वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड से साबित नहीं होती नागरिकता, फिर सिटिजनशिप के लिए क्या जरूरी?
Citizenship Legal Documents: विदेश मंत्रालय के बयान से उठे विवाद ने सवाल खड़ा कर दिया. यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो फिर क्या है?
Published : June 26, 2026 at 4:24 PM IST
Indian Citizenship Proof: क्या आप भारतीय नागरिक हैं? अगर हैं तो क्या आपके पास इसका प्रमाण है? इस पर आप फट से अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड दिखा देंगे और सीना ठोक कर कहेंगे कि हां...मैं भारतीय नागरिक हूं. लेकिन, यदि आप किसी कानूनी पचड़े में फंस गए तो ये सारे डॉक्यूमेंट यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं. तो फिर अब सवाल उठता है कि कैसे साबित होगा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है? तो आईए समझते हैं कि आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड किस लिए हैं और भारतीय नागरिकता कैसे तय होती है.
नागरिकता के डॉक्यूमेंट पर बवाल कहां से उठा: विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 24 जून को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है. ये एक यात्रा दस्तावेज है. इसका प्राथमिक मकसद लोगों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देना है. साथ ही विदेश में उनकी पहचान व राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने का जरिया है. लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है. इसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नागरिकता का प्रमाण क्या है.
पासपोर्ट नहीं तो फिर क्या है नागरिकता का प्रमाण: अब सवाल ये उठता है कि जब पासपोर्ट नागरिकता साबित नहीं करता तो फिर ये क्या है? दरअसल, पासपोर्ट इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि, सरकार संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, लेकिन पासपोर्ट स्वयं नागरिकता प्रदान नहीं करता है. ना ही यह नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है. ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देने वाला एक डॉक्यूमेंट है. विदेश मंत्रालय के ताजा बयान से उठे विवाद ने एक गहरे सवाल को जीवित कर दिया है. यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर क्या है?
कौन है भारतीय नागरिक: संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम, 1955 में यह परिभाषित किया गया है कि भारतीय नागरिक कौन है? नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता देने और समाप्ति का मुख्य कानून है. यह अधिनियम तय करता है कि कोई व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बन सकता है या उसकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं है. भारतीय कानून में ऐसा कोई इकलौता डिजिटल कार्ड या सरकारी कागज नहीं है, जिसे दिखाते ही साबित हो जाए कि व्यक्ति भारत का नागरिक है. भारत में नागरिकता, आपके जन्म के समय, स्थान और माता-पिता के कानूनी दस्तावेजों के पूरे बंच को मिलाकर साबित होती है.
तो फिर आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड किस लिए: अब सवाल ये उठता है कि जब आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं तो फिर ये किस लिए हैं. दरअसल, आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान और पते का सबूत है. पैन कार्ड केवल टैक्स जैसे प्रशासनिक कामों के लिए जारी किए जाते हैं. वहीं वोटर आईडी कार्ड सिर्फ वोट देने का अधिकार देता है और पासपोर्ट विदेश यात्रा की अनुमति देता है. इन्हें नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता.
नागरिकता साबित करने के लिए क्या जरूरी: भारत में लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पर मिली है. इसलिए, व्यक्ति का जन्म कब हुआ? कहां हुआ? और उसके माता-पिता की नागरिकता क्या है? साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित करने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं. जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट (टीसी) या शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड, इंश्योरेंस (बीमा) के दस्तावेज जैसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने और उनकी जांच के बाद ही तय होता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं.
इन 5 तरीकों से साबित होती है नागरिकता
- नागरिकता अधिनियम के अनुसार, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से नागरिक है. इसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए माता-पिता में से किसी एक का भारतीय होना अनिवार्य किया गया.
- यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है, लेकिन उसके माता-पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक था, तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा.
- भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से शादी करने वाले विदेशी नागरिक केंद्र सरकार के पास आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.
- यदि कोई विदेशी नागरिक आवश्यक शर्तों (जैसे निर्धारित समय तक भारत में रहना, अच्छे चरित्र का होना) को पूरा करता है, तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.
- यदि कोई नया क्षेत्र या भू-भाग भारत में शामिल होता है, तो सरकार उस क्षेत्र के लोगों को भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है.
किसी एक डॉक्यूमेंट से नहीं मिलती नागरिकता: भारत देश की नागरिकता किसी एक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं मिल सकती. इसके लिए बाकायदा व्यक्ति और उसके पेरेंट्स के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का बंच चाहिए होता है. इसमें जन्म प्रमाण पत्र से लेकर स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट (टीसी) या शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड, इंश्योरेंस (बीमा) के दस्तावेज शामिल होते हैं.
दरअसल, जब भी कभी नागरिकता पर सवाल उठता है, तो कानून के तहत जन्म के रिकॉर्ड, माता-पिता की पूरी जानकारी के साथ अन्य सरकारी कागजातों की जांच होती है. इसके बाद तय होता है कि व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं.
सरकार जारी नहीं करती नागरिकता का कोई डॉक्यूमेंट: दुनिया के कई देशों में नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट सरकार जारी करती है लेकिन, भारत में ऐसा नहीं है. भारत सरकार की ओर से नागरिकता साबित करने वाला कोई एक डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया जाता. लेकिन, कुछ विषेश परिस्थियों में इन्हें जारी भी करती है. जैसे, नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले विदेशी लोग. इनको सरकार प्रमाण पत्र जारी करती है. लेकिन अधिकांश नागरिक जन्म से ही भारतीय होते हैं. उन्हें नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता.
राजनीति ने रोक दिया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का काम: नागरिकता का प्रमाण पत्र बनाने का देश में 2003 में प्लान तैयार हुआ था. अटल विहारी वाजपेयी सरकार में नागरिकता नियम, 2003 के जरिए इसका प्रयास हुआ था. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के तहत भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ-साथ स्थानीय और राज्य स्तरीय रजिस्टरों की परिकल्पना की गई थी. नागरिकता से जुड़े पहचान पत्र जारी करने की बात कही गई थी. लेकिन, यूपीए सरकार के शासनकाल में गृह मंत्रालय और यूआईडीएआई के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया और एनआरसी ठंडे बस्ते में चला गया.
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