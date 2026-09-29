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Indian Army : हाईवे बना रनवे, पाकिस्तान बॉर्डर से 80 KM दूर सेना की हवाई ड्रिल...रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलिकॉप्टरों ने की लैंडिंग-टेकऑफ

भारत-पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब भारतीय सेना ने अपनी हवाई ताकत और ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन किया.

Indian Army Helicopter Landing Drill
रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलिकॉप्टरों ने हाईवे पर की लैंडिंग-टेकऑफ (Source : Indian Army)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 7:50 PM IST

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बीकानेर: राजस्थान के बाकानेर में बॉर्डर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर मंगलवार को भारतमाला हाईवे पर सेना के हेलिकॉप्टरों की गतिविधि ने लोगों का ध्यान खींचा. सेना के रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलिकॉप्टर ने हाईवे के निर्धारित हिस्से पर लैंडिंग और टेकऑफ की ड्रिल की. करीब 30 मिनट तक चले इस अभ्यास के दौरान हेलिकॉप्टरों ने हाईवे पर उतरने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा उड़ान भरी.

हाईवे बना रनवे : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास दंतौर के पास भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक भारतीय सेना की एविएशन शाखा का एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण अभ्यास हुआ. इस दौरान NH-911 के एक निर्धारित हिस्से को अस्थायी रूप से सैन्य रनवे में तब्दील कर दिया गया. भारतीय सेना के रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलिकॉप्टरों ने हाईवे पर लैंडिंग और टेकऑफ की ड्रिल की.

अभ्यास के जरिए पारंपरिक एयरबेस और हेलीपैड के अलावा वैकल्पिक लैंडिंग क्षेत्रों से हेलिकॉप्टर संचालन की सेना की क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इस अभ्यास में सटीक उड़ान संचालन, जमीन और हवा के बीच समन्वय, परिचालन लचीलापन, सैन्य गतिशीलता और मिशन के लिए तत्परता पर जोर दिया गया. पश्चिमी राजस्थान के चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी वातावरण में आयोजित इस अभ्यास ने आपात परिस्थितियों में वैकल्पिक स्थानों से सैन्य हेलिकॉप्टरों के संचालन की तैयारियों को भी प्रदर्शित किया.

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बंद रही आवाजाही : हाईवे पर अचानक सैन्य हेलिकॉप्टरों की आवाजाही और लैंडिंग से आसपास मौजूद लोगों में भी उत्सुकता नजर आई. वाहन चालकों और सड़क किनारे मौजूद लोगों की नजरें कुछ देर के लिए आसमान और हाईवे की ओर टिक गईं. सैन्य अभ्यास को देखते हुए संबंधित स्थान पर सुरक्षा और यातायात से जुड़े आवश्यक इंतजाम किए गए. छत्तरगढ़ थाना अधिकारी सुरेंद्र बारूपाल ने बताया कि इस दौरान करीब 30 मिनट तक वाहन चालकों और दूसरे वाहनों की आवाजाही और दूसरे वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद की गई.

नेशनल हाईवे-911 भारतमाला पर दंतोर से आगे करीब आधे घंटे के लिए रास्ता बंद कर वाहनों की आवाजाही रोकी गई. इसी दौरान सेना के हेलिकॉप्टरों ने हाईवे के निर्धारित हिस्से पर लैंडिंग और टेकऑफ का अभ्यास किया. अभ्यास के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे पर यातायात को नियंत्रित किया गया. -सुरेंद्र बारूपाल, छत्तरगढ़ थानाधिकारी.

आपात स्थिति में हाईवे बन सकता है वैकल्पिक लैंडिंग स्थल : सेना की इस ड्रिल का प्रमुख उद्देश्य आपात परिस्थितियों में वैकल्पिक स्थान से हेलिकॉप्टर संचालन की क्षमता को परखना माना जा रहा है. सैन्य हेलिकॉप्टरों के संचालन के लिए सामान्य तौर पर एयरबेस और निर्धारित हेलीपैड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी आपात स्थिति में यदि नियमित लैंडिंग स्थल उपलब्ध न हो या तत्काल किसी अन्य स्थान पर हेलिकॉप्टर उतारने की आवश्यकता पड़े, तो उपयुक्त सड़क या हाईवे का हिस्सा वैकल्पिक लैंडिंग क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है. इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए भारतमाला हाईवे पर हेलिकॉप्टरों की लैंडिंग और टेकऑफ की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया. ड्रिल के दौरान यह देखा गया कि निर्धारित हिस्से पर हेलिकॉप्टरों को सुरक्षित तरीके से उतारने, कुछ समय बाद वहां से दोबारा उड़ान भरने और पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की क्षमता कैसी है.

Army Helicopters Landing Drill
बीकानेर में सेना की हवाई ड्रिल (Source : Indian Army)

अलग-अलग श्रेणी के हेलिकॉप्टरों ने लिया हिस्सा : अभ्यास में रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलिकॉप्टरों की मौजूदगी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही. अलग-अलग क्षमता और भूमिका वाले हेलिकॉप्टरों को सड़क पर लैंडिंग-टेकऑफ प्रक्रिया में शामिल कर अभ्यास किया गया. इससे आपात परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के हेलिकॉप्टरों को वैकल्पिक लैंडिंग क्षेत्र उपलब्ध होने की स्थिति में संचालित करने की प्रक्रिया को परखा जा सकता है. हाईवे पर लैंडिंग के दौरान हेलिकॉप्टरों ने निर्धारित स्थान पर उतरने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और फिर टेकऑफ किया. पूरी गतिविधि निर्धारित सैन्य प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संचालित हुई.

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सीमावर्ती क्षेत्र में वैकल्पिक लैंडिंग स्थल की उपयोगिता : भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र में सड़क आधारित वैकल्पिक लैंडिंग स्थलों की उपयोगिता महत्वपूर्ण हो सकती है. किसी भी आपात परिस्थिति में सैन्य संसाधनों और जवानों की आवाजाही को तेजी से संचालित करना आवश्यक होता है. ऐसे में यदि एयरबेस या निर्धारित हेलीपैड के अलावा सड़क के किसी उपयुक्त हिस्से से भी हेलिकॉप्टर संचालित किए जा सकें, तो परिचालन विकल्प बढ़ जाते हैं. हाईवे पर की गई ड्रिल के दौरान इसी तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हेलिकॉप्टरों की लैंडिंग और टेकऑफ की प्रक्रिया दोहराई गई. अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि नियमित हवाई संचालन के अलावा सड़क आधारित वैकल्पिक स्थान से संचालन की तैयारियों को परखा जा सके.

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