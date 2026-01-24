ETV Bharat / bharat

सेना के वाहन खाई में गिरने की कब-कब हुईं घटनाएं, जानें पूरी डिटेल

हैदराबाद : देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना के जवानों को ड्यूटी के दौरान विशेषकर पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई अन्य जगहों पर वाहनों से दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. इस दौरान कई बार गाड़ी के फिसल जाने या अन्य किसी वजह से सेना के वाहन सड़क से नीचे खाई में गिर चुके हैं. इसमें कई जवानों की मौत हो चुकी है. हालांकि सेना के द्वारा हादसे के बाद बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन इस तरह के हादसों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं सका है.

हादसों को लेकर जो संभावित वजह सामने आई हैं. इनमें ड्राइवर का नियंत्रण खोने के अलावा सड़कों के संकरी, घुमावदार होने के साथ ही मोड़ पर फिसलन का खतरा भी रहता है. हादसे के कारणों में जनवरी में बर्फबारी या ठंड से रोड स्लिपरी हो सकती है. इस दौरन भारी आर्मर्ड वाहन (जैसे कैस्पर) ऊंचाई पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, विशेषकर यदि वाहन की स्पीड ज्यादा हो या ब्रेक फेल हो. हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में सेना की चुनौतियों का प्रतीक है.

जानिए कब-कब सैनिक वाहन खाई में गिरे

22 जनवरी 2026 : डोडा जिले के थानाला के ऊपरी इलाके में भद्रवाह-चंबा रोड पर एक गाड़ी के एक्सीडेंट में कम से कम 10 सैनिक मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए. कुल 21 सैनिक एक गाड़ी में सफर कर रहे थे, जो सड़क से फिसल गई, जिसमें 10 सैनिकों की मौत हो गई, और 11 गंभीर रूप से घायल सैनिकों को हायर हेल्थ सेंटर में रेफर कर दिया गया. सेना के जवानों से जुड़े बड़े हादसों की टाइमलाइन, जिन्होंने गाड़ियों के खाई में गिरने से अपनी जान गंवाई.

04 मई 2025: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत तीन आर्मी के जवानों की मौत हो गई, जब उनकी गाड़ी सड़क से फिसलकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई. आर्मी का ट्रक नेशनल हाईवे-44 पर जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था. गाड़ी में सवार तीन सैनिक मौके पर ही मरे हुए पाए गए.

24 दिसंबर 2024: 24 दिसंबर 2024 की शाम को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर के बलनोई इलाके में लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच सैनिक मारे गए, और पांच अन्य घायल हो गए. यह दुर्घटना तब हुई जब नीलम हेडक्वार्टर से बलनोई घोड़ा पोस्ट जा रही छह गाड़ियों का काफिला सड़क से फिसलकर 300 फुट गहरी खाई में गिर गया.

05 सितंबर 2024: पश्चिम बंगाल के पेडोंग से सिक्किम के ज़ुलुक जाते समय एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के चार जवानों की मौत हो गई. यह हादसा सिक्किम के पाकयोंग जिले में सिल्क रूट पर हुआ. गाड़ी सड़क से फिसलकर लगभग 700 से 800 फीट नीचे खाई में गिर गई, जो रीनॉक रोंगली स्टेट हाईवे पर दलोपचंद दारा के पास वर्टिकल वीर पर है, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है.