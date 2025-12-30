ETV Bharat / bharat

बिहार के बैंडमिंटन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगी साइना नेहवाल, 10 दिनों तक प्लेयर का होगा चुनाव

पटना: नया साल के मौके पर बिहार के युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है. देश की दिग्गज बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने बिहार में युवा प्रतिभाओं को तराशने का ऐतिहासिक जिम्मा उठाया है. सोमवार को अपने बिहार दौरे के दौरान पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में उन्होंने यह घोषणा की. राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करेंगी और उनके प्रशिक्षण में सहयोग देंगी.

"बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और बेहतर मार्गदर्शन से यहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं. खेल के क्षेत्र में बिहार ने बेहतर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जो सबके लिए गर्व की बात है." -साइना नेहवाल, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी

बिहार से भावनात्मक लगाव: मीडिया से बातचीत में साइना नेहवाल ने बिहार की अपार प्रतिभा पर विश्वास जताया. कहा बिहार में प्रतिभा और आधारभूत संसाधनों की कोई कमी नहीं है. उन्होंने अपने बिहार से जुड़ाव को याद करते हुए बताया कि उनकी पहली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जीत पटना में ही हुई थी, जिससे राज्य से उनका एक गहरा भावनात्मक संबंध है. 'बिहार के खिलाड़ियों के विकास के लिए मैं हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हूं. ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी होगी.'

खेल मंत्री से मुलाकात: अपने बिहार दौरे के दौरान साइना नेहवाल ने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से आधिकारिक मुलाकात की. इस दौरान बिहार में बैडमिंटन सहित समग्र खेल विकास की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई. साइना नेहवाल ने इस मुलाकात के दौरान खुलासा किया कि खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से उनकी मुलाकात पहली बार नहीं है. श्रेयसी सिंह के साथ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजनों में एक खिलाड़ी के रूप में कई बार मुलाकात हुई है.

बिहार की खेल उपलब्धियों से प्रभावित: खेल मंत्री के साथ बैठक के दौरान साइना नेहवाल को बिहार में खेल के विकास और उपलब्धियों पर बनाई गई एक वृत्तचित्र दिखाई गई, जिसे देखकर वह काफी प्रभावित हुईं. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बैठक में खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र, निदेशक महेन्द्र कुमार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण और उप निदेशक हिमांशु सिंह भी मौजूद रहे. मंत्री श्रेयसी सिंह ने साइना को पारंपरिक अंग वस्त्र और प्रतीक चिह्न भेंट कर स्वागत किया.