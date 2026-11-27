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बाबा धाम पहुंचे क्रिकेटर ईशान किशन, सेलिब्रिटी की एक झलक देखने के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भीड़

बाबा धाम पहुंचे ईशान किशन ( Etv Bharat )

देवघर: भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे. बाबा बैद्यनाथ के दरबार में उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया. उनके मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों और क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. मंदिर पहुंचने के बाद ईशान किशन ने सबसे पहले मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संकल्प कराया. इसके बाद वे बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा-अर्चना की. इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

ईशान किशन को देखने उमड़ी प्रशंसकों की भीड़