सेना ने गुलमर्ग में हेलीकॉप्टर में आई खराबी के बाद खतरनाक पहाड़ी में फंसे 24 पर्यटकों को बचाया
जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में खतरनाक पहाड़ी इलाकों के बीच फंसे पर्यटकों ने सेना ने बचाया.
Published : May 9, 2026 at 8:44 AM IST
श्रीनगर: भारतीय सेना ने शुक्रवार को गुलमर्ग के सनशाइन पीक पर फंसे 24 टूरिस्ट को बचाया. एक सिविल हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे वे खराब मौसम के कारण करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर फंस गए थे.
श्रीनगर में डिफेंस स्पोक्सपर्सन की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक यह रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी, जम्मू-कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर चलाया.
स्पोक्सपर्सन ने कहा कि टूरिस्ट उस हेलीकॉप्टर में फंस गए थे जो उन्हें चोटी तक ले गया था, उसमें टेक्निकल खराबी आ गई थी. घने बादल, खराब विजिबिलिटी और मुश्किल पहाड़ी इलाके की वजह से हालात गंभीर हो गए थे. स्पोक्सपर्सन ने कहा, 'ऑपरेशन का मुख्य काम आर्मी एविएशन पायलट और एयरक्रू ने किया, जिन्होंने खराब मौसम और पहाड़ों के अजीब हालात में बार-बार उड़ान भरते हुए बहुत हिम्मत, सटीकता और प्रोफेशनल समझ दिखाई.'
प्रवक्ता ने आगे कहा कि पायलटों ने संकरे लैंडिंग जोन और तेजी से बदलते मौसम के बावजूद बर्फ से ढके इलाके में सटीक लैंडिंग की. प्रवक्ता ने कहा, 'सभी फंसे हुए टूरिस्ट को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित निकाल लिया गया.' रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि यह ऑपरेशन मुश्किल हालात में इमरजेंसी में जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारी और सिविल एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल को दिखाता है.
अधिकारियों के मुताबिक यह ऑपरेशन भारतीय सेना और सभी जुड़ी सिविल एजेंसियों के प्रोफेशनलिज्म, ऑपरेशनल तैयारी, बिना रुकावट के इंटर-एजेंसी तालमेल और पक्के मानवीय कमिटमेंट का सबूत है, जो सबसे मुश्किल और मुश्किल हालात में भी आम लोगों की जान बचाने के उनके पक्के इरादे को दिखाता है.