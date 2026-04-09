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सेना ने ड्रोन की खरीदारी की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था दम

नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारतीय सेना को सूरत स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी इनसाइडएफपीवी से आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन प्राप्त हुए हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर भारत के बढ़ते फोकस और सशस्त्र बलों को उन्नत प्रणालियां उपलब्ध कराने में घरेलू कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.

सूत्रों ने कहा, "यह रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण, त्वरित खरीद और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में व्यापक प्रयासों को भी प्रतिबिंबित करता है."यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आत्मघाती ड्रोनों ने कई आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

भारत के आक्रामक हमलों ने प्रमुख पाकिस्तानी हवाई अड्डों - नूर खान और रहीमयार खान - को सटीक निशाने पर लिया था. इसने मंडराते हुए मिसाइलों (लोइटरिंग मुनिशन्स) का इस्तेमाल विनाशकारी प्रभाव के साथ किया, जिनमें से प्रत्येक ने दुश्मन के रडार और मिसाइल प्रणालियों सहित उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों को खोजकर नष्ट कर दिया.

लोइटरिंग मुनिशन्स, जिन्हें "आत्मघाती ड्रोन" या "कामिकाज़े ड्रोन" भी कहा जाता है, ऐसे हथियार हैं जो किसी लक्ष्य क्षेत्र में मंडराते या चक्कर लगाते हुए हमला करने से पहले उपयुक्त लक्ष्य की तलाश करते हैं.ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सभी हमले भारतीय संपत्तियों के नुकसान के बिना अंजाम दिए गए, जो भारत की निगरानी, ​​योजना और क्रियान्वयन प्रणालियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है.

सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.के. खन्ना ने कहा, "दीर्घ-श्रेणी के ड्रोनों से लेकर निर्देशित गोला-बारूद तक, आधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग ने इन हमलों को अत्यधिक प्रभावी और राजनीतिक रूप से सुनियोजित बनाया."