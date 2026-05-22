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भारतीय अरबपतियों की दौलत में रिकॉर्डतोड़ इजाफा; पहली बार एक ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंची संपत्ति, 10 रईसों को उठाना पड़ा नुकसान

अरबपति इंदर जयसिंघानी, रमेश जयसिंघानी और अजय जयसिंघानी की संपत्ति में एक जैसा ग्रोथ देखने को मिला. इनमें से प्रत्येक रईस की दौलत 56.3% बढ़ी. इसी क्रम में गिरधारी जयसिंघानी की संपत्ति 53.8, फाल्गुनी नायर की संपत्ति 51.7%, विक्रम लाल और परिवार की संपत्ति 48.2 जबकि जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट की संपत्ति 47.4% बढ़ी. इस लिस्ट के हिसाब से देखें तो अन्य 9 रईसों की तुलना में जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट की संपत्ति में थोड़ी कम बढ़ोतरी देखने को मिली. वहीं 8 अरबतियों की संपत्ति में 50% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली.

इन अरबपतियों की दौलत तेजी से बढ़ी : फोर्ब्स की नई लिस्ट में ऐसे शीर्ष 10 अरबपतियों को शामिल किया गया है, जिनकी संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ. लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति में पिछले साल से 61.5% का इजाफा हुआ. इस हिसाब से संपत्तियों की बढ़ोतरी में मामले में वह टॉप पर रहे हैं. दूसरे नंबर पर जॉय आलूक्कास रहे. उनकी संपत्ति में 57.6% की बढ़ोतरी हुई. इसी तरह तीसरे स्थान पर अल्पना डांगी रहीं. उनकी संपत्ति में 57.1% की बढ़ोतरी हुई. इसी क्रम में इंदर जयसिंघानी चौथे, रमेश जयसिंघानी पांचवें, अजय जयसिंघानी छठवें, गिरधारी जयसिंघानी सातवें, फाल्गुनी नायर आठवें, विक्रम लाल और परिवार नौवें जबकि जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट 10वें स्थान पर रहे.

शीर्ष 10 अमीरों में शामिल हैं ये नाम : फोर्ब्स की नई लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी, गौतम अडानी. सावित्री जिंदल और उनका परिवार, लक्ष्मी मित्तल, शिव नाडर, साइरस पूनावाला, दिलीप सांघवी, कुमार बिड़ला, राधाकिशन दमानी और उदय कोटक शामिल हैं. इसमें मुकेश अंबानी टॉप पर हैं. जबकि गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है. इसी तरह सावित्री जिंदल और उनका परिवार तीसरे जबकि लक्ष्मी मित्तल चौथे, वहीं शिव नाडर पांचवें स्थान पर हैं. लिस्ट में शामिल 9 अरबतियों की संपत्ति बढ़ी है. हालांकि शिव नाडर की संपत्ति में गिरावट आई है. साल 2025 में यह 34.5 अरब डॉलर थी. जबकि साल 2026 में यह 30.9 अरब डॉलर रह गई.

देश में कुल 229 अरबपति हैं. मार्च में भी फोर्ब्स की ओर से साल 2026 की वर्ल्ड्स बिलेनियर्स की लिस्ट जारी की गई थी. अब 19 मई को भारतीय अरबपतियों पर केंद्रित नई लिस्ट जारी की गई है. इसमें भारत के टॉप अरबपतियों की संपत्ति का जिक्र है. पहले की तुलना में उनकी दौलत में इजाफे की जानकारी दी गई है. अरविंद श्रीनिवास समेत कई युवा अरबतियों के बार में भी बताया गया है. साल 2025 में इन अरबतियों की संपत्ति कितनी थी, और अब कितनी है, इसका भी जिक्र है.

हैदराबाद : भारतीय अरबपतियों की दौलत तेजी से बढ़ रही है. साल 2026 में पहली बार यह एक ट्रिलियन डॉलर (करीब 97.5 लाख करोड़) के पार पहुंच गई. पिछले साल यह 941 बिलियन डॉलर थी. मुकेश अंबानी 99.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे आगे हैं. उनके बाद गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, लक्ष्मी मित्तल और शिव नाडर का नाम आता है. 10 अरबपतियों की संपत्ति ज्यादा बढ़ी है. वहीं करीब इतने ही रईसों को नुकसान भी उठाना पड़ा है.

घाटे में रवि मोदी, आचार्य बालकृष्ण समेत कई अरबपति : फोर्ब्स की लिस्ट में 10 ऐसे अरबपतियों को भी जगह दी गई है जिन्हें पिछले साल के मुकाबले अपनी-अपनी संपत्तियों में नुकसान का सामना करना पड़ा. इस लिस्ट में शीर्ष पर रवि मोदी हैं. उन्हें 43.5% का नुकसान उठाना पड़ा है. यह सूची में शामिल अन्य 9 अरबपतियों से सबसे ज्यादा है. इसी क्रम में सबसे कम नुकसान सुनील वचानी को हुआ. यह करीब 28.8% रहा. इसी की वजह से वह इस सूची में दसवें स्थान पर हैं. नुकसान के मामले में आचार्य बालकृष्ण पांचवें स्थान पर रहे. ये अरबपति अपनी संपत्तियों को बरकरार नहीं रख पाए.

इन अरबपतियों को हुए नुकसान की कई वजहें रहीं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रवि मोदी की मूल कंपनी ने अपनी कुछ हिस्सेदारी को बाजार में बेच दिया. इसके अलावा अन्य वजहों से भी उन्हें नुकसान हुआ. आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि फूड्स पर लोगों का भरोसा घटने से नुकसान उठाना पड़ा. राधे श्याम अग्रवाल की कंपनी को कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण घाटा सहना पड़ा. इसी तरह से अन्य कई अरबपतियों को अलग-अलग कारणों से नुकसान उठाना पड़ा.

बहुत से भारतीय अरबपतियों को नुकसान हुआ. (Photo Credit; ETV Bharat)

अमीरी में इन भारतीय महिलाओं का दबदबा : फोर्ब्स की लिस्ट में 21 भारतीय अरबपति महिलाओं को भी जगह दी गई है. इन महिलाओं की संपत्ति की भी जानकारी दी गई है. इनमें सावित्री जिंदल पहले पायदान पर हैं. रेखा झुनझुनवाला दूसरे, रेणुका जगतानी तीसरे, स्मिता कृष्णा गोदरेज चौथे स्थान पर रहीं. जबकि फाल्गुनी नायर पांचवें स्थान पर रहीं. विनोद राय गुप्ता छठवें स्थान पर, कुमुद बजाज सातवें, किरण मजूमदार-शॉ आठवें, अल्पना डांगी नौवें जबकि महिमा दतला 10वें स्थान पर रहीं.

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पैसे के खेल में राज कर रहीं ये भी महिलाएं : 21 महिलाओं की लिस्ट में लीना तिवारी 11वें स्थान पर हैं. उनकी नेटवर्थ 3.2 अरब डॉलर है. इसके बाद सारा जॉर्ज मुथूट का नंबर आता है. उनकी नेटवर्थ 2.8 अरब डॉलर है. इसी तरह अनु आगा की नेटवर्थ 2.6 अरब डॉलर, राधा वेम्बु की 2.1अरब डॉलर है. रेणु मुंजाल, सरोज रानी गुप्ता और मृदुला पारेख में प्रत्येक की संपत्ति 2 अरब डॉलर है. अंजू अग्रवाल की संपत्ति 1.9, बीना छाबड़िया की 1.2 जबकि कल्पना पारेख और सुब्बम्मा जस्ती में प्रत्येक की संपत्ति 1.1 अरब डॉलर है.

महिला अरबपतियों की दौलत भी बढ़ती जा रही है. (Photo Credit; ETV Bharat)

किस सेक्टर की कितनी नेटवर्थ? : फोर्ब्स की लेटेस्ट लिस्ट के अनुसार डाइवर्सिफाइड सेक्टर की नेटवर्थ सबसे ज्यादा 244.5 अरब डॉलर है. हेल्थकेयर की 169.7, मैन्युफैक्चरिंग की 98.6, मेटल्स एंड माइनिंग की 74.7, टेक्नोलॉजी की 69.2 अरब डॉलर है. नेटवर्थ के मामले में ये शीर्ष 5 में शामिल हैं. इसी तरह फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स की नेटवर्थ 61.2, फैशन एंड रिटेल की 59.2, ऑटोमोटिव की 52.8, रियल एस्टेट की 49.2, फूड एंड बेवरेज की 48.7 अरब डॉलर हैं. जबकि सबसे निचले पायदान पर टेलीकॉम, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं.

कम उम्र में अरबपति बने ये भारतीय : भारत में कम उम्र वाले भी कई अरबपति हैं. इनकी उम्र 45 साल से कम है. ये एआई, फिनटेक, एडटेक और ई-कॉमर्स जैसी कंपनियां बना रहे हैं. परप्लेक्सिटी के सह-संस्थापक और सीईओ अरविंद श्रीनिवास की उम्र केवल 31 साल है. इसी उम्र में वह 2.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ देश के सबसे युवा अरबपति हैं. जिरोधा के निखिल कामथ (39 वर्ष) भी 3.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमीर युवा हैं. रिपलिंग के प्रसन्ना संकर 37 साल के है. उनकी कुल नेटवर्थ 1.5 अरब डॉलर हैं. फ्लिपकार्ट के बिन्नी बंसल की उम्र 43 साल है. उनकी नेटवर्थ 1.4 अरब डॉलर है. सचिन बंसल 44 साल के हैं. उनकी नेटवर्थ 1.2 अरब डॉलर है. जोमैटो के दीपिंदर गोयल 43 साल के हैं. उनकी नेटवर्थ 1.4 अरब डॉलर है. इउसी तरह फिजिक्सवाला के अलख पांडे की उम्र 33 साल जबकि 37 साल के प्रतीक बूब में प्रत्येक की संपत्ति 1 अरब डॉलर है.

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अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति, भारत तीसरे स्थान पर : इससे पहले मार्च में भी फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी. इसके अनुसार भारत में 26 नए अरबपति जुड़े थे. वर्ल्ड्स बिलेनियर्स की लिस्ट में दुनिया के 80 देशों के 3428 अरबपति शामिल किए गए थे. इसके अनुसार भारत में कुल 229 अरबपति हैं. अरबपतियों की संख्या के लिहाज से अमेरिका दुनिया में नंबर वन है. चीन दूसरे जबकि भारत तीसरे स्थान पर है.

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