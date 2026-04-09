सेना ने ड्रोन की खरीदारी की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था दम
भारतीय सेना की उत्तरी कमान को सूरत स्थित कंपनी से सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन प्राप्त हुए हैं.
Published : April 9, 2026 at 8:09 PM IST
नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारतीय सेना को सूरत स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी इनसाइडएफपीवी से आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन प्राप्त हुए हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर भारत के बढ़ते फोकस और सशस्त्र बलों को उन्नत प्रणालियां उपलब्ध कराने में घरेलू कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.
सूत्रों ने कहा, "यह रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण, त्वरित खरीद और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में व्यापक प्रयासों को भी प्रतिबिंबित करता है."यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आत्मघाती ड्रोनों ने कई आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
भारत के आक्रामक हमलों ने प्रमुख पाकिस्तानी हवाई अड्डों - नूर खान और रहीमयार खान - को सटीक निशाने पर लिया था. इसने मंडराते हुए मिसाइलों (लोइटरिंग मुनिशन्स) का इस्तेमाल विनाशकारी प्रभाव के साथ किया, जिनमें से प्रत्येक ने दुश्मन के रडार और मिसाइल प्रणालियों सहित उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों को खोजकर नष्ट कर दिया.
लोइटरिंग मुनिशन्स, जिन्हें "आत्मघाती ड्रोन" या "कामिकाज़े ड्रोन" भी कहा जाता है, ऐसे हथियार हैं जो किसी लक्ष्य क्षेत्र में मंडराते या चक्कर लगाते हुए हमला करने से पहले उपयुक्त लक्ष्य की तलाश करते हैं.ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सभी हमले भारतीय संपत्तियों के नुकसान के बिना अंजाम दिए गए, जो भारत की निगरानी, योजना और क्रियान्वयन प्रणालियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है.
सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.के. खन्ना ने कहा, "दीर्घ-श्रेणी के ड्रोनों से लेकर निर्देशित गोला-बारूद तक, आधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग ने इन हमलों को अत्यधिक प्रभावी और राजनीतिक रूप से सुनियोजित बनाया."
खबरों के मुताबिक, भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय के साथ 10 करोड़ रुपये के आपातकालीन खरीद अनुबंध के तहत गुजरात स्थित डीप-टेक कंपनी से उन्नत एफपीवी और कामिकेज ड्रोन प्राप्त किए हैं. हालांकि, सुरक्षा कारणों से भारतीय सेना या कंपनी ने ड्रोन की सही संख्या का खुलासा नहीं किया है.
कंपनी, इनसाइडएफपीवी, एक डिफेंस-टेक स्टार्टअप है जो सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए तेज, कम लागत वाले सामरिक ड्रोन बनाती है. लगभग दो महीने के कम समय में डिलीवरी पूरी हो गई, जो इस ऑर्डर की तत्परता और दक्षता को दर्शाती है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर स्थित भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने ड्रोन प्राप्त किए.
इस बीच दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ड्रोन नीति में ड्रोन अनुसंधान ‘क्लस्टर’ बनाने, उड़ान परीक्षण के लिए समर्पित सुविधाएं स्थापित करने, यातायात प्रबंधन में ड्रोन के इस्तेमाल को सक्षम बनाने और ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है. अधिकारियों के अनुसार, हाल में हुई एक बैठक में नीति की रूपरेखा पर चर्चा की गई जिसमें इस क्षेत्र की एक अग्रणी गैर-सरकारी संस्था ‘ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (डीएफआई) को शामिल करने की योजना को मंजूरी दी गई. सरकार ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली ड्रोन नीति की व्यवहार्यता की जांच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी.
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