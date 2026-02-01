ETV Bharat / bharat

जब लीक हो गया था बजट...घटना के बाद लागू हो गया 'लॉक इन पीरियड' रूल, वित्त मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा

हैदराबाद : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इसी के साथ वह मोरारजी देसाई के सबसे ज्यादा 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी. इन सबके बीच बजट से जुड़े कई ऐसे भी फैक्ट हैं जो हैरान करने वाले हैं, जो काफी समय तक सुर्खियों में भी रहे. इस रिपोर्ट में हम इन्हीं में से एक बिंदु पर विस्तार से बात करेंगे.

बात आजादी के 3 साल बाद 1950 की है. उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. पंडित जवाहर लाल नेहरू पीएम थे. जबकि जॉन मथाई केंद्रीय वित्त मंत्री थे. वह 28 फरवरी को बजट पेश करने वाले थे. उस दौरान बजट पेश करने से पहले दस्तावेजों की छपाई करानी पड़ती थी.

पहले राष्ट्रपति भवन में होती थी छपाई : यह छपाई पहले राष्ट्रपति भवन की प्रेस में कराई जाती थी. उस दौरान यह जगह सरकारी दस्तावेजों की प्रिंटिंग के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती थी. प्रिंटिंग को काफी गोपनीय भी रखा जाता था. 1950 की 28 फरवरी को बजट पेश होने से पहले यहां कई अहम डॉक्यूमेंट छपाई के लिए पहुंचे थे. उस दौरान इन दस्तावेजों को काफी गोपनीय रखा जाता था.

घटना ने कराई थी सरकार की किरकिरी : लीक होने पर इसका गलत फायदा उठाया जा सकता था. छपाई के दौरान यहीं से कुछ पेज लीक हो गए. इसके बाद तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई. देश की आजादी के चंद सालों बाद हुई इस घटना ने सरकार की किरकिरी कराई. राष्ट्रपति भवन से प्रिंटिंग को हटा दिया गया.

साल 1980 में नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होने लगी छपाई : बाद में प्रिंटिंग को मिंटो रोड पर सरकारी प्रिटिंग प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया. ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए यहां सख्ती से कई नियम लागू कर दिए गए. यहां चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी. साल 1980 में इसकी सुरक्षा को और पुख्ता किया गया. इसके बाद इसे नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया.

