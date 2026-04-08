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उत्तराखंड में युवाओं के बीच पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, बोले– 'यहीं से शुरू हुआ था मेरा सफर'

शुभांशु शुक्ला ने बताया साल 2002 में देहरादून से ही उनका चयन NDA के लिए हुआ था. उन्होंने कहा यहां से उनकी यादें जुड़ी हैं.

ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA
एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 7:32 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 8:59 PM IST

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देहरादून: युवा भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज दून बुक फेस्टिवल में पहुंचे. दून बुक फेस्टिवल में पहुंचे युवा भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने युवाओं से संवाद करते हुए अपने संघर्ष, अंतरिक्ष के अनुभव और भविष्य की संभावनाओं को साझा किया. इस दौरान एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कहीं.

देहरादून से जुड़ी यादें, भावुक हुए शुक्ला: दून बुक फेस्टिवल में पहुंचे शुभांशु शुक्ला ने कहा देहरादून उनके जीवन का बेहद अहम हिस्सा रहा है. इसी शहर से उनके करियर की शुरुआत हुई. वर्ष 2002 में उनका NDA के लिए चयन भी यहीं से हुआ. उन्होंने कहा आज जब वह इतने वर्षों बाद इसी शहर में युवाओं के बीच पहुंचे तो यह उनके लिए भावुक और खास अनुभव रहा. बारिश और खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी ने उन्हें बेहद ऊर्जा दी. उन्होंने कहा युवाओं का यह उत्साह उनके लिए प्रेरणादायक है.

युवाओं के बीच पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat)

छात्रों के सवालों ने दिखाया जिज्ञासा का स्तर: संवाद कार्यक्रम के बारे में शुभांशु शुक्ला कहा यह बेहद जीवंत और इंटरैक्टिव सेशन रहा. छात्रों ने अंतरिक्ष, करियर, ट्रेनिंग और जीवन से जुड़े कई सवाल पूछे. उन्होंने कहा जिस तरह से छात्रों ने लगातार सवाल किए, वह उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को दर्शाता है. शुभांशु शुक्ला ने कहा उन्होंने भी पूरी ऊर्जा के साथ सभी सवालों के जवाब दिए. इस संवाद से उन्हें खुद भी काफी कुछ सीखने को मिला है.

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दून बुक फेस्टिवल में शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat)

राकेश शर्मा के एलीट ग्रुप में शामिल होना गर्व और जिम्मेदारी: देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के एलीट ग्रुप में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा यह उनके जीवन का सबसे गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा इतने बड़े देश में इस अवसर का मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात है. हालांकि, उन्होंने इसे केवल सम्मान नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी बताया. उन्होंने कहा उनका प्रयास रहेगा कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अंतरिक्ष में जाने के अवसर मिलें.

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छात्रों से शुभांशु शुक्ला ने की मुलाकात (ETV Bharat)

एयरफोर्स से अंतरिक्ष तक का सफर: अपने करियर की शुरुआत और सफर को लेकर शुभांशु शुक्ला ने कहा अंतरिक्ष हर बच्चे के मन में एक सपना जगाता है. बचपन से ही अंतरिक्ष को लेकर जिज्ञासा रहती है. यही जिज्ञासा उन्हें इस दिशा में लेकर गई. उन्होंने बताया पहले भारत में इस क्षेत्र में ज्यादा अवसर नहीं थे, लेकिन 2018 में जब अंतरिक्ष मिशनों को लेकर नई घोषणाएं हुईं तो उनके मन में इसे लेकर गंभीरता आई. जैसे ही मौका मिला, उन्होंने बिना देर किए आवेदन किया और पूरी मेहनत के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़े.

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एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat)

फाइटर जेट बनाम अंतरिक्ष, अनुभव में बड़ा अंतर: करीब 2000 घंटे फाइटर जेट उड़ाने का अनुभव रखने वाले शुभांशु शुक्ला ने कहा फाइटर जेट और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने का अनुभव पूरी तरह अलग है. उन्होंने बताया फाइटर जेट से धरती को देखना एक सीमित दृष्टिकोण देता है, जबकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पूरी दुनिया एक अलग नजरिए से दिखाई देती है.

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एनसीसी कैडेट के साथ शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat)

उन्होंने कहा ट्रेनिंग के स्तर पर भी दोनों में काफी अंतर है. एक पायलट की ट्रेनिंग अलग होती है, वहीं एक एस्ट्रोनॉट को बेहद जटिल और विविध परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है. पायलट के अनुभव ने उन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में काफी मदद दी.

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शुभांशु शुक्ला से छात्रों ने पूछे सवाल (ETV Bharat)

स्पेस टूरिज्म भविष्य की नई दिशा: स्पेस टूरिज्म पर बात करते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा यह क्षेत्र अभी शुरुआती चरण में है. इसमें अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा वर्तमान में दुनिया के कुछ अग्रणी देश इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कई और देश भी इससे जुड़ेंगे. उन्होंने एविएशन सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हवाई यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक दिन आम जीवन का हिस्सा बन जाएगी. उसी तरह अंतरिक्ष पर्यटन भी आने वाले समय में तेजी से विकसित होगा.

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शुभांशु शुक्ला से मिलने पहुंचे युवा छात्र (ETV Bharat)

शुभांशु बोले बड़े सपने देखें युवा: शुभांशु शुक्ला ने युवाओं को संदेश दिया. उन्होंने कहा वे बड़े सपने देखें. उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ें. उन्होंने कहा आज के समय में अवसरों की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा और दृढ़ संकल्प की है. दून बुक फेस्टिवल में हुआ यह संवाद कार्यक्रम न सिर्फ छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि शुभांशु शुक्ला के अनुभवों ने यह साबित किया कि मजबूत इच्छाशक्ति और मेहनत के दम पर कोई भी युवा अंतरिक्ष जैसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है.

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Last Updated : April 8, 2026 at 8:59 PM IST

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