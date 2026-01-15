भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, नौ लोग गिरफ्तार
भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है. यह नाव बिना अनुमति भारत की सीमा में दाखिल हो गई थी.
Published : January 15, 2026 at 10:19 PM IST
पोरबंदर (गुजरात): भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले तटरक्षक बल ने एक बार फिर पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है. भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात सागर से एक पाकिस्तानी नाव सहित 9 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है.
भारतीय तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. तटरक्षक बल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 14 जनवरी 2026 की रात को, भारतीय तटरक्षक बल का एक जहाज अरब सागर में गश्त कर रहा था. इसी दौरान, भारतीय जलक्षेत्र में एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव देखी गई. तटरक्षक बल द्वारा चुनौती दिए जाने पर, नाव ने पाकिस्तान की ओर भागने का प्रयास किया. हालांकि, तटरक्षक बल के जहाज ने नाव को भारतीय जलक्षेत्र में ही रोक लिया.
In a swift and precise night operation, an @IndiaCoastGuard Ship whilst on patrol in #Arabian sea sighted a #Pakistani Fishing Boat inside #Indian waters near the International Maritime Boundary Line on 14 Jan 26. On being challenged, the boat attempted to flee towards Pakistan… pic.twitter.com/DEz1aPBOed— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) January 15, 2026
अल-मदीना नामक इस पाकिस्तानी नाव से नौ चालक दल के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तटरक्षक बल के जहाज द्वारा पाकिस्तानी नाव के साथ पोरबंदर ले जाया जा रहा है, जहां संबंधित एजेंसियों द्वारा गहन जांच और संयुक्त पूछताछ की जाएगी.
गुजरात के समुद्र में पाकिस्तानी नौकाओं के पकड़े जाने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. इससे पहले अगस्त 2025 में, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक टीम ने तटरक्षक बल के सहयोग से 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा था. अधिकारियों ने बताया कि इन मछुआरों ने अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार की थी और गुजरात के कच्छ जिले में भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश किया था.
11 पाकिस्तानी हिरासत में लिए गए थे
इंडियन कोस्ट गार्ड ने पिछले साल दिसंबर में भी भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) के अंदर एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को हिरासत में लिया था और उसके सभी 11 क्रू मेंबर को हिरासत में ले लिया था. अधिकारियों के मुताबिक, नाव भारतीय पानी में गैर-कानूनी तरीके से चल रही थी. बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए गुजरात में जखाऊ मरीन पुलिस को सौंप दिया गया था.
पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें अधिक पर्यटक थे. तब से, भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ भारत की जमीनी समुद्री सीमाओं पर अलर्ट पर है.
हाल ही में, जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर कुछ ड्रोन भी देखे गए, जिसके बाद दोनों तरफ के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशन्स (DGMOs) के बीच एक मीटिंग हुई. बाद में, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने कोई गलत काम करने की कोशिश की तो उसे नतीजे भुगतने होंगे. भारत के टॉप लीडरशिप ने यह भी बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी रोका गया है और ज़रूरत पड़ने पर इसे फिर से शुरू किया जा सकता है.
