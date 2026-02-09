ETV Bharat / bharat

भारतीय संविधान की शुरुआत 'हम भारत के लोग' से होती है, 'भारत माता' से नहीं: ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को दर्शाती है.

सदाशिवपेट: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान की शुरुआत अंग्रेजी शब्दों 'वी द पीपल' से होती है, न कि 'भारत माता' नाम से.

तेलंगाना के सदाशिवपेट में रविवार को एक पब्लिक रैली में उन्होंने वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर चल रही लंबी संसदीय बहस पर बात की और संविधान के सेक्युलर और सबको साथ लेकर चलने वाले सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि इसमें 'भारत माता' नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इस बात पर जोर दिया कि संविधान आर्टिकल 25 के तहत धर्म की आजादी की गारंटी देता है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को दर्शाती है.'

ओवैसी ने आगे कहा,'जब वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस चल रही थी, तो मैं खड़ा हुआ और मैंने पूरी संसद को बताया कि 24 जनवरी, 1950 को हमने खुद को एक संविधान दिया था, और वह संविधान अंग्रेजी शब्दों 'वी द पीपल' से शुरू होता है.'

उन्होंने कहा,'यह संविधान भारत माता के नाम से शुरू नहीं होता है. संविधान के आर्टिकल 25 के तहत कहा गया है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी. इस संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे की बात कही गई है.'

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देशभक्ति को सिर्फ धर्म से जोड़ना कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को कमजोर करता है और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है. ओवैसी ने कहा, 'अगर आप धार्मिक पूजा को देश प्रेम से जोड़ते हैं, तो आप बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और जिनके अवशेष रंगून में हैं?.

आप यूसुफ मेहरअली को क्या जवाब देंगे? जिन्होंने गांधीजी से 'भारत छोड़ो' शब्द इस्तेमाल करने को कहा था. जिन्होंने 'साइमन वापस जाओ' का नारा दिया था? अगर आप एक चीज को धर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि धर्म ही देश प्रेम है, तो यह हमें मंजूर नहीं है.' पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर एक विस्तृत बहस हुई थी.

