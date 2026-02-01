जब लीक हो गया था बजट...घटना के बाद लागू हो गया 'लॉक इन पीरियड' रूल, वित्त मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा
आजादी के 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार में आया था सियासी भूचाल, सख्त कर दिए गए थे दस्तावेजों की छपाई के नियम.
हैदराबाद : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इसी के साथ वह मोरारजी देसाई के सबसे ज्यादा 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी. इन सबके बीच बजट से जुड़े कई ऐसे भी फैक्ट हैं जो हैरान करने वाले हैं, जो काफी समय तक सुर्खियों में भी रहे. इस रिपोर्ट में हम इन्हीं में से एक बिंदु पर विस्तार से बात करेंगे.
बात आजादी के 3 साल बाद 1950 की है. उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. पंडित जवाहर लाल नेहरू पीएम थे. जबकि जॉन मथाई केंद्रीय वित्त मंत्री थे. वह 28 फरवरी को बजट पेश करने वाले थे. उस दौरान बजट पेश करने से पहले दस्तावेजों की छपाई करानी पड़ती थी.
पहले राष्ट्रपति भवन में होती थी छपाई : यह छपाई पहले राष्ट्रपति भवन की प्रेस में कराई जाती थी. उस दौरान यह जगह सरकारी दस्तावेजों की प्रिंटिंग के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती थी. प्रिंटिंग को काफी गोपनीय भी रखा जाता था. 1950 की 28 फरवरी को बजट पेश होने से पहले यहां कई अहम डॉक्यूमेंट छपाई के लिए पहुंचे थे. उस दौरान इन दस्तावेजों को काफी गोपनीय रखा जाता था.
घटना ने कराई थी सरकार की किरकिरी : लीक होने पर इसका गलत फायदा उठाया जा सकता था. छपाई के दौरान यहीं से कुछ पेज लीक हो गए. इसके बाद तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई. देश की आजादी के चंद सालों बाद हुई इस घटना ने सरकार की किरकिरी कराई. राष्ट्रपति भवन से प्रिंटिंग को हटा दिया गया.
साल 1980 में नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होने लगी छपाई : बाद में प्रिंटिंग को मिंटो रोड पर सरकारी प्रिटिंग प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया. ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए यहां सख्ती से कई नियम लागू कर दिए गए. यहां चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी. साल 1980 में इसकी सुरक्षा को और पुख्ता किया गया. इसके बाद इसे नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया.
मौजूदा समय भी यहीं पर छपाई होती है. यहीं अभी हाल ही में 27 जनवरी को हलवा सेरेमनी भी कराई गई थी. बजट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी बजट बनाते हैं, उनके फोन जमा तक जमा करा लिए जाते हैं. बाहर का कोई व्यक्ति उनसे संपर्क भी नहीं कर पाता है.
1950 के बजट में रेवेन्यू 347.5 करोड़ रुपये और खर्च 337.88 करोड़ था. यह पहला सरप्लस बजट था. लीक होने के कारण सरकार की इस उपलब्धि पर पानी फिर गया. इन सबके कारण वित्त मंत्री जॉन मथाई को इस्तीफा देना पड़ा था.
घटना के बाद सख्त कर दिए गए नियम : भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए 'लॉक इन पीरियड' रूल लागू कर दिया गया. इसके तहत किसी भी दस्तावेज को लीक होने से रोकने के लिए प्रिंटिंग के दौरान अफसरों को एक साथ रखने के बजाय अलग-अलग रखा जाता था. इसके बाद से कभी भी बजट के दस्तावेज लीक नहीं हुए.
1947 में भी लीक होने की बात आई थी सामने : साल 1947 में देश की आजादी के बाद 26 जनवरी को भारत का पहला बजट पेश होना था. आरके शनमुखम चेट्टी को 26 नवंबर को यह बजट पेश करना था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले इसकी कुछ जानकारियां बाहर आ गईं थीं. हालांकि लीक का यह मामला उतना सुर्खियों में नहीं रहा जितना साल 1950 वाला रहा.
