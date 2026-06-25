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उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग में UAV ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त, क्षेत्र में हलचल, कारणों का खुलासा नहीं

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के सारी क्षेत्र अंतर्गत ककोड़ाखाल-बिजराकोट मोटर मार्ग के समीप गुरुवार को एक मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) यानी ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होने से क्षेत्र में हलचल मच गयी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त यूएवी स्वदेशी 'टारगेट ड्रोन' बताया जा रहा है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 2:36 बजे प्रशासन को फोन के जरिए सूचना मिली कि सारी गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित बिजराकोट क्षेत्र में एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया और घटना की जानकारी जुटाने का कार्य शुरू किया.