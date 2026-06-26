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वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड से साबित नहीं होती नागरिकता, फिर सिटिजनशिप के लिए क्या जरूरी?

Indian Citizenship Proof: क्या आप भारतीय नागरिक हैं? अगर हैं तो क्या आपके पास इसका प्रमाण है? इस पर आप फट से अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड दिखा देंगे और सीना ठोक कर कहेंगे कि हां...मैं भारतीय नागरिक हूं. लेकिन, यदि आप किसी कानूनी पचड़े में फंस गए तो ये सारे डॉक्यूमेंट यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं. तो फिर अब सवाल उठता है कि कैसे साबित होगा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है? तो आईए समझते हैं कि आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड किस लिए हैं और भारतीय नागरिकता कैसे तय होती है.

नागरिकता के डॉक्यूमेंट पर बवाल कहां से उठा: विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 24 जून को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है. ये एक यात्रा दस्तावेज है. इसका प्राथमिक मकसद लोगों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देना है. साथ ही विदेश में उनकी पहचान व राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने का जरिया है. लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है. इसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नागरिकता का प्रमाण क्या है.

पासपोर्ट नहीं तो फिर क्या है नागरिकता का प्रमाण: अब सवाल ये उठता है कि जब पासपोर्ट नागरिकता साबित नहीं करता तो फिर ये क्या है? दरअसल, पासपोर्ट इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि, सरकार संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, लेकिन पासपोर्ट स्वयं नागरिकता प्रदान नहीं करता है. ना ही यह नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है. ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देने वाला एक डॉक्यूमेंट है. विदेश मंत्रालय के ताजा बयान से उठे विवाद ने एक गहरे सवाल को जीवित कर दिया है. यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर क्या है?

कौन है भारतीय नागरिक: संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम, 1955 में यह परिभाषित किया गया है कि भारतीय नागरिक कौन है? नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता देने और समाप्ति का मुख्य कानून है. यह अधिनियम तय करता है कि कोई व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बन सकता है या उसकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं है. भारतीय कानून में ऐसा कोई इकलौता डिजिटल कार्ड या सरकारी कागज नहीं है, जिसे दिखाते ही साबित हो जाए कि व्यक्ति भारत का नागरिक है. भारत में नागरिकता, आपके जन्म के समय, स्थान और माता-पिता के कानूनी दस्तावेजों के पूरे बंच को मिलाकर साबित होती है.

तो फिर आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड किस लिए: अब सवाल ये उठता है कि जब आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं तो फिर ये किस लिए हैं. दरअसल, आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान और पते का सबूत है. पैन कार्ड केवल टैक्स जैसे प्रशासनिक कामों के लिए जारी किए जाते हैं. वहीं वोटर आईडी कार्ड सिर्फ वोट देने का अधिकार देता है और पासपोर्ट विदेश यात्रा की अनुमति देता है. इन्हें नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता.

नागरिकता साबित करने के लिए क्या जरूरी: भारत में लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पर मिली है. इसलिए, व्यक्ति का जन्म कब हुआ? कहां हुआ? और उसके माता-पिता की नागरिकता क्या है? साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित करने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं. जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट (टीसी) या शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड, इंश्योरेंस (बीमा) के दस्तावेज जैसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने और उनकी जांच के बाद ही तय होता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं.

इन 5 तरीकों से साबित होती है नागरिकता