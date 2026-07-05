कश्मीर में गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पार किया LoC, सेना ने युवक को रिहा किया
सेना ने कहा कि जीशान मीर को 4 जुलाई को कमान अमन पुल पर पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को सौंप दिया गया.
Published : July 5, 2026 at 1:19 PM IST
श्रीनगर: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POJK) का एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जान की परवाह किए नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर गया. हालांकि, सेना ने उसे पकड़ लिया था और एक महीने बाद उसे वापस POJK भेज दिया गया. युवक को उरी सेक्टर में उसके घर वापस भेजा गया.
अधिकारियों ने बताया कि जीशान मीर ने एक महीने पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बारामूला जिले के उरी में नियंत्रण रेखा पार कर गया था. सेना ने 31 मई को उरी के सिलिकोटे में LoC पर उसे तब पकड़ा था, जब वह तिलवारी गांव की अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था.
सेना ने कहा कि जीशान मीर को 4 जुलाई को वापस लाया गया और कमान अमन पुल पर पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को सौंप दिया गया.
भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने एक बयान में कहा, "भारत में रहने के दौरान, जीशान मीर के साथ सम्मान, दया और उचित देखभाल के साथ पेश आया गया, जो इंडियन आर्मी के मानवीय मूल्यों और पेशेवर व्यवहार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाता है."
मुजफ्फराबाद के पाकेंडी गांव का रहने वाला 22 साल का मीर कश्मीर की एक लड़की से प्यार करने लगा था और सोशल मीडिया के जरिये उससे बात करता था. मीर पर विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उरी की एक कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, जब पुलिस ने अदालत को बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए सीमा पार कर गया था.
पिछले दो महीनों में POJK के लोगों को वापस भेजने की यह तीसरी कार्रवाई है. इससे पहले, आर्मी ने तंगधार के टीटवाल ब्रिज से मुजफ्फराबाद के एक युवक को वापस भेजा था, जिसे टीटवाल में LoC पर सिमारी गांव से पकड़ा गया था. पिछले हफ्ते एक दूसरे युवक को पुंछ सेक्टर में LoC से वापस भेजा गया था, जब वह LoC पार करके पीर पंजाल पर्वतमाला में पुंछ आ गया था.
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