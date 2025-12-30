ETV Bharat / bharat

बिहार के बैंडमिंटन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगी साइना नेहवाल, 10 दिनों तक प्लेयर का होगा चुनाव

बिहार के बैंडमिंटन खिलाड़ियों को साइना नेहवाल ट्रेनिंग देंगी. राज्य में 10 दिनों तक रहकर जिले के युवाओं खिलाड़ियों का चयन करेंगी.

Indian Badminton Player Saina Nehwal
बिहार में साइन नेहवाल का स्वागत करते अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 30, 2025 at 11:14 AM IST

पटना: नया साल के मौके पर बिहार के युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है. देश की दिग्गज बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने बिहार में युवा प्रतिभाओं को तराशने का ऐतिहासिक जिम्मा उठाया है. सोमवार को अपने बिहार दौरे के दौरान पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में उन्होंने यह घोषणा की. राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करेंगी और उनके प्रशिक्षण में सहयोग देंगी.

"बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और बेहतर मार्गदर्शन से यहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं. खेल के क्षेत्र में बिहार ने बेहतर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जो सबके लिए गर्व की बात है." -साइना नेहवाल, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी

बिहार से भावनात्मक लगाव: मीडिया से बातचीत में साइना नेहवाल ने बिहार की अपार प्रतिभा पर विश्वास जताया. कहा बिहार में प्रतिभा और आधारभूत संसाधनों की कोई कमी नहीं है. उन्होंने अपने बिहार से जुड़ाव को याद करते हुए बताया कि उनकी पहली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जीत पटना में ही हुई थी, जिससे राज्य से उनका एक गहरा भावनात्मक संबंध है. 'बिहार के खिलाड़ियों के विकास के लिए मैं हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हूं. ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी होगी.'

खेल मंत्री से मुलाकात: अपने बिहार दौरे के दौरान साइना नेहवाल ने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से आधिकारिक मुलाकात की. इस दौरान बिहार में बैडमिंटन सहित समग्र खेल विकास की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई. साइना नेहवाल ने इस मुलाकात के दौरान खुलासा किया कि खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से उनकी मुलाकात पहली बार नहीं है. श्रेयसी सिंह के साथ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजनों में एक खिलाड़ी के रूप में कई बार मुलाकात हुई है.

बिहार की खेल उपलब्धियों से प्रभावित: खेल मंत्री के साथ बैठक के दौरान साइना नेहवाल को बिहार में खेल के विकास और उपलब्धियों पर बनाई गई एक वृत्तचित्र दिखाई गई, जिसे देखकर वह काफी प्रभावित हुईं. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बैठक में खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र, निदेशक महेन्द्र कुमार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण और उप निदेशक हिमांशु सिंह भी मौजूद रहे. मंत्री श्रेयसी सिंह ने साइना को पारंपरिक अंग वस्त्र और प्रतीक चिह्न भेंट कर स्वागत किया.

चैंपियन की उपलब्धियां: साइना नेहवाल भारत की एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच चुकी हैं. उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था. वह विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं. उनके नाम 2010 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक सहित कई अंतरराष्ट्रीय खिताब दर्ज हैं.

पद्मश्री से पद्म भूषण तक: उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जैसे उच्च नागरिक सम्मानों से भी अलंकृत किया है. बिहार के युवा खिलाड़ियों को सीधे तौर पर ऐसे चैंपियन से मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत साबित होगा.

10 दिन तक राज्य में प्रतिभाओं का चयन करेंगी: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साइना नेहवाल जल्द ही 10 दिनों के लिए बिहार प्रवास पर रहेंगी. इस दौरान वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके होनहार बैडमिंटन खिलाड़ियों की पहचान करेंगी.

"चयनित खिलाड़ियों को राज्य सरकार की 'प्रेरणा' छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ दिया जाएगा. उनके प्रशिक्षण तथा उपकरणों की व्यवस्था बैडमिंटन विशेष एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में की जाएगी. यह कदम युवा प्रतिभाओं को एक सिस्टमैटिक और उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण का एनवायरनमेंट प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है." -रवीन्द्रण शंकरण, महानिदेशक, राज्य खेल प्राधिकरण

