर्षीय रिटायर टीचर को डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में 19 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
  • इस महीने, ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर जालसाजों के रचे गए डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में मुंबई के एक 72 साल व्यवसायी को 58 करोड़ रुपये की भारी ठगी का शिकार होना पड़ा.
  • अब तक 17.82 लाख से ज़्यादा शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय राशि बचाई गई है.
  • सरकार ने सभी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए एक टोल-फ्री नंबर 1930 शुरू किया है.
  • इस साल फरवरी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार द्वारा 7.81 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2,08,469 IMEI ब्लॉक किए जा चुके हैं.

संसद में उठा मामला
संसद में "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों में वृद्धि, जहाँ धोखेबाज कानून प्रवर्तन अधिकारियों का वेश धारण करके नागरिकों से पैसे ऐंठते हैं, और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, गृह राज्य मंत्री, बंदी संजय कुमार ने कहा कि इस वर्ष 28 फरवरी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,08,469 IMEI ब्लॉक किए गए हैं.

कुमार ने कहा, "वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल सूचना देने और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए, I4C के अंतर्गत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' 2021 में शुरू की गई है. अब तक, 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है. ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है."

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें एसएमएस, I4C सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर) CyberDost, फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो अभियान और कई माध्यमों से प्रचार के लिए MyGov का उपयोग शामिल है.

कुमार ने कहा कि, गृह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित करता है, किशोरों और छात्रों के लिए हैंडबुक प्रकाशित करता है, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले लगाता है.

