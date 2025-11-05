ETV Bharat / bharat

Exercise Trishul: रेगिस्तान में 'अखंड प्रहार'...तीनों सेनाओं का सशक्त प्रदर्शन

भारतीय सेना का युद्धाभ्यास ( Source : Southern Command )

जैसलमेर: भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के तहत राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में चल रहे युद्धाभ्यास ने तैयारियों का जबरदस्त प्रदर्शन किया है. यह अभ्यास 'एक्सरसाइज त्रिशूल' के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है. जिसमें थलसेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त भागीदारी ने भारत की एकीकृत युद्ध क्षमता को नई ऊंचाइयों पर प्रदर्शित किया है. संयुक्तता और तालमेल का सशक्त उदाहरण : 'अखंड प्रहार' अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, तालमेल और संयुक्त संचालन की क्षमता को परखना है. रेगिस्तानी इलाके में संचालित इस अभ्यास के दौरान कोणार्क कोर की विभिन्न इकाइयों ने दिन और रात के दौरान संयुक्त युद्धाभ्यास कर बहुआयामी अभियानों की दक्षता का प्रदर्शन किया. इस दौरान विभिन्न फॉर्मेशन ने एकीकृत लड़ाकू रणनीतियों को परखा और युद्धक्षेत्र में सहयोग और सामंजस्य को मजबूत किया. तकनीक और भविष्य की युद्ध रणनीतियों का संगम : इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का व्यापक उपयोग किया गया है. ड्रोन, सैटेलाइट संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण और सटीक लक्ष्य साधन जैसी क्षमताओं का उपयोग कर भविष्य के युद्ध परिदृश्य के लिए सेना की तैयारी को परखा गया. यह अभ्यास न केवल वर्तमान सामरिक क्षमता को सुदृढ़ करता है, बल्कि 'टेक एब्जॉर्प्शन के वर्ष' के तहत सेना के तकनीकी आत्मनिर्भरता मिशन को भी रेखांकित करता है.