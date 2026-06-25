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उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग में UAV ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त, क्षेत्र में हलचल, कारणों का खुलासा नहीं

रुद्रप्रयाग में ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इससे क्षेत्र में हलचल मच गई. ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण का पता नहीं चल पाया है.

DRONE CRASHES
ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त (PHOTO- LOCALS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 5:19 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 5:32 PM IST

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रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के सारी क्षेत्र अंतर्गत ककोड़ाखाल-बिजराकोट मोटर मार्ग के समीप गुरुवार को एक मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) यानी ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होने से क्षेत्र में हलचल मच गयी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त यूएवी स्वदेशी 'टारगेट ड्रोन' बताया जा रहा है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 2:36 बजे प्रशासन को फोन के जरिए सूचना मिली कि सारी गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित बिजराकोट क्षेत्र में एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया और घटना की जानकारी जुटाने का कार्य शुरू किया.

प्रारंभिक सूचना के आधार पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना की आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों एवं क्षेत्रीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद स्पष्ट हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु एक ड्रोन है. घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने और किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है.
- नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी -

जानकारी के अनुसार, यह ड्रोन एनाड्रोन सिस्टम्स द्वारा निर्मित स्वदेशी 'टारगेट ड्रोन' है. यह एक उन्नत मानवरहित हवाई वाहन है, जिसका उपयोग सुरक्षा संबंधी रूपों में होता है.

ड्रोन के क्षतिग्रस्त अवस्था में मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में उत्सुकता का माहौल बना हुआ है. प्रशासन और संबंधित एजेंसियों द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

फिलहाल ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है. प्रशासन ने बताया कि विस्तृत जांच और तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सकेगी.

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Last Updated : June 25, 2026 at 5:32 PM IST

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रुद्रप्रयाग में ड्रोन क्रैश
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