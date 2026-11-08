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तिरंगे का गौरव और जनसेवा का संकल्प, भारत-चीन सीमा पर भारतीय सेना ने पर्वतारोहण के साथ जीता सरहद के लोगों का दिल

भारतीय सेना का आदि कैलाश ट्रेकिंग अभियान ( Photo-Indian Army )

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत-चीन सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र में भारतीय सेना ने साहसिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सरोकारों की अनूठी मिसाल पेश की है. भारतीय सेना की खड़गा कोर की पर्वतारोहण टीम ने आदि कैलाश ट्रेकिंग अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया. यह अभियान केवल दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करने और पर्वतीय चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से जुड़ने, युवाओं को प्रेरित करने और राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाने का प्रभावी माध्यम भी बना.

भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम की मूल भावना के अनुरूप आयोजित इस अभियान के माध्यम से सेना ने सीमावर्ती गांवों के विकास, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया. अभियान ने यह संदेश दिया कि सीमांत गांव देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति होने के साथ ही भारत की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और सामरिक मजबूती के महत्वपूर्ण आधार हैं. अभियान के दौरान पर्वतारोहण दल ने गुंजी स्थित आर्मी गुडविल स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ संवाद किया.