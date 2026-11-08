तिरंगे का गौरव और जनसेवा का संकल्प, भारत-चीन सीमा पर भारतीय सेना ने पर्वतारोहण के साथ जीता सरहद के लोगों का दिल
भारतीय सेना की खड़गा कोर की पर्वतारोहण टीम ने भारत-चीन सीमा से सटे 'आदि कैलाश ट्रेकिंग अभियान' का सफलतापूर्वक पूरा किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2026 at 9:13 AM IST
पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत-चीन सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र में भारतीय सेना ने साहसिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सरोकारों की अनूठी मिसाल पेश की है. भारतीय सेना की खड़गा कोर की पर्वतारोहण टीम ने आदि कैलाश ट्रेकिंग अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया. यह अभियान केवल दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करने और पर्वतीय चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से जुड़ने, युवाओं को प्रेरित करने और राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाने का प्रभावी माध्यम भी बना.
भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम की मूल भावना के अनुरूप आयोजित इस अभियान के माध्यम से सेना ने सीमावर्ती गांवों के विकास, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया. अभियान ने यह संदेश दिया कि सीमांत गांव देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति होने के साथ ही भारत की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और सामरिक मजबूती के महत्वपूर्ण आधार हैं. अभियान के दौरान पर्वतारोहण दल ने गुंजी स्थित आर्मी गुडविल स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ संवाद किया.
इस दौरान बच्चों को शिक्षा के महत्व, अनुशासन, युवा सशक्तीकरण और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई. सेना के जवानों ने युवाओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया. साथ ही राष्ट्रीय एकता और हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी दिया. दल ने धारचूला में पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की. इस दौरान पूर्व सैनिकों के अनुभवों को साझा करने के साथ उनके योगदान और बलिदान को सम्मान दिया गया.
सेना और पूर्व सैनिकों के बीच आत्मीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण रही.अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को जिम्मेदार पर्यटन के प्रति जागरूक करते हुए हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने की अपील की गई. दल ने बताया कि आदि कैलाश जैसे धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व के क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटन के बीच स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की विशेष आवश्यकता है. सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास में भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया.
गौरतलब है कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं, आजीविका के अवसरों और सामाजिक विकास को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है. ऐसे में सेना का यह अभियान सामरिक गतिविधियों से आगे बढ़कर स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास और सहयोग का रिश्ता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.
खड़गा कोर का यह अभियान इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि हिमालय की ऊंचाइयों पर तिरंगा फहराने का गौरव जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में देश के प्रति विश्वास, एकता और गौरव की भावना को मजबूत करना भी है. साहस, अनुशासन और जनसेवा के समन्वय से यह अभियान भारतीय सेना की राष्ट्रसेवा के व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है.
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