Exercise Trishul: रेगिस्तान में 'अखंड प्रहार'...तीनों सेनाओं का सशक्त प्रदर्शन
भारत-पाक बॉर्डर पर चल रहे युद्धाभ्यास 'अखंड प्रहार' ने भारत की सामरिक शक्ति, संयुक्तता और भविष्य की तैयारियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.
Published : November 5, 2025 at 5:24 PM IST
जैसलमेर: भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के तहत राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में चल रहे युद्धाभ्यास ने तैयारियों का जबरदस्त प्रदर्शन किया है. यह अभ्यास 'एक्सरसाइज त्रिशूल' के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है. जिसमें थलसेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त भागीदारी ने भारत की एकीकृत युद्ध क्षमता को नई ऊंचाइयों पर प्रदर्शित किया है.
संयुक्तता और तालमेल का सशक्त उदाहरण : 'अखंड प्रहार' अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, तालमेल और संयुक्त संचालन की क्षमता को परखना है. रेगिस्तानी इलाके में संचालित इस अभ्यास के दौरान कोणार्क कोर की विभिन्न इकाइयों ने दिन और रात के दौरान संयुक्त युद्धाभ्यास कर बहुआयामी अभियानों की दक्षता का प्रदर्शन किया. इस दौरान विभिन्न फॉर्मेशन ने एकीकृत लड़ाकू रणनीतियों को परखा और युद्धक्षेत्र में सहयोग और सामंजस्य को मजबूत किया.
तकनीक और भविष्य की युद्ध रणनीतियों का संगम : इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का व्यापक उपयोग किया गया है. ड्रोन, सैटेलाइट संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण और सटीक लक्ष्य साधन जैसी क्षमताओं का उपयोग कर भविष्य के युद्ध परिदृश्य के लिए सेना की तैयारी को परखा गया. यह अभ्यास न केवल वर्तमान सामरिक क्षमता को सुदृढ़ करता है, बल्कि 'टेक एब्जॉर्प्शन के वर्ष' के तहत सेना के तकनीकी आत्मनिर्भरता मिशन को भी रेखांकित करता है.
सामरिक तैयारियों का व्यापक मूल्यांकन : दक्षिणी कमान के अधीन चल रहा यह अभ्यास सेना की युद्ध क्षमता और प्रतिक्रिया तंत्र को परखने का महत्वपूर्ण अवसर है. इसमें टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर (TTPs) के परिष्करण पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि भविष्य के युद्धक्षेत्र में बेहतर तालमेल और त्वरित निर्णय क्षमता विकसित की जा सके. 'ब्लैक मेस ब्रिगेड' और 'बैटल एक्स डिविजन' जैसी प्रतिष्ठित इकाइयों ने अपने समन्वित प्रदर्शन से इस अभ्यास को नई ऊंचाई दी है.
भविष्य की दिशा, संयुक्त बल की अवधारणा : यह अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों की उस रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जिसके तहत भविष्य में संयुक्त बल (Integrated Force) की अवधारणा को साकार किया जा रहा है. 'अखंड प्रहार' में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अभूतपूर्व सामंजस्य देखा गया, जो भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा.
भारतीय सेना के 'दशक-ए-ट्रांसफॉर्मेशन' का सशक्त उदाहरण : एक्सरसाइज 'अखंड प्रहार' भारतीय सेना के 'दशक-ए-ट्रांसफॉर्मेशन' का सशक्त उदाहरण है. दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित यह अभियान न केवल थलसेना की युद्ध दक्षता को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती के लिए तैयार है. तकनीकी रूप से उन्नत, सामरिक रूप से संगठित और रणनीतिक रूप से एकीकृत. यह अभ्यास भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है, जो भविष्य के युद्धक्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की निर्णायक बढ़त सुनिश्चित करेगा.