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थार रैप्टर्स के अटैक हेलीकॉप्टर और ब्लैक मेस ब्रिगेड के टैंकों ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास

अभ्यास का उद्देश्य किसी भी चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थितियों में सेना की त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और निर्णायक कार्रवाई की क्षमता को और मजबूत करना रहा.

भारतीय सेना का प्रशिक्षण
भारतीय सेना का प्रशिक्षण (सोर्स : Indian Army)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 11:20 AM IST

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जैसलमेर : भारतीय सेना की युद्धक तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में थार रैप्टर्स के अटैक हेलीकॉप्टर्स और ब्लैक मेस ब्रिगेड के टैंक्स ने संयुक्त एकीकृत प्रशिक्षण किया. कोणार्क कोर के तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण के दौरान हवाई और जमीनी युद्धक क्षमताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया गया. अभ्यास का उद्देश्य किसी भी चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थितियों में सेना की त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और निर्णायक कार्रवाई की क्षमता को और मजबूत करना रहा.

हवाई और जमीनी ताकत का तालमेल : संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान अटैक हेलीकॉप्टरों और टैंकों ने एक साथ ऑपरेशनल गतिविधियों को अंजाम दिया. इसमें हवाई और जमीनी सैन्य संसाधनों के बीच समन्वित कार्रवाई का प्रदर्शन किया गया. इस तरह के एकीकृत अभ्यास आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जहां अलग-अलग सैन्य इकाइयों को एक साझा लक्ष्य के लिए एक साथ काम करना होता है. प्रशिक्षण में संचार व्यवस्था, सैन्य मूवमेंट और मारक क्षमता के बीच तालमेल को परखा गया.

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संचार से लेकर मारक क्षमता तक परखी दक्षता : अभ्यास के दौरान सैनिकों ने प्रभावी संचार और तेजी से निर्णय लेने के साथ युद्धक्षेत्र में अपनी स्थिति के अनुरूप कार्रवाई करने का प्रशिक्षण लिया. हवाई प्लेटफॉर्म और जमीनी बख्तरबंद संसाधनों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वित मूवमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया. इससे युद्ध के दौरान लक्ष्य की पहचान, कार्रवाई और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की क्षमता विकसित होती है.

एक टीम, एक उद्देश्य का संदेश : भारतीय सेना की ओर से इस संयुक्त प्रशिक्षण को 'वन टीम, वन परपज, एब्सोल्यूट बैटलफील्ड डॉमिनेंस' यानी एक टीम, एक उद्देश्य और युद्धक्षेत्र में पूर्ण वर्चस्व की भावना से जोड़ा गया. अभ्यास ने यह प्रदर्शित किया कि अलग-अलग सैन्य संसाधन जब एकीकृत कमान और बेहतर समन्वय के साथ काम करते हैं तो उनकी सामूहिक युद्धक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है.

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युद्धक तैयारियों को मिला नया आयाम : कोणार्क कोर के अंतर्गत इस तरह के एकीकृत प्रशिक्षण से पश्चिमी क्षेत्र में तैनात सैन्य टुकड़ियों की कॉम्बैट रेडीनेस यानी युद्ध के लिए तत्परता को मजबूत करने में मदद मिलती है. अटैक हेलीकॉप्टर्स की हवाई मारक क्षमता और टैंकों की जमीनी शक्ति के संयोजन से सेना को तेजी से बदलती युद्ध परिस्थितियों से निपटने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है. यह प्रशिक्षण भारतीय सेना की संयुक्त कार्रवाई, संचार, गतिशीलता और मारक क्षमता के बीच बेहतर समन्वय को दर्शाता है.

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