सेना ने पोकरण रेंज में परखी युद्ध की अपनी तैयारियां, दिखी आधुनिक युद्ध क्षमता
अभ्यास में यंत्रीकृत बल, तोपखाना, वायु रक्षा इकाई, आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स और मानवरहित प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया.
जैसलमेर: दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में ऑल-आर्म्स युद्धाभ्यास ‘एक्सरसाइज रुद्र शक्ति’ की समीक्षा की. लाइव फायरिंग के साथ अभ्यास में भारतीय सेना ने बदलते युद्धक्षेत्र के अनुरूप उच्च तीव्रता वाली संयुक्त सैन्य कार्रवाई करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया. सेना लगातार आधुनिक तकनीक, नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली और संयुक्त ऑपरेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसे ऐसे अभ्यासों के जरिए परखा जा रहा है.
रुद्र ब्रिगेड और पूर्व अभ्यास का अनुभव: भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि यह अभ्यास ‘एक्सरसाइज अखंड प्रहार’ का फोलोअप है. रुद्र ब्रिगेड को एकीकृत ऑल-आर्म्स फॉर्मेशन के रूप में विकसित किया है. इसमें पैदल सेना, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, तोपखाना और वायु रक्षा जैसी इकाइयों का तालमेल शामिल है. इससे सेना को मल्टी-डोमेन ऑपरेशन में तेज और प्रभावी कार्रवाई की क्षमता मिलती है.
संयुक्त युद्ध कौशल का परीक्षण: अभ्यास के दौरान यंत्रीकृत बलों, तोपखाना, वायु रक्षा इकाइयों, आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टरों और मानवरहित प्रणालियों के समन्वित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया. मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे अभ्यास सेना की वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में तैयारियों को मजबूत करते हैं. पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज लंबे समय से सेना और वायुसेना के बड़े युद्ध अभ्यासों का केंद्र रही है.
सेना की भविष्य उन्मुख रणनीति का संकेत: समीक्षा के दौरान सेना कमांडर ने सैनिकों की पेशेवर दक्षता, प्रशिक्षण गुणवत्ता और ऑपरेशनल तैयारी की सराहना की. यह अभ्यास भारतीय सेना के तकनीक-सशक्त, मिशन-तत्पर और भविष्य उन्मुख बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सेना का लक्ष्य बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप संगठनात्मक नवाचार और सामरिक क्षमता को लगातार मजबूत करना है.
