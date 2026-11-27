बाबा धाम पहुंचे क्रिकेटर ईशान किशन, सेलिब्रिटी की एक झलक देखने के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भीड़
भारतीय क्रिकेट और धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे. उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी
Published : November 27, 2026 at 1:26 PM IST
देवघर: भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे. बाबा बैद्यनाथ के दरबार में उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया. उनके मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों और क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. मंदिर पहुंचने के बाद ईशान किशन ने सबसे पहले मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संकल्प कराया. इसके बाद वे बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा-अर्चना की. इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
ईशान किशन को देखने उमड़ी प्रशंसकों की भीड़
ईशान किशन की एक झलक पाने के लिए मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ जमा हो गई. देवघर समेत आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे क्रिकेट प्रशंसक उन्हें देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आए. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी. कई जगहों पर बैरिकेडिंग और रस्सियां लगाकर लोगों को नियंत्रित किया गया तथा रास्तों को खाली कराया गया.
बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए मांगा आशीर्वाद
पूजा-अर्चना के बाद ईशान किशन ने मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से अपने भविष्य और बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए आशीर्वाद मांगा. उन्होंने हर-हर महादेव का जयकारा लगाते हुए परिवार और समाज के सुख-समृद्धि की कामना की.
मेरा पूरा ध्यान खेल पर केंद्रीत: ईशान किशन
मीडिया से बातचीत में ईशान किशन ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने खेल पर है. उनका प्रयास है कि बेहतर प्रदर्शन के जरिए भारतीय टीम को जीत दिलाए. भारतीय टीम के कप्तान के रूप में भविष्य में देखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका काम बेहतर खेलना है, यदि वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो एक दिन बिहार और झारखंड के लोगों के सपनों को पूरा करने में भी सफल होंगे.
ईशान किशन के पिता ने की बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना
वहीं, उनके साथ पहुंचे परिवार के सदस्यों और उनके भाईयों ने बाबा मंदिर में पूजा करने का अवसर मिलने को सौभाग्य बताया. ईशान किशन के पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य और लगातार बेहतर प्रदर्शन की कामना की है, जिस तरह ईशान किशन अभी खेल रहे हैं, उसी तरह आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहे, यही उनकी प्रार्थना है.
100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं ईशान किशन
गौरतलब है कि बिहार के नवादा जिले से ताल्लुक रखने वाले ईशान किशन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं. हाल ही में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड की टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपने प्रदर्शन से कई बार भारतीय टीम की जीत में योगदान दे चुके हैं.
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