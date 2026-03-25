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अमेरिकी बमों को इंडियन आर्मी की टीम ने किया डिफ्यूज, एक के बाद एक दो धमाकों से थर्रा उठा पूरा इलाका

घाटशिला में स्वर्णरेखा नदी किनारे मिले दो अमेरिकी बमों को इंडियन आर्मी ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया है.

American bombs defused in Ghatshila
बम में हुए धमाके के बाद की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
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घाटशिला: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पानीपाड़ा गांव के पास स्वर्णरेखा नदी में मिले दो विश्व युद्ध कालीन अमेरिकी बमों को भारतीय सेना की विशेष टीम ने बुधवार को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया.

पहला बम करीब 10 दिन पहले और दूसरा बम दो दिन पहले मिला था. दोनों बमों को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना की विशेष टीम पिछले तीन दिनों से बहरागोड़ा में कैंप किए हुए थी.

संयुक्त अभियान में पुलिस की अहम भूमिका

इस अभियान में भारतीय सेना के साथ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस ने संयुक्त रूप से काम किया. बम डिफ्यूज करने से पहले डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र को ‘नो मेंशन जोन’ घोषित कर दिया गया. एक किलोमीटर दायरे में रह रहे सभी लोगों को झारखंड पुलिस और बंगाल पुलिस के सहयोग से सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया गया.

एसडीपीओ और सीओ का बयान (ETV Bharat)

डिफ्यूज की प्रक्रिया

सेना की विशेष टीम ने बम को जमीन में 15 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें रखा. इसके बाद गड्ढे को बालू की बोरियों से ढक दिया गया. एक किलोमीटर दूर से तार बिछाकर बमों को रिमोट तरीके से डिफ्यूज किया गया. डिफ्यूज से पहले भारतीय सेना के ड्रोन ने पूरे एक किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे किया, ताकि कोई भी व्यक्ति उस रेडियस में न रहे. खेतों में काम कर रहे मजदूरों सहित स्थानीय लोगों को पूरी तरह दूर कर दिया गया.

दोनों बमों को अलग-अलग डिफ्यूज किया गया. पहले बम को डिफ्यूज करने के 30 मिनट बाद दूसरे बम को निष्क्रिय किया गया. डिफ्यूज के समय जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काला व सफेद धुआं दिखाई दिया. धमाके से उस जगह पर गहरी खाई बन गई.

American bombs defused in Ghatshila
धमका के बाद उठता धुआं (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था और निरीक्षण

डिफ्यूज के बाद भारतीय सेना के जवानों ने स्थल का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि दोनों बम पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं. इसके बाद ही आम लोगों को क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई. बम डिफ्यूज देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों ग्रामीण पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दूर किया ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे.

प्रशासनिक तैयारियां

बम डिफ्यूज से पहले जिला प्रशासन की ओर से बहरागोड़ा के सीईओ और पुलिस की ओर से घाटशिला एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर, मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत आदि मौके पर मौजूद रहे. क्षेत्र में भय का माहौल न बने, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए. बहरागोड़ा की मेडिकल टीम को भी मौके पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके. जिला प्रशासन की ओर से दमकल गाड़ी की भी व्यवस्था की गई थी.

दोनों बम डिफ्यूज होने तक घाटशिला एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर और मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत लगातार मौके पर डटे रहे. अभियान की सफलता के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली है.

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