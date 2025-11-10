दुनिया में बदल रहे हैं युद्ध के तरीके और टारगेट, भविष्य की तैयारियों पर जयपुर में मंथन
सप्त शक्ति कमान की ओर से सिक्योरिटी सिनर्जी सेमिनार में समन्वित प्रयासों पर किया जा रहा मंथन.
Published : November 10, 2025 at 2:45 PM IST
जयपुर: भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से आज जयपुर में 'A whole of nation approach to counter future conflicts' विषय पर सिक्योरिटी सिनर्जी सेमिनार का आगाज हुआ. सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में दो दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में युद्ध के बदलते स्वरूप, भविष्य में युद्ध की तैयारियों और उसमें सामूहिक भागीदारी पर मंथन किया जा रहा है.
कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, दुनिया का माहौल और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आज बहुत ही वोलेटाइल (परिवर्तनशील) है. यह परिस्थितियां अनिश्चितता भरी और उलझी हुई हैं. इन हालत को 'वोका' नाम दिया गया है. दुनियाभर में जिस तरह है हालत बदल रहे हैं, उसका सुरक्षा पर बहुत गहरा असर हो रहा है.
बिना गोली चलाए लड़ी जा रही लड़ाइयां: उन्होंने कहा कि एक तरह ग्रे जोन चल रहा है, जहां बिना गोली चलाए भी लड़ाई लड़ी जा रही है. इंफॉर्मेशन वार, साइबर वारफेयर का ही हिस्सा है. दूसरी तरफ दुनिया में कई लंबी लड़ाइयां चल रही हैं. जैसे रूस और यूक्रेन के बीच और इजराइल-हमास के बीच. कई छोटी लड़ाइयां भी हाल ही के दौर में देखी गई हैं. विश्वयुद्ध के बाद आज के हालत में सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं.
दुनिया के 52 देश लड़ाइयों में उलझे: मनजिंदर सिंह बोले कि आज दुनिया के 52 देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है, जब दुनिया का माहौल इतना अनिश्चितता भरा है. उन्होंने कहा कि आज लड़ाइयों में टारगेट भी बदल रहे हैं. पहले केवल सेना को निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज आम नागरिकों, राजनीतिक परिदृश्य, उद्योग, अर्थव्यवस्था को भी टारगेट किया जा रहा है. मोटे तौर पर देखें तो लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदल गया है. इसमें साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इंफॉर्मेशन और कानूनी दांव-पेंच का उपयोग किया जा रहा है.
युद्ध के तरीके बदले, हमें भी बदलना पड़ेगा: उन्होंने कहा कि जब युद्ध के टारगेट और लड़ाई के तरीके बदल गए हैं तो हमें भी उसके लिए बदलना पड़ेगा. इस सेमिनार में इन्हीं बदलावों पर मंथन किया जा रहा है ताकि भविष्य में यदि युद्ध का सामना करना पड़े तो व्होल ऑफ नेशन की एप्रोच के साथ खतरों का सामना किया जा सके. सेमिनार को चार हिस्सों में बांटा गया है. पहले सत्र में इस बात पर चर्चा की गई कि व्होल ऑफ नेशन की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या तैयारी होनी चाहिए. किसका क्या काम है. इसकी तैयारी होनी चाहिए.
आत्मनिर्भर भारत और सैन्य दक्षता पर भी चर्चा: दूसरे सत्र में इस पर चर्चा हुई कि अपने देश में कैसे कैपेबिलिटी डवलप की जाए. आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत सैन्य दक्षता कैसे आगे बढ़ाई जाए. एक सत्र में इंफॉर्मेशन और साइबर वारफेयर के खतरों पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि चौथा सत्र काफी अहम है. इसमें राज्य स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. देशभर की जो नीतियां हैं. उन्हें लागू राज्य, जिलों और गांवों में किया जाना है.
समन्वित प्रयासों से बचाव की रणनीति: उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि राजस्थान की सीमाओं पर लड़ाई लड़ी जाए तो कैसे प्रदेश के सभी ऑर्गन्स जैसे अर्द्धसैनिक बल, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, आम नागरिक, प्रशासन और सिविल सर्वेंट्स की क्या-क्या भूमिका होनी चाहिए, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी ताकि हम खतरों से बच सकें और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकें. चौथे सत्र में राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे.