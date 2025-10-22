ETV Bharat / bharat

2408 नाग मार्क 2 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदेगी भारतीय सेना

नई दिल्ली: स्वदेशी हथियार प्रणालियों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में भारतीय सेना 107 NAMICA ट्रैक्ड वाहनों के साथ 2408 नाग मार्क 2 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों का एक बड़ा ऑर्डर देने वाली है. नाग मार्क-2, NAMICA 2 वाहन के साथ पिछले सिस्टम का एक एडवांस वर्जन है और इसमें यूजर्स द्वारा सुझाए गए कई बदलाव और सुधार शामिल हैं.

रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया, "भारतीय सेना 107 NAMICA व्हीकल के साथ 2,408 नाग मार्क 2 ATGMS का ऑर्डर देने के लिए पूरी तरह तैयार है. रक्षा मंत्रालय 23 अक्टूबर को होने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है."

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया निर्माण

इन मिसाइलों का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है. स्वदेशी रूप से विकसित नाग मार्क 2, ATGMS का क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण इस साल जनवरी में पोखरण फील्ड रेंज में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक किया गया था. यह तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक फायर-एंड-फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है.

