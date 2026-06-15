भारतीय सेना ने नई यूनिफॉर्म नीति जारी की, औपनिवेशिक काल की प्रथाओं को खत्म किया
आर्मी यूनिफॉर्म–2026 पैम्फलेट में कॉमन ड्रेस नंबरिंग शुरू की गई है, देसी चीजों को अपनाया गया है और सेना की परंपराओं को बनाए रखते हुए औपचारिक नियम को आसान बनाया गया है.
Published : June 15, 2026 at 1:34 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय सेना ने अपने यूनिफॉर्म नियमों (वर्दी नियमों) में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें एक नई ड्रेस नीति शुरू की गई है. इसका मकसद औपनिवेशिक काल (कॉलोनियल दौर) की कई परंपराओं को खत्म करना है, साथ ही एक देसी पहचान को मजबूत करना और सशस्त्र बलों में एकरूपता लाना है.
आर्मी यूनिफॉर्म्स–2026 पैम्फलेट के मुताबिक, बदली हुई गाइडलाइंस में ड्रेस के नाम को स्टैंडर्ड बनाया गया है, पुरानी शब्दावली और एक्सेसरीज को हटाया गया है, और पारंपरिक भारतीय चीजों को शामिल किया गया है. यह हाल के सालों में आर्मी के ड्रेस कोड में सबसे बड़े सुधारों में से एक है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, औपनिवेशिक काल' से मिली पुरानी शब्दावली, पुरानी एक्सेसरीज और प्रथाओं को धीरे-धीरे वापस ले लिया जाएगा. इन सुधारों में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में यूनिफॉर्म के लिए एक कॉमन नंबरिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे पहचान आसान हो जाएगी और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा.
अनुभवी (ब्रिगेडियर) बी.के. खन्ना ने कहा, "हालांकि ब्रिटिश काल से विरासत में मिली कई परंपराओं ने संगठनात्मक अनुशासन और पेशेवर बनने में मदद की, लेकिन आजादी के बाद के भारत में कुछ सांकेतिक बातें बहुत पुरानी हो गई हैं. इसलिए, बदले हुए नियम कीमती संस्थागत अभ्यास को बनाए रखने और ऐसी शब्दावली को बनाए रखने के बीच फर्क करते हैं जो अब आज की राष्ट्रीय पहचान से मेल नहीं खातीं."
तीनों सेनाओं में एक जैसी नंबरिंग स्कीम
भारतीय सेना, भारतीय नेवी और भारतीय वायु सेना के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म नंबरिंग स्कीम शुरू करना सबसे खास सुधारों में से एक है. पहले, हर सेना सेरेमोनियल, काम करने वाले और लड़ाई वाले कपड़ों की पहचान के लिए अपना सिस्टम अपनाती थी, जिससे अक्सर जॉइंट ऑपरेशन, दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और प्रशासनिक संचार के दौरान भ्रम होता था. यूनिफाइड नंबरिंग सिस्टम को ऐसी गड़बड़ियों को खत्म करने और ड्रेस कैटेगरी के संदर्भ को आसान और ज़्यादा आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.
ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा, "इस बदलाव से सेनाओं के बीच तालमेल आसान होगा, खासकर इसलिए क्योंकि भारत इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और जॉइंट मिलिट्री प्लानिंग पर ज्यादा जोर दे रहा है."
यूनिफॉर्म की चार बड़ी कैटेगरी बनी रहेंगी
बदलावों के बावजूद, आर्मी ने यूनिफॉर्म की चार मुख्य श्रेणी बनाए रखी हैं, जिनमें सेरेमोनियल ड्रेस, वर्किंग ड्रेस, मेस ड्रेस और कॉम्बैट ड्रेस शामिल हैं.
हर कैटेगरी को आसानी से पहचानने और प्रबंधन करने के लिए अलग-अलग ड्रेस नंबर दिए गए हैं. आसान वर्गीकरण से उम्मीद है कि अलग-अलग कमांड में एक जैसापन आएगा और अलग-अलग मौकों के लिए अधिकृत कपड़ों को लेकर भ्रम कम होगा.
पारंपरिक बंडी जैकेट को शामिल करना
सबसे प्रतीकात्मक बदलावों में से एक है पारंपरिक बंडी जैकेट को फॉर्मल सिविल ड्रेस के एक स्वीकृत हिस्से के तौर पर शामिल करना. यह कदम आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधित्व में भारतीय संस्कृति के तत्व को शामिल करने की कोशिश को दिखाता है. बंडी जैकेट, जो बड़े पैमाने पर भारतीय फॉर्मल कपड़ों से जुड़ी है, पिछले दस सालों में राजनयिक, सरकारी और सेरेमोनियल सेटिंग्स में मशहूर हुई है.
ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा, "इसे (बंडी जैकेट) शामिल करना आर्मी के ऐसे कपड़ों को अपनाने के इरादे को दिखाता है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान से ज्यादा मेल खाते हों और आधिकारिक कामों के लिए भी सही रहें."
पुरानी सहायक सामग्री हटाना
बदले हुए नियमों में कुछ ऐसी एक्सेसरीज भी हटा दी गई हैं जिन्हें आधुनिक सैन्य अभ्यास में पुराना या गैर-जरूरी माना जाता है. इनमें मेस ड्रेस नंबर 5 और 6 से पाउच बेल्ट हटाना भी शामिल है. पुराने समय से औपचारिक वर्दी (सेरेमोनियल यूनिफॉर्म) से जुड़ी पाउच बेल्ट का आज के समय में कम व्यावहारिक महत्व है और इसे बंद करने का मकसद ड्रेस की जरूरतों को आसान बनाना है.
इसी तरह, रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए तलवार रखने की जरूरत में ढील दी गई है, जिससे यह जरूरी के बजाय वैकल्पिक हो गया है. यह बदलाव बदलते सेरेमोनियल तरीकों को पहचानता है, साथ ही संदर्भ और प्रोटोकॉल के आधार पर लचीलापन भी प्रदान करता है. ब्रिगेडियर खन्ना के मुताबिक, इन बदलावों से सैन्य समारोह की गरिमा या गंभीरता पर असर डाले बिना गैर-जरूरी मुश्किलें कम होने की उम्मीद है.
पुराने पैटर्न वापस लिए जाएंगे
आर्मी ने कई पुराने ड्रेस पैटर्न को धीरे-धीरे वापस लेने की भी घोषणा की है. संशोधित नीति में एक उदाहरण ड्रेस नंबर 3A है, जिसे 30 जून, 2029 तक बंद कर दिया जाएगा. ट्रांजिशन पीरियड यूनिट्स को मौजूदा स्टॉक को बदलने, इन्वेंट्री अपडेट करने और ऑपरेशनल तैयारी में रुकावट डाले बिना खरीद प्रक्रिया को अपनाने के लिए काफी समय देता है. ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा कि एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति का मकसद सभी संरचनाओं में एक जैसापन पक्का करते हुए वित्तीय लागत को कम करना है.
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